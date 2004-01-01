Philips támogatás

A Philips borotva használata után bőrirritáció jelentkezik

Ha Ön a Philips borotva új felhasználója, vagy kicserélte a borotvafejeket, ne feledje, hogy a bőrének alkalmazkodnia kell az (új) borotvafejekhez. Ez azt jelenti, hogy a bőre kissé irritált lehet az elején. Hagyjon magának két-három hét alkalmazkodási időt új Philips borotvarendszeréhez. Használhat Aloe vera tartalmú krémet, gyengéd hidratálót vagy alkoholmentes aftershave krémet is, hogy minimálisra csökkentse a borotválkozás utáni bőrirritációt. Érdemes némi alkalmazkodási időt is hagyni, hogy a bőr regenerálódni tudjon az egyes alkalmak között.



Az alábbiakban néhány tippet olvashat, hogy a legjobb eredményt hozhassa ki Philips borotvájából, és elkerülhesse a kellemetlen érzést és az irritációt.