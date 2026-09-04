Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával

Ha a Philips borotva nem az elvárt módon borotvál, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.
Javasoljuk, hogy az alábbi lépéseket az alábbi sorrendben kövesse. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.
Előfordulhat, hogy a borotva teljesítménye lecsökkent, mert ki tisztítani kell. A készülék belsejébe szőrszálak vagy szennyeződésrészecskék tapadhatnak, amelyek miatt előfordulhat, hogy a borotvafejek nem működnek megfelelően.
A probléma megoldásához tisztítsa meg megfelelően a borotvát. Távolítsa el a borotvafejeket, és belülről is tisztítsa meg a borotvát. A tisztítással kapcsolatos részletes utasításokért tekintse át a felhasználói kézikönyvet vagy nézze meg az alábbi videót.
Egyes borotváknál a tisztításra emlékeztető szimbólum villog, jelezve, hogy a borotvát meg kell tisztítani.
Tipp: Miután koppintással/kattintással elindította a videót, koppintson/kattintson a videó alján található fogaskerék ikonra az Ön nyelve szerinti feliratozás engedélyezéséhez (ha szükséges).
Előfordulhat, hogy a borotva azért nem működik megfelelően, mert nem helyesen van összeszerelve. A borotva újbóli összeszerelésével kapcsolatos részletes utasításokért tekintse át a felhasználói kézikönyvet vagy nézze meg az alábbi videót.
A Philips borotva használatakor úgy érhet el optimális eredményt, ha körkörös mozdulatokat végez a borotvával, miközben enyhe nyomást fejt ki, az alábbi ábrán látható módon.
A legújabb S7000 és S9000 modellek mozgásérzékelős vezérlésüknek köszönhetően segítenek a tökéletes körkörös mozgások elérésében.
Ha Ön a Philips borotva új felhasználója, ne feledje, hogy a bőrének alkalmazkodnia kell az elektromos borotvához. Ez azt jelenti, hogy a bőre kissé irritált lehet az elején. Hagyjon magának két-három hét alkalmazkodási időt új Philips borotvájához.
A borotválkozás utáni bőrirritáció minimálisra csökkentése érdekében használhat kíméletes hidratáló vagy borotválkozás utáni arcápoló krémet.
A hosszú szőrzet borotválása kellemetlen lehet, és bőrirritációhoz vezethet.
Ha néhány napig nem borotválkozott, és erős arcszőrzete van, akkor érdemes levágni a szakállát, mielőtt borotválkozni kezdene. Ez a technika a borotválkozási idő csökkentésében is segít.
Egyes Philips borotvákhoz szakáll vágására alkalmas vágótartozék is tartozik. Vagy használhat normál szakállvágót is.
Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a borotva. Javasoljuk, hogy kérje a borotva javítását vagy cseréjét.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XP9406/65 , XP9406/79 , XP9403/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›