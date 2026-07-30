Philips támogatás
A fogkefefej leesik a Sonicare fogkefémről
Ha a fogkefefej leesik a fogkeféről, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.
Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.
Ha a fogkefefej leesik a fogkefe markolatáról, ellenőrizze, hogy megfelelően van-e rárögzítve.
- Tartsa a fogkefefejet úgy, hogy a sörték ugyanabba az irányba nézzenek, mint a fogkefén lévő gombok.
- Nyomja erősen a fogkefefejet a fogkefére, amíg egy kis kattanást nem érez.
A fogkefefej és a fogkefemarkolat közötti kis rés normális és szükségszerű. A fogkefefejnek kell tudnia mozogni, hogy megfelelő mennyiségű rezgést hozzon létre.
Győződjön meg arról, hogy a fogkefefej alja és a fémtengely körüli terület szennyeződésmentes. Langyos vízzel vagy puha ruhával tisztíthatja.
Javasoljuk, hogy eredeti Philips fogkefefejeket használjon. Előfordulhat, hogy a hamisított fogkefefejek nem illeszkednek és leesnek.
Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a fogkefe. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3792/11 , HX3792/12 , HX3689/43 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›