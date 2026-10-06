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A Philips AquaTrio porszívóm akkumulátora gyorsan lemerül

Ha a Philips AquaTrio 7000 vagy 9000 Series porszívó akkumulátora túl gyorsan lemerül, kérjük, olvassa el az alábbi hibaelhárítási tanácsokat, amelyekkel Ön is könnyedén megoldhatja a problémát.

Aquatrio 7000 és 9000

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01, XW9383/01.

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