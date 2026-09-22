A Philips AquaTrio porszívóm hangos, vagy szokatlan hangot ad ki

1. Amikor a takarítás megkezdéséhez hátrafelé húzza a készüléket (lásd az A képet), erős kattanó hang hallható. Ez a készülék normális működése, nem kell emiatt aggódnia.



2. A mikroszálas kefékre szőrszálak vagy egyéb akadályok tekeredhetnek.

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e akadályok a mikroszálas keféken, és távolítsa el őket, ha vannak (lásd a B képet).

Kapcsolja ki a készüléket, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a mikroszálas keféket. Ha a kefék nehezen távolíthatók el, a tisztítókefe fogantyújával oldhatja ki azokat. Távolítsa el az összegabalyodott szőrszálakat vagy egyéb akadályokat az ujjaival, vagy mozgassa egy olló egyik pengéjét a forgókefén lévő hornyon keresztül, hogy levágja a forgókefe körül összegabalyodott szőrszálakat és szálakat.

: Ellenőrizze, hogy az AUTO-Clean és a tárolási állomás sík felületre van-e helyezve, és hogy az AquaSpin szívófej a tálca közepére van-e helyezve.Tekintse meg az alábbi videónkat, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan távolíthatja el a mikroszálas keféket a készülékből.Ha a fentiek mindegyikét ellenőrizte, és a porszívó továbbra is hangot ad ki, akkor előfordulhat, hogy műszaki hiba lépett fel. Ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot.