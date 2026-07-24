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Nem tudom beállítani a készülékeimet és a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást

Ha nem tudja beállítani a Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőt és a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazást, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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