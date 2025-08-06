A Philips szőrtelenítő/hajvágó nem működik

A megfelelő működéshez a szőrtelenítő rendszeres tisztítást igényel. Hajszál, szőrszál vagy szennyeződés ragadhat a készülékbe, ami befolyásolhatja annak teljesítményét.
Tisztítás előtt ellenőrizze, hogy a szőrtelenítő mosható-e, vagy csak szárazon tisztítható.
Mosható szőrtelenítők
Ezeken egy csap vagy zuhany szimbólum található. Az eszközök tisztításához vegye le a tartozékokat és a vágóegységet, majd tisztítsa meg az alatta lévő területet vízzel.
Ne használjon szappanos vizet vagy tisztítószereket, mivel ezek eltávolíthatják a vágóegység védő zsírbevonatát, és befolyásolhatják annak teljesítményét. A tartozékokat külön mossa le és szárítsa meg, mielőtt visszaszerelné azokat a szőrtelenítőre.
Nem mosható szőrtelenítők
Ezeken az eszközökön egy áthúzott csap szimbólum található. Ezek a készülékek nem moshatók vízzel. A tartozékok eltávolításakor tisztítsa meg az alatta lévő területet a mellékelt kis kefével, vagy használjon fültisztító pálcikát.
Nem mosható szőrtelenítők mosható tartozékokkal
Egyes Philips vágókészülékek nem moshatók, azonban a tartozékaik igen. Ezeknél a készülékeknél távolítsa el a tartozékokat, hogy lemossa őket. Ügyeljen arra, hogy a tartozékok teljesen szárazak legyenek, mielőtt visszahelyezi őket a készülékre.
Tekintse meg az alábbi oktatóvideót az ilyen készülékek tisztításának módjáról.
Az adott típusra vonatkozó részletesebb utasításokért tekintse meg a használati útmutatót.