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A Philips eszpresszógép vízkőmentesítést kér az AquaClean szűrő behelyezése után

Számos oka lehet annak, ha az AquaClean szűrő behelyezése után a Philips eszpresszógép vízkőmentesítést igényel. Az alábbiakban megismerkedhet a lehetséges megoldásokkal. Kérjük, vegye figyelembe: Fontos megjegyezni, hogy ha már használ AquaClean vízszűrőt, 8 szűrési ciklus után akkor is szükségessé válik a vízkőmentesítés.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: EP1221/20, EP3349/70, EP3347/90. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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