A Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívón hibakód látható

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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha szeretné megtudni az AquaTrio 7000 vagy 9000 kijelzőjén megjelenő hiba, ikon vagy információs kód jelentését és a probléma megoldásának módját, olvassa el a cikkünkben található információkat.
Lásd az alábbi képet.
A hiba- és információs kódok ikonjainak azonosításához tekintse meg az alábbi képet is.
Hibakódok:
E1
Az E1 hibakód azt jelenti, hogy a készüléknél rendszerhiba áll fenn. A probléma megoldásához húzza ki a készüléket az adapterből, majd csatlakoztassa újra az adapterhez. Ezután próbálja meg újraindítani a készüléket. Ha ez a megoldás nem segített, kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot.
E2
Az E2 hibakód (fejjel lefelé 53-nak tűnik) azt jelenti, hogy túl alacsony a hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a készüléket használja, tárolja vagy tölti. Győződjön meg arról, hogy a helyiség hőmérséklete 5 °C felett van-e. Ha a készüléket a megfelelő hőmérsékleten használja és tárolja, és továbbra is látható a hibakód, vegye fel velünk a kapcsolatot.
E3
Az E3 hibakód azt jelenti, hogy túl magas a hőmérséklet abban a helyiségben, ahol a készüléket használja, tárolja vagy tölti. Ügyeljen arra, hogy a helyiségben a hőmérséklet 35 °C alatt legyen Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek (forró kályhák, mikrohullámú sütők vagy indukciós sütők közelébe). Ha a készüléket a megfelelő hőmérsékleten használja és tárolja, és továbbra is látható a hibakód, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Információs kódok:
i1
Az i1 információs kód azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó piszkosvíz-tartálya megtelt. Kérjük, ürítse ki.
i3
Az i3 információs kód (fejjel lefelé nézve !E-nek tűnik) azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó AquaSpin szívófeje beragadt. Ez egy biztonsági megszakító. Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be például tápkábel vagy játék a szívófejbe. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e hajszál vagy más akadályozó tárgy a kefék, csapágyak, motoralkatrészek és a sapkák körül. Ha talál ilyeneket, távolítsa el őket. Ha nincsenek akadályok, a készülék ki- és bekapcsolása megoldhatja a problémát.
i5
Az i5 információs kód (fejjel lefelé nézve !2-nek tűnik) azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó levegőbemeneti nyílásai eltömődtek. Az úgynevezett levegőbemeneti nyílások a szívófejben találhatók. Ellenőrizze, hogy eltömődtek-e, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. Ha ez nem oldja meg a problémát, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az egész levegőcsatorna, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. Ebbe beletartozik a szívófej, a cső és a nedves szűrő is.
i6
Az i6 információs kód (fejjel lefelé nézve !9-nek tűnik) azt jelenti, hogy ki kell húzni a Philips 7000-es sorozatú porszívó hálózati dugóját a fali aljzatból, különben nem kapcsol be. Csak az AUTOCLEAN program közben és töltés közben csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba.
i7
Az i7 információs kód azt jelenti, hogy nem a megfelelő töltő van csatlakoztatva a Philips 7000-es sorozatú porszívóhoz. A készüléket csak a mellékelt adapterrel töltheti. Csak 34 V-os S036-1A340100HE adaptert használjon. A megfelelő adapterszám az adapteren található. A csereadapter XV1793 cikkszámon kapható.
AUTOCLEAN
A kijelzőn megjelenő „AUTOCLEAN” ikon azt jelenti, hogy a Philips 7000-es sorozatú porszívó az AUTOCLEAN folyamatot futtatja.
Kefecsere
A Philips 7000-es sorozatú porszívó kijelzőjén látható „Kefecsere” ikon emlékezteti Önt az AquaSpin szívófejben lévő mikroszálas kefék cseréjére. A cserélhető mikroszálas kefék az XV1793 cikkszámon kaphatók weboldalunkon.
