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A központi egység nem helyezhető be a Saeco eszpresszógépbe

Ha nem tudja behelyezni a központi egységet Saeco eszpresszógépébe, állítsa a központi egységet alaphelyzetbe, és próbálja meg úgy visszatenni. Bővebb információért olvasson tovább.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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