Saeco eszpresszógépemen hibakód jelenik meg

Az E01-es kód megjelenése azt jelzi, hogy a kávéőrlő betét nem működik megfelelően, mert a kávéfőző tölcsért eltömítette az őrölt kávé.



A probléma elhárításához szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését, és porszívóval is végezzen alaposabb tisztítást. Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe)

2. Távolítsa el a központi egységet

3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Ha nincs tölcsér az előőrölt kávéhoz, alulról helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe.

4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Szükség lehet némi erő kifejtésére.

5. Porszívóval távolítsa el az összes lehullott őrölt kávét

6. Tisztítsa meg a kávéfőző tölcsért az őrölt kávé kiporszívózásával.

7. Helyezze vissza a központi egységet, kapcsolja BE ismét a készüléket, és készítsen egy eszpresszót.

8. A lefőzést követően ellenőrizze, hogy a tölcsérben van-e őrölt kávé. Ha van, ismételje meg az eltömődés megszüntetésének folyamatát.

A kávéfőző tölcsér eltömődésének megelőzése érdekében ügyeljen rá, hogy ne folyjon vagy fröccsenjen víz a szemeskávé-tartályba. Az is fontos, hogy hetente megtisztítsa a kávéfőző tölcsért.

