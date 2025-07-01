A Philips Airfryer készülék zajos

Ha a hallható zaj olyan, mintha egy ventilátor nagyon gyorsan forogna, ez normális jelenség.



A Philips Airfryer belsejében ventilátor található, amely a készülék bekapcsolt állapotában segít a belső alkatrészek hűtésében.

Ez a zaj akár 65 dB (decibel) is lehet, vagy olyan hangos, mint egy átlagos porszívó.



Ebben az esetben nincs ok aggodalomra. Az Airfryer nem hibásodott meg.