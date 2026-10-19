Nem tudom kinyitni a Philips vezeték nélküli porszívó portartályát
Ha nem tudja kinyitni a Philips vezeték nélküli porszívó portartályát, lehet rá egy egyszerű megoldás. Kérjük, ellenőrizze a modellnevet a csövön, az alábbiakból pedig megtudhatja, hogyan oldhatja meg a problémát saját maga.
Amikor megpróbálja kinyitni a 8000-es vagy 7000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó portartályát, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (1. ábra).
Vegye ki a tartályt a gomb megnyomásával, miközben a készüléket 45 fokos szögben tartja (2 ábra).
A tartály tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
Emelje fel a színes részt a tartályhoz való hozzáféréshez (3. ábra). Tipp: Ha nehéz eltávolítani ezt az alkatrészt a tartályból, kezével ütögesse finoman a tartályt, hogy a színes rész kilazuljon. Az eltávolítás úgy a legegyszerűbb, ha egyik kezével alulról tartja a tartályt, a másik kezével pedig kiemeli a színes részt.
Ürítse ki a portartályt (4. ábra).
Öblítse le a portartályt csap alatt. Ne használjon mosogatógépet (5. ábra).
Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen, mielőtt visszahelyezné (6-7 ábra).
Először igazítsa be a kiálló részt, majd illessze helyére a tartályt.
Részletesebb utasításokért tekintse meg az alábbi videót.
Amikor megpróbálja kinyitni az 5000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó portartályát, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (2. ábra).
Tartsa a készüléket 45 fokos szögben a 3. ábrán látható módon. A portartály alján található kioldógomb megnyomásával távolítsa el a portartályt. Tipp: A szennyeződés kiömlésének elkerülése érdekében a készüléket függőleges helyzetben tartva távolítsa el a portartályt (4. ábra).
A tartály tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
A portartályból emelje ki a színes részt az oldalán lévő két kék, bemélyített körnél fogva (5. ábra).
Ürítse ki a portartályba összegyűjtött port a szemetes felett (6. ábra).
Helyezze vissza a ciklont a portartályba, és ügyeljen rá, hogy a két rész egymáshoz legyen igazítva (7. ábra).
Helyezze vissza a portartályt úgy, hogy először beigazítja a szűrő felőli oldalát, és ezután illeszti a helyére (8. ábra).
Ha benyomja a kézi készülék kioldógombját, miközben a portartály nincs megfelelően beigazítva, a tartály beszorulhat, vagy elmozdulhat a helyéről. Előfordulhat, hogy a kézi készülék portartálya és motorrésze között rés látható. Ennek megoldásához egyszerűen tolja a portartályt a motor felé, amíg a hézag meg nem szűnik. Az erő kifejtése előtt győződjön meg arról, hogy megfelelően megtörtént az egymáshoz igazítás.
Az alábbi videóban bemutatjuk a portartály helyes behelyezését és a probléma megoldását.
Amikor megpróbálja kinyitni SpeedPro (Max) tartályát, kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket.
A kézi készüléken a portartály mellett található kioldógomb megnyomásával vegye ki a tartályt (1. ábra).
Vegye le a fedelet, és ürítse ki a portartályt (2–3. ábra).
Helyezze vissza a portartály fedelét. Ha kattanás hallható, akkor megfelelően lezáródott (lásd a 4. ábrát).
Helyezze vissza a portartályt. Ha kattanás hallható, akkor megfelelően van behelyezve (lásd az 5. ábrát).
A fenti megoldások nem szüntették meg a problémát? További segítségért forduljon hozzánk a www.philips.com/support weboldalon keresztül.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC7041/01, XC2011/01, XC3131/61. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›