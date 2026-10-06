A Philips AquaTrio porszívóm akkumulátora gyorsan lemerül

A Philips AquaTrio 7000 porszívóhoz két különböző teljesítménybeállítás tartozik: Normál nedves üzemmód (alacsony teljesítmény) és intenzív üzemmód (nagy teljesítmény).



Az intenzív nedves üzemmód (ikon két cseppecskével) különösen makacs foltok tisztítására szolgál. Több vizet használ, és nagyon erős szívóerővel rendelkezik. Emiatt a készülék nagyon gyorsan lemeríti az akkumulátort. A normál mindennapi használathoz javasoljuk, hogy válassza a normál nedves üzemmódot (ikon egy cseppecskével). Az üzemidő akár 30 perc is lehet.