Nem jó eredményt kapok a Philips borotvával

Előfordulhat, hogy a borotva teljesítménye lecsökkent, mert ki tisztítani kell. A készülék belsejébe szőrszálak vagy szennyeződésrészecskék tapadhatnak, amelyek miatt előfordulhat, hogy a borotvafejek nem működnek megfelelően.



A probléma megoldásához tisztítsa meg megfelelően a borotvát. Távolítsa el a borotvafejeket, és belülről is tisztítsa meg a borotvát. A tisztítással kapcsolatos részletes utasításokért tekintse át a felhasználói kézikönyvet vagy nézze meg az alábbi videót.



Egyes borotváknál a tisztításra emlékeztető szimbólum villog, jelezve, hogy a borotvát meg kell tisztítani.



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