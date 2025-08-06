A Philips szőrtelenítő/hajvágó nem működik

Ha a szőrtelenítőhöz vagy a hajvágóhoz olajat mellékelnek, a Philips azt javasolja, hogy rendszeresen alkalmazza azt a termék hatékony működése érdekében. A szőrtelenítő vagy a hajvágó vágóegységének fogaira vigyen fel néhány csepp olajat. Használhatja a csomagban található olajat vagy bármilyen más műszerolajat.

Tipp: Ezt az információt csak akkor vegye figyelembe, ha a termékhez olajat mellékeltek. Ha olajat nem mellékeltek, akkor nem szükséges olajat használni.