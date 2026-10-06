Saeco eszpresszógépem nem őrli meg a kávészemeket.

A probléma megoldásához szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését egy kanál nyelével, és tisztítsa meg a területet porszívóval az alábbi lépéseket követve:



1. Kapcsolja KI a készüléket, majd várja meg, amíg teljesen kikapcsol és már nem hall több hangot (ez kb. 15-20 másodpercet vehet igénybe).

2. Távolítsa el a központi egységet

3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Kérjük, vegye figyelembe: Ha nincs tölcsér az előőrölt kávéhoz, alulról helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe

4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Kérjük, vegye figyelembe: Szükség lehet némi erő kifejtésére.

5. Porszívóval távolítsa el az összes lehullott őrölt kávét

6. Azt követően illessze a porszívót a kávéfőző tölcsér kimenetére, és kezével fedje le az előre őrölt kávé tölcsérét. Vagy fordítva: helyezze a porszívót felülre, és fedje le a tölcsér alját

7. Helyezze vissza a központi egységet, kapcsolja be ismét a készüléket, és készítsen egy eszpresszót

8. A lefőzést követően ellenőrizze, hogy a tölcsérben van-e őrölt kávé. Ha van, ismételje meg az eltömődés megszüntetésének folyamatát.



A kávéfőző tölcsér eltömődésének megakadályozása érdekében:

Ne öntsön/fröccsentsen vizet a szemeskávé-tartályba

Hetente tisztítsa meg a kávéfőző tölcsért