Philips támogatás Mit tegyek, ha a fejés kényelmetlenné, fájdalmassá válik?

Ha a fogyasztó fejési problémákat, mellbimbó-irritációt tapasztal, és/vagy a fejés kellemetlen számára, több tippel is szolgálhat.



• Általános: Minden édesanya egyedi, és minden kisbaba más. Ha mellszívót szeretne használni, adjon magának időt, amíg megtalálja az Ön számára legmegfelelőbb megoldásokat.



• Beállítások: Tudjuk, hogy a szoptató anyukák mellbimbója gyakran érzékeny, ezért a mellszívót úgy terveztük, hogy minden anyuka megtalálja az igényeinek megfelelő beállítást. A mellszívó két üzemmóddal rendelkezik: stimulációs és fejési üzemmód. A stimulációs üzemmód 8 különböző szívási fokozattal, a fejési üzemmód pedig 16 különböző szívási fokozattal rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy olyan szívási fokozatot válasszon, amely kényelmes az Ön számára. A nagyobb szívóerő nem feltétlenül jelent hatékonyabb fejést. Amikor első alkalommal kezd fejni, a mellszívó automatikusan 5-ös stimulációs és 11-es fejési fokozatban kezd működni – ha nem érzi kényelmesnek, próbáljon ki egy alacsonyabb fokozatot. Ha úgy érzi, a szívóerő túl alacsony az Ön számára, emelheti is a fokozatot. Ne feledje, mindig figyelje a teste jelzéseit. Miután megváltoztatta a beállítást, a következő alkalommal a mellszívó a legutóbb használt fokozaton kezd működni. A különböző fejési alkalmak során előfordulhat, hogy különböző fokozatokat talál kényelmesnek. Mindig módosítsa a beállítást, ha a fejés kellemetlen vagy fájdalmas.



• Kényelem: Próbáljon ellazulni, és üljön kényelmesen. Győződjön meg arról, hogy minden szükséges holmi kéznél van, például egy pohár víz, papír zsebkendő, takaró arra az esetre, ha fázna, és párnák, hogy biztosan kényelmesen ülhessen



• Helyes összeszerelés: Nagyon fontos a mellszívó helyes összeszerelése (ld. a 000019197 és a 000019198 számú cikket és/vagy a helyes összeszerelést bemutató videót). Helyezze a párnát a szívótestre, és ellenőrizze, hogy a perem fedi a szívótestet. Nyomja a párna belső részét a tölcsérbe a vonallal szemben. Ügyeljen arra,hogy a mellbimbóját a párna közepébe helyezze.



• Adjon időt magának: Ha eredménytelen a fejés, akkor egyszerre 5 percnél tovább ne folytassa a műveletet. Próbálja meg a fejést a nap másik időszakában. Ha a probléma továbbra is fennáll, szükség esetén kérjen segítséget szoptatási tanácsadójától.



• Legyen türelmes: Ha első alkalommal használja a Philips Avent mellszívót, előfordulhat, hogy némi gyakorlásra van szüksége, mielőtt le tudná fejni az anyatejet.



• Figyeljen oda a mellekre és a mellbimbókra: Az etetést és a fejést követően mindig megnyugtathatja a mellbimbóit a mellbimbóvédő krém használatával. A melltartóbetétek vagy a bimbókiemelők használatával gondoskodjon arról, hogy a mellbimbók a fejés és a szoptatás közötti időszakokban szárazak legyenek.



• Ha a Philips Avent mellszívó használata olyan problémákat okoz, mint a fájdalom, véraláfutás, a mellbimbók gyulladása vagy sérülés, próbálja meg a készüléket alacsonyabb szívóerővel használni. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget laktációs tanácsadójától.