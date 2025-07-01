A Philips Airfryer készülék zajos

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Műanyagszag árad a Philips Airfryer készülékből
Milyen típusú sütőformát használhatok a Philips Airfryer készülékben?
Hol található a Philips Airfryer készülék típus-/sorozatszáma?
Hol találok recepteket a Philips Airfryer készülékhez?
Milyen fagyasztott hasábburgonyát készíthetek a Philips Airfryer készülékkel?
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