A Philips borotva túl zajos

Minden borotvafej egy vágóegységből és egy védőburkolatból áll, és egy rögzítőgyűrű tartja ezeket a borotvaegységben (ami más néven borotvafejtartó). Minden egyes vágóegység és védőelem egyedi készletet alkot, ezért tisztítás után mindig a megfelelő védőburkolatba próbálja visszahelyezni az egyes vágóeszközöket. Úgy helyezze a vágóegységet a védőburkolatba, hogy a pengék lefelé nézzenek.



Amikor a tartókeretet használja a borotvafejek borotvaegységbe való rögzítéséhez, győződjön meg arról, hogy a borotvafej stabilan a helyére rögzült. Ha a tartókeret megfelelően van rögzítve, nem szabad leválnia, ha megpróbálja leválasztani a borotvaegységről.



Ha olyan típusú borotvával rendelkezik, amelynek borotvafejeit a borotvaegységbe való rögzítés előtt a tartókeretbe kell illeszteni, ellenőrizze, hogy a borotvafejeken lévő rovátkák a tartókeret kiálló részeiben vannak-e (lásd az alábbi ábrát).



A borotvafejek eltávolításával és visszahelyezésével kapcsolatos részletes utasításokért tekintse át a termékhez mellékelt felhasználói kézikönyvet.