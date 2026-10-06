A Philips AquaTrio porszívóm akkumulátora gyorsan lemerül
Ha a Philips AquaTrio 7000 vagy 9000 Series porszívó akkumulátora túl gyorsan lemerül, kérjük, olvassa el az alábbi hibaelhárítási tanácsokat, amelyekkel Ön is könnyedén megoldhatja a problémát.
A Philips AquaTrio 7000 porszívóhoz két különböző teljesítménybeállítás tartozik: Normál nedves üzemmód (alacsony teljesítmény) és intenzív üzemmód (nagy teljesítmény).
Az intenzív nedves üzemmód (ikon két cseppecskével) különösen makacs foltok tisztítására szolgál. Több vizet használ, és nagyon erős szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort. A normál mindennapi használathoz javasoljuk, hogy válassza a normál nedves üzemmódot (ikon egy cseppecskével). Az üzemidő akár 30 perc is lehet.
A Philips 9000-es sorozat két különböző energiabeállítással rendelkezik. Normál mennyiségű por és szennyeződés esetén a porszívó az alsó beállítással (-) használható a legjobban. Az üzemidő körülbelül 45 perc. A magasabb beállítás (+) a nagyon szennyezett foltok tisztítására szolgál. Ne feledje, hogy az akkumulátor gyorsabban fogyaszt a magasabb beállításon (üzemidő: 25 perc).
A Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó (ikon két cseppel) magasabb beállítása nagyon erős szívóerővel rendelkezik, és több vizet használ. Különösen a nagyon szennyezett foltok tisztítására használandó. Ennek alapján a készülék akkumulátorának töltöttsége nagyon gyorsan lemerül (üzemidő < 25 perc). A normál mindennapi használathoz a Porszívózás és Felmosás összeállítást alacsonyabb beállítással kell használni (ikon egy cseppel). Az üzemidő körülbelül 25 perc.
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