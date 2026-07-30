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A Sonicare fogkefém nem rezeg

Ha a fogkefe nem rezeg vagy nem kapcsol be, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.

Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre. 
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX3792/11 , HX3792/12 , HX6313/71 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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