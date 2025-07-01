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A Philips HomeID alkalmazásom bezárult vagy összeomlott

Ha úgy találja, hogy a HomeID alkalmazás gyakran összeomlik, próbálja ki egyenként a következő lehetőségeket: 
1. Zárja be, majd indítsa újra a HomeID alkalmazást. 
2. Ellenőrizze, hogy telepítette-e a HomeID alkalmazás legújabb verzióját. Ellenőrizze a frissítéseket az alkalmazás-áruházban. 
3. Indítsa újra a telefonját.
4. Ürítse ki a gyorsítótárat a telefonján (Beállítások / HomeID / Gyorsítótár ürítése)
5. Utolsó lehetőségként eltávolíthatja és újratelepítheti a HomeID alkalmazást.
Ha a fentiek közül semmi sem működött, forduljon a Philips helyi ügyfélszolgálatához.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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