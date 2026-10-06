A központi egység nem helyezhető be a Saeco eszpresszógépbe

A központi egység behelyezése előtt, kérjük, ellenőrizze, hogy az alaphelyzetbe van-e állítva.



A központi egység akkor van alaphelyzetben, ha az oldalán található sárga hengeren lévő nyíl egy vonalban van a fekete nyíllal és az „N.” felirattal. Emellett az oldalán található sárga kampónak felfelé kell néznie (viszonyítási pontként lásd az alábbi képet).



A központi egység alaphelyzetbe állításához és a gépbe történő visszahelyezéséhez kövesse ezeket a lépéseket:



1. A központi egység behelyezése nélkül zárja le a szervizfedelet. Helyezze az összes többi alkatrészt a gépbe (cseppfelfogó tálca, kávéőrlemény-tartó és víztartály).

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Várjon, amíg a készülék már nem ad ki több hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vehet igénybe).

3. Az ON/OFF gomb használatával kapcsolja BE a gépet. Amíg a gép nincs üzemkész állapotban, ne hajtson végre olyan műveleteket, mint a szervizfedél kinyitása vagy a cseppfelfogó tálca/víztartály eltávolítása.

4. Visszahelyezése előtt állítsa a központi egységet alaphelyzetbe. A központi egység alaphelyzetbe állításához először nyomja le a kart, amíg az hozzá nem ér a központi egység aljához (lásd az 1. ábrát). Ezután ellenőrizze, hogy a sárga kampó a legfelső helyzetben van-e. Ha nincs, akkor ne nyomja felfelé (lásd a 2. ábrát)

5. Nyissa ki a szervizfedelet, és csúsztassa be a központi egységet a gépbe a vezetősínek mentén, amíg a helyére nem rögzül.

6. Zárja be a szervizfedelet, majd először kapcsolja KI a gépet, utána pedig BE.

Kérjük, vegye figyelembe: Az utasítások eltérhetnek az adott eszpresszógép típusától függően. A pontosabb lépésenkénti utasítások érdekében tekintse meg a felhasználói kézikönyvet.