Saeco eszpresszógépem nem őrli meg a kávészemeket.
Ha Saeco eszpresszógépe nem őrli meg a kávészemeket, de az őrlőbetét forog, akkor lehet, hogy meg kell szüntetnie a kávéfőző tölcsér eltömődését, és módosítania kell az őrlési beállításon. További információk alább.
A probléma megoldásához szüntesse meg a kávéfőző tölcsér eltömődését egy kanál nyelével, és tisztítsa meg a területet porszívóval az alábbi lépéseket követve:
1. Kapcsolja KI a készüléket, majd várja meg, amíg teljesen kikapcsol és már nem hall több hangot (ez kb. 15-20 másodpercet vehet igénybe). 2. Távolítsa el a központi egységet 3. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze a kanál nyelét a tölcsérbe. Kérjük, vegye figyelembe: Ha nincs tölcsér az előőrölt kávéhoz, alulról helyezze be a kanál nyelét a kávéfőző tölcsérbe 4. Mozgassa a nyelet felfelé és lefelé egészen addig, amíg az eltömődést okozó őrölt kávét le nem esik. Kérjük, vegye figyelembe: Szükség lehet némi erő kifejtésére. 5. Porszívóval távolítsa el az összes lehullott őrölt kávét 6. Azt követően illessze a porszívót a kávéfőző tölcsér kimenetére, és kezével fedje le az előre őrölt kávé tölcsérét. Vagy fordítva: helyezze a porszívót felülre, és fedje le a tölcsér alját 7. Helyezze vissza a központi egységet, kapcsolja be ismét a készüléket, és készítsen egy eszpresszót 8. A lefőzést követően ellenőrizze, hogy a tölcsérben van-e őrölt kávé. Ha van, ismételje meg az eltömődés megszüntetésének folyamatát.
A kávéfőző tölcsér eltömődésének megakadályozása érdekében: Ne öntsön/fröccsentsen vizet a szemeskávé-tartályba Hetente tisztítsa meg a kávéfőző tölcsért
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