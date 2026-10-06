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Saeco eszpresszógépemen hibakód jelenik meg

Ha hiba jelentkezik Saeco eszpresszógépén, egy piros színű, ikonnal ellátott üzenet jelenik meg egy kódszám, például 01, 03, 04, 05, 11, 14 vagy 19 kíséretében. Az alábbiakban megtalálja a hibakódok jelentését és a felmerülő hiba elhárításának módját.

Megyjegyzés: Ha eszpresszógépén a felsoroltaktól eltérő hibakódok jelennek meg, azt javasoljuk, hogy további segítségért lépjen kapcsolatba velünk, mert a készülék szervizelést igényelhet.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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