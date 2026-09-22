A Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívón hibakód látható

A hiba- és információs kódok ikonjainak azonosításához tekintse meg az alábbi képet is.



Hibakódok:

E1

Az E1 hibakód azt jelenti, hogy a készüléknél rendszerhiba áll fenn. A probléma megoldásához húzza ki a készüléket az adapterből, majd csatlakoztassa újra az adapterhez. Ezután próbálja meg újraindítani a készüléket. Ha ez a megoldás nem segített, kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.



E2

Az E2 hibakód (fejjel lefelé 53-nak tűnik) azt jelenti, hogy túl alacsony a hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a készüléket használja, tárolja vagy tölti. Győződjön meg arról, hogy a helyiség hőmérséklete 5 °C felett van-e. Ha a készüléket a megfelelő hőmérsékleten használja és tárolja, és továbbra is látható a hibakód, vegye fel velünk a kapcsolatot.



E3

Az E3 hibakód azt jelenti, hogy túl magas a hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a készüléket használja, tárolja vagy tölti. Ügyeljen arra, hogy a helyiségben a hőmérséklet 35 °C alatt legyen Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek (forró kályhák, mikrohullámú sütők vagy indukciós sütők közelébe). Ha a készüléket a megfelelő hőmérsékleten használja és tárolja, és továbbra is látható a hibakód, vegye fel velünk a kapcsolatot.



Információs kódok:

i1

Az i1 információs kód azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó piszkosvíz-tartálya megtelt. Kérjük, ürítse ki.



i3

Az i3 információs kód (fejjel lefelé nézve !E-nek tűnik) azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó AquaSpin szívófeje beragadt. Ez egy biztonsági megszakító. Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be például tápkábel vagy játék a szívófejbe. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e hajszál vagy más akadályozó tárgy a kefék, csapágyak, motoralkatrészek és a sapkák körül. Ha talál ilyeneket, távolítsa el őket. Ha nincsenek akadályok, a készülék ki- és bekapcsolása megoldhatja a problémát.



i5

Az i5 információs kód (fejjel lefelé nézve !2-nek tűnik) azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó levegőbemeneti nyílásai eltömődtek. Az úgynevezett levegőbemeneti nyílások a szívófejben találhatók. Ellenőrizze, hogy eltömődtek-e, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. Ha ez nem oldja meg a problémát, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az egész levegőcsatorna, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. Ebbe beletartozik a szívófej, a cső és a nedves szűrő is.



i6

Az i6 információs kód (fejjel lefelé nézve !9-nek tűnik) azt jelenti, hogy ki kell húzni a Philips 7000-es sorozatú porszívó hálózati dugóját a fali aljzatból, különben nem kapcsol be. Csak az AUTOCLEAN program közben és töltés közben csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba.



i7

Az i7 információs kód azt jelenti, hogy nem a megfelelő töltő van csatlakoztatva a Philips 7000-es sorozatú porszívóhoz. A készüléket csak a mellékelt adapterrel töltheti. Csak 34 V-os S036-1A340100HE adaptert használjon. A megfelelő adapterszám az adapteren található. A csereadapter XV1793 cikkszámon kapható.