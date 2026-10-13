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A Philips borotva túl zajos

Ha a Philips borotva bekapcsoláskor hangos zajt ad ki, a legvalószínűbb ok a nem megfelelő összeszerelés. A (például tisztítás után) nem megfelelően (újra) összeszerelt borotva zörgő hangot ad használat közben.

Az alábbi utasításokat követve győződjön meg arról, hogy a borotva megfelelően lett összeszerelve.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9202/10, XP9201/33, XP9403/31. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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