Philips támogatás Nem tudom beállítani a készülékeimet és a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást

Ha nem tudja beállítani a Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőt és a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.

1. Ellenőrizze a Wi-Fi-kapcsolatot. Ellenőrizze, hogy olyan hálózat SSID-jét választotta-e, amely támogatja a 2,4 GHz-et.

Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi-jel erős és stabil-e. Ha a jel gyenge, helyezze a bébiegységet máshová, de legfeljebb 1,5 méterre (öt lábra) a gyermektől. Vagy indítsa újra a Wi-Fi routert.

Használjon Wi-Fi-jelismétlőt az erősebb jelhez. Használja ugyanazt az SSID-t (a hálózat nevét), illetve ugyanazt a jelszót a routerhez és a jelismétlőhöz.

Használja ugyanazt a Wi-Fi-hálózatot az okoseszközhöz (mobiltelefonhoz) és a babaőrzőhöz.

Ellenőrizze a bébiegységen található LED-et. Ha pirosan villog (az alkalmazás és a bébiegység párosítása során), a megadott SSID vagy Wi-Fi-jelszó hibás. Ismételje meg a beállítási folyamatot a megfelelő jelszóval.

Ha a bébiegységen található LED folyamatosan pirosan világít, a babaőrző a Wi-Fi routerhez csatlakoztatva van, de az internethez nem. Ellenőrizze más alkalmazások, például a YouTube, a Facebook stb. használatával, hogy van-e internet-hozzáférése. Ha ezek az alkalmazások nem reagálnak, állítsa helyre az internet-hozzáférést. Ha van internet-hozzáférés, előfordulhat, hogy a kiszolgáló átmenetileg nem elérhető. Várjon 30 percet, majd ismételje meg a beállítási folyamatot.

Győződjön meg arról, hogy más eszközök nem zavarják a babaőrzőt. Az olyan eszközök, mint például a mikrohullámú sütő, laptop stb. zavarhatják a Wi-Fi-jelet. Próbáljon ki egy másik helyet, vagy növelje a távolságot az ilyen eszközök és a babaőrző között. 2. Olvassa be a QR-kódot. Tartsa az okoseszközt a QR-kóddal megfelelő távolságban a babaőrző kamerájától. A távolságnak öt és tizenöt centiméter (kettő és hat hüvelyk) között kell lennie.

Ha a kamera továbbra sem tudja beolvasni a QR-kódot, gondoskodjon róla, hogy legyen elegendő fény a helyiségben. Ellenőrizze a kijelző fényerejét, és szükség esetén módosítsa.

Ha az éjszakai mód be van kapcsolva, kapcsolja ki, állítsa be a kijelző fényerejét, majd próbálja újra. Ha a babaőrző beolvasta a QR-kódot, megerősítő hangjelzés hallható, és a bébiegységen található LED fehérre vált. Ha a babaőrző beolvasta a QR-kódot, megerősítő hangjelzés hallható, és a bébiegységen található LED fehérre vált. 3. Ellenőrizze a LED-eket. Fehér LED jelzi, hogy a bébiegység csatlakoztatva van a Wi-Fi-routerhez. A babaőrző készen áll az alkalmazáshoz való csatlakozásra.

Zöld LED jelzi, hogy készen áll a szülői egységhez való csatlakoztatásra. 4. Megfelelően adjon hozzá további eszközöket és felhasználókat. Lehet, hogy már három ember figyeli a gyermekét. Az alkalmazás egyszerre csak három ember/felhasználó számára teszi lehetővé a megtekintést. Ha rendszergazdai jogokkal rendelkezik, akkor eltávolíthatja az egyik vendég hozzáférését, hogy Ön is nézhessen. 5. Végezzen gyári visszaállítást. Vegye figyelembe, hogy a Philips Avent Premium csatlakoztatott babaőrző (SCD971, SCD973) esetében az alvási adatok törlődnek a visszaállítás során. Ha a visszaállítás után is szeretné látni az adatokat, készítsen képernyőképeket az alkalmazásból közvetlenül a visszaállítás előtt.



A visszaállításhoz kövesse az alábbi lépéseket: A szülői egységen nyomja meg egyszerre a Mode (üzemmód) és a True Talk Back (valódi beszéd) gombot körülbelül 10 másodpercig. Amikor a képernyőn megjelenő üzenet megerősítést kér, érintse meg a Folytatás (Continue) elemet. A bébiegységen tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig. A LED felváltva zölden és narancssárgán villog. A gyári visszaállítás akkor fejeződik be, amikor a LED elkezd folyamatosan zölden világítani. Minden beállítást frissítenie kell, beleértve a csatlakoztatott Wi-Fi router SSID-jét (a hálózat nevét), jelszót és az alkalmazás felhasználóit. Most ismét párosíthatja a babaőrzőt az alkalmazással. 6. Kapcsolat Továbbra is problémái vannak a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző beállításával?

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