TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Nem tudom kinyitni a Philips vezeték nélküli porszívó portartályát

Ha nem tudja kinyitni a Philips vezeték nélküli porszívó portartályát, lehet rá egy egyszerű megoldás. Kérjük, ellenőrizze a modellnevet a csövön, az alábbiakból pedig megtudhatja, hogyan oldhatja meg a problémát saját maga.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7041/01, XC2011/01, XC3131/61. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja