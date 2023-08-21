A Philips 8000 vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

A forgókefe elakadt

Szennyeződések vagy hajszálak ragadhatnak be a Philips vezeték nélküli porszívó keféje alá.

Ez a forgókefe elakadását okozhatja, és a szívóteljesítmény

észrevehetően csökken. A porszívó keféjének tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

Távolítsa el a kefét az egyszerű gombbal, és vegye le az oldalsó kupakot (1-3 ábra)

Húzza ki kézzel a kefén és a kupak alatt lévő hajszálakat, vagy használjon ollót (4 ábra) .

Helyezze vissza az oldalsó kupakot úgy, hogy addig nyomja, amíg kattanást nem hall, majd pattintsa vissza a kefét a helyére (5-7 ábra) . A porszívó most ismét használatra kész.

A portartály fedele nincs megfelelően csatlakoztatva a portartályhoz, vagy a portartály nincs megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez

Mindkét esetben csökken a szívóerő. Megfelelően rögzítse a portartály fedelét a portartályhoz, a portartályt pedig a készülékhez (lásd az alábbi ábrát).

A szűrő nincs a készülékben

. Gondoskodjon róla, hogy a szűrő legyen benne a készülékben, és legyen megfelelően összeszerelve (lásd az alábbi ábrát).