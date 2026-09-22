TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

A Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívón hibakód látható

Ha szeretné megtudni az AquaTrio 7000 vagy 9000 kijelzőjén megjelenő hiba, ikon vagy információs kód jelentését és a probléma megoldásának módját, olvassa el a cikkünkben található információkat.

Lásd az alábbi képet.

aquatrio 9000 series

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 .

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja