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Saeco eszpresszógépem zajt hallat

Ha Saeco eszpresszógépe hangos vagy szokatlan zajokat ad ki, kérjük, tekintse át az alábbi lehetséges okokat és megoldásokat.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM8782/30, SM6685/00, SM8885/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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