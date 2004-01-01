A Philips borotva használata után bőrirritáció jelentkezik
Közzétéve 2025. március 5.
Ha Ön a Philips borotva új felhasználója, vagy kicserélte a borotvafejeket, ne feledje, hogy a bőrének alkalmazkodnia kell az (új) borotvafejekhez. Ez azt jelenti, hogy a bőre kissé irritált lehet az elején. Hagyjon magának két-három hét alkalmazkodási időt új Philips borotvarendszeréhez. Használhat Aloe vera tartalmú krémet, gyengéd hidratálót vagy alkoholmentes aftershave krémet is, hogy minimálisra csökkentse a borotválkozás utáni bőrirritációt. Érdemes némi alkalmazkodási időt is hagyni, hogy a bőr regenerálódni tudjon az egyes alkalmak között.
Az alábbiakban néhány tippet olvashat, hogy a legjobb eredményt hozhassa ki Philips borotvájából, és elkerülhesse a kellemetlen érzést és az irritációt.
A Philips borotva használata előtt győződjön meg arról, hogy a bőre tiszta.
Mindig ügyeljen arra, hogy a borotvaegység teljes mértékben érintkezzen a bőrével.
Fejtsen ki enyhe nyomást, és lassan, körkörös mozdulatokkal mozgassa a borotvaegységet a bőrén.
Előzetesen nyírja le a hosszú vagy nehezen borotválható szőrszálakat.
Hagyjon némi alkalmazkodási időt: adjon egy kis időt a bőrének, hogy regenerálódhasson az egyes borotválkozások között.
A borotvafejek, a vágófej és a védőelem tisztításakor tartsa szem előtt, hogy ezek egymáshoz illeszkedő készletet alkotnak. Ha véletlenül rossz borotvavédőbe helyezi a vágófejet, több hétbe is beletelhet, mire az optimális borotválkozási teljesítmény helyreáll.
