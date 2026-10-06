Saeco eszpresszógépemen hibakód jelenik meg

Ha hiba jelentkezik Saeco eszpresszógépén, egy piros színű, ikonnal ellátott üzenet jelenik meg egy kódszám, például 01, 03, 04, 05, 11, 14 vagy 19 kíséretében. Az alábbiakban megtalálja a hibakódok jelentését és a felmerülő hiba elhárításának módját.
Megyjegyzés: Ha eszpresszógépén a felsoroltaktól eltérő hibakódok jelennek meg, azt javasoljuk, hogy további segítségért lépjen kapcsolatba velünk, mert a készülék szervizelést igényelhet.
Az E01-es kód megjelenése azt jelzi, hogy a kávéőrlő betét nem működik megfelelően, mert a kávéfőző tölcsért eltömítette az őrölt kávé.
A probléma elhárításához szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését, és porszívóval is végezzen alaposabb tisztítást. Kövesse az alábbi lépéseket: 1. Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe) 2. Távolítsa el a központi egységet 3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Ha nincs tölcsér az előőrölt kávéhoz, alulról helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe. 4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Szükség lehet némi erő kifejtésére. 5. Porszívóval távolítsa el az összes lehullott őrölt kávét 6. Tisztítsa meg a kávéfőző tölcsért az őrölt kávé kiporszívózásával. 7. Helyezze vissza a központi egységet, kapcsolja BE ismét a készüléket, és készítsen egy eszpresszót. 8. A lefőzést követően ellenőrizze, hogy a tölcsérben van-e őrölt kávé. Ha van, ismételje meg az eltömődés megszüntetésének folyamatát. A kávéfőző tölcsér eltömődésének megelőzése érdekében ügyeljen rá, hogy ne folyjon vagy fröccsenjen víz a szemeskávé-tartályba. Az is fontos, hogy hetente megtisztítsa a kávéfőző tölcsért.
Az E03-as hibakód megjelenése azt jelzi, hogy a központi egység túlságosan szennyezett, és nem tud megfelelően működni. A központi egység öblítéséhez és a probléma megoldásához kövesse az alábbi utasításokat. 1. Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe). 2. Nyissa fel a szervizfedelet, majd a „PUSH” gombot jobbra tolva fogja meg a központi egységet, és maga felé húzva távolítsa el a készülékből. 3. Öblítse el vízzel a központi egységet. 4. Kenje meg a főzőegységet. 5. Várja meg, hogy a központi egység megszáradjon, majd helyezze vissza.
Az E04-es kód megjelenése azt jelzi, hogy a központi egység nincs a helyén, vagy nem megfelelően helyezték vissza. A probléma megoldásához nyissa ki a készülék szervizfedelét, és tolja a helyére a központi egységet. Kattanást hall, amint a helyére került.
A Saeco kávéfőzőben lévő levegő kiengedéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1. Kapcsolja KI a készüléket 2. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean (vagy egyéb) vízszűrőt 3. Töltse fel a víztartályt vízzel, és tegye vissza a helyére 4. Kapcsolja BE ismét a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki 2-3 csésze forró vizet
Ha AquaClean vízszűrőt használ, kövesse az alábbi plusz lépéseket, hogy meggyőződjön róla, a szűrő elő van készítve, és megfelelően van behelyezve a használathoz:
1. Rázogassa az AquaClean vízszűrőt 5 másodpercig 2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény vízbe és várja meg, amíg nem jön belőle több légbuborék 3. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel 4. Indítsa újra a készüléket: kapcsolja ki, majd ismét be 5. Adagoljon ki 2-3 csészényi forró vizet.
A 14-es hibakód megjelenése azt jelzi, hogy az eszpresszógép túlmelegedett. A probléma megszüntetéséhez kapcsolja KI a készüléket, és hagyja így 30 percig lehűlni.
A 11-es vagy 19-es hibakód megjelenésekor hagyja, hogy a készülék alkalmazkodjon a szállítási/külső és a szobahőmérséklet közötti különbséghez. Ez a téli időszakban gyakrabban előfordulhat, kiváltképpen, ha kint hideg van, és a külső hőmérséklet nulla fok körüli.
A probléma megoldásához kapcsolja KI a készüléket 30 percre, majd kapcsolja be újra.
A hiba másik lehetséges oka, hogy a csatlakozó nincs megfelelően bedugva. Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülék hátulján lévő csatlakozó megfelelően van-e bedugva: Nyomja be teljesen a helyére, és győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelően illeszkedik a fali aljzatba.
Ha az eszpresszógépen a fentiektől eltérő hibakódok jelennek meg, vagy ha az itt felsorolt megoldások egyike sem vezetett eredményre, további segítségért forduljon hozzánk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›