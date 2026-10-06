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Saeco eszpresszógépem nem készít kávét

Különböző okai lehetnek annak, ha Saeco eszpresszógépe annak ellenére sem adagol kávét, hogy a kávészemek őröltek.
Az alábbiakban néhány megoldást talál arra, hogyan oldhatja meg ezt a problémát önállóan.

Kérjük, vegye figyelembe: Ha első alkalommal használja a készüléket, akkor normális jelenség, ha az eszpresszógép csak néhány csepp kávét adagol. Készítsen még néhány csésze kávét ahhoz, hogy a tömény őrölt kávéból optimálisan kinyerje a kávé ízét.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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