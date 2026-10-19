A Philips eszpresszógép vízkőmentesítést kér az AquaClean szűrő behelyezése után

Miután behelyezte az AquaClean szűrőt és aktiválta azt, az AquaClean jelzőfény kékre vált, így jelezve, hogy az AquaClean vízszűrő bekapcsolt állapotban van.



Ha az AquaClean jelzőfény nem világít kéken, akkor az azt jelenti, hogy a szűrő nem aktív, ezért be kell helyeznie a készülékbe és aktiválnia kell. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket, vagy tekintse meg a videót:



1. Rázza a szűrőt kb. 5 másodpercig.

2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény hideg vízbe, rázza meg/nyomogassa meg egy kicsit, és várjon, amíg már nem jön belőle több légbuborék.

3. A szűrő immáron használatra kész, és behelyezhető a víztartályba.

4. Kapcsolja BE a készüléket.

5. Helyezze rá a szűrőt függőlegesen a víztartályon levő szűrőcsatlakozóra. Nyomja lefelé a lehető legmélyebbre.

6. Töltse fel a víztartályt friss vízzel egészen a MAX szintjelzésig, és helyezze vissza a készülékbe.

7. Tartsa lenyomva az AquaClean szűrő ikonját 3 másodpercig, amíg a lámpa villogni kezd.

8. Helyezzen egy tálkát a forró víz kifolyócsöve alá, és nyomja meg a START gombot. A készülék kevés meleg vizet bocsát ki.

9. Ha elkészült, az AquaClean szűrő jelzőfénye kékre vált, jelezve, hogy az AquaClean vízszűrő be van kapcsolva.



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