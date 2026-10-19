Nem tudom kinyitni a Philips vezeték nélküli porszívó portartályát

Emelje fel a színes részt a tartályhoz való hozzáféréshez (3. ábra). Tipp: Ha nehéz eltávolítani ezt az alkatrészt a tartályból, kezével ütögesse finoman a tartályt, hogy a színes rész kilazuljon. Az eltávolítás úgy a legegyszerűbb, ha egyik kezével alulról tartja a tartályt, a másik kezével pedig kiemeli a színes részt.