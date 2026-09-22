A Philips AquaTrio porszívóm hangos, vagy szokatlan hangot ad ki

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Minden padlón és szőnyegen használható a Philips AquaTrio porszívó?
Kicserélhetem a Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívó akkumulátorát?
Mikor kell kicserélni az AquaTrio porszívóm keféit és szűrőit?
A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?
Hogyan kell összeszerelni a Philips AquaTrio porszívót?
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