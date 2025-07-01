Philips támogatás A Philips HomeID alkalmazásom bezárult vagy összeomlott

Ha úgy találja, hogy a HomeID alkalmazás gyakran összeomlik, próbálja ki egyenként a következő lehetőségeket:

1. Zárja be, majd indítsa újra a HomeID alkalmazást.

2. Ellenőrizze, hogy telepítette-e a HomeID alkalmazás legújabb verzióját. Ellenőrizze a frissítéseket az alkalmazás-áruházban.

3. Indítsa újra a telefonját.

4. Ürítse ki a gyorsítótárat a telefonján (Beállítások / HomeID / Gyorsítótár ürítése)

5. Utolsó lehetőségként eltávolíthatja és újratelepítheti a HomeID alkalmazást.

Ha a fentiek közül semmi sem működött, forduljon a Philips helyi ügyfélszolgálatához.