E1
Az E1 hibakód azt jelenti, hogy a készüléknél rendszerhiba áll fenn. A probléma megoldásához próbálkozzon az alábbi lehetőségek egyikével vagy mindkettővel:
Az információs kódok ikonjainak azonosításához tekintse meg az alábbi képet is.
i1
Az i1 információs kód azt jelenti, hogy a Philips 9000-es sorozatú porszívó piszkosvíztartálya megtelt. Kérjük, ürítse ki.
i2
Az i2 információs kód azt jelenti, hogy az AquaSpin szívófej nincs (megfelelően) csatlakoztatva. Csatlakoztassa az AquaSpin szívófejet.
i3
Az i3 információs kód azt jelenti, hogy a Philips 9000-es sorozatú porszívó AquaSpin szívófeje beragadt. Ez egy biztonsági megszakító. Ellenőrizze, hogy nem ragadt-e be például tápkábel vagy játék a szívófejbe. Ellenőrizze azt is, hogy nincs-e hajszál vagy más akadályozó tárgy a kefék, csapágyak, motoralkatrészek és a sapkák körül. Ha talál ilyeneket, távolítsa el őket. Ha nincsenek akadályok, a készülék ki- és bekapcsolása megoldhatja a problémát.
i4
Az i4 információs kód azt jelenti, hogy a LED-es szívófej beragadt. Ez egy biztonsági megszakító arra az esetre, ha valami beszorult a szívófejbe (például tápkábel vagy játék). Ellenőrizze a forgókefét és a szívófej többi részét, hogy nincs-e rajtuk hajszál vagy egyéb akadályozó tárgy, majd távolítsa el őket, ha talál ilyeneket. Ha nincsenek akadályok, a készülék ki- és bekapcsolása megoldhatja a problémát. Tekintse meg videónkat a készülék keféjének tisztításával kapcsolatos lépésenkénti utasításokért:
i5
Az i5 információs kód azt jelenti, hogy a Philips 9000-es sorozatú porszívó levegőbemeneti nyílásai eltömődtek. Az úgynevezett levegőbemeneti nyílások a szívófejben találhatók. Ellenőrizze, hogy eltömődtek-e, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. Ha ez nem oldja meg a problémát, ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az egész levegőcsatorna, és szüntesse meg az eltömődést, ha ez áll fenn. A Csak porszívózás összeállítás esetében ez a szívófejre, csőre, szűrőre, örvényléskeresőre, hosszú réstisztító szívófejre és a mini turbókefére vonatkozik. A Porszívózás és felmosás összeállítás esetében ez a szívófejre, a csőre és a nedves szűrőre vonatkozik
i6
Az i6 információs kód (fejjel lefelé nézve !9-nek tűnik) azt jelenti, hogy ki kell húzni a Philips 9000-es sorozatú porszívó hálózati dugóját a fali aljzatból, különben nem kapcsol be. Csak az AUTOCLEAN program közben és töltés közben csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba.
i7
Az i7 információs kód azt jelenti, hogy nem a megfelelő töltő van csatlakoztatva a Philips 7000-es sorozatú porszívóhoz. A készüléket csak a mellékelt adapterrel töltheti. Csak 34 V-os S036-1A340100HE adaptert használjon. A megfelelő adapterszám az adapteren található. A csereadapter XV1793 cikkszámon kapható.
Az i10 információs kód azt jelenti, hogy az akkumulátor nincs behelyezve. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e behelyezve. További utasításokért tekintse meg az alábbi videót:
AUTOCLEAN
A kijelzőn megjelenő „AUTOCLEAN” ikon azt jelenti, hogy a Philips 9000-es sorozatú porszívó az AUTOCLEAN folyamatot futtatja.
Kefecsere
A Philips 9000-es sorozatú porszívó kijelzőjén látható „Kefecsere” ikon emlékezteti Önt az AquaSpin szívófejben lévő mikroszálas kefék cseréjére. A cserélhető mikroszálas kefék XV1793 cikkszámon kaphatók weboldalunkon.
Szűrőtisztítás
A Philips 9000-es sorozatú porszívó kijelzőjén látható „Szűrőtisztítás” ikon emlékezteti Önt a Csak porszívózás összeállítású készülék szűrőjének tisztítására.
Tekintse meg videónkat a szűrő tisztításával kapcsolatos lépésenkénti utasításokért.
Szűrőcsere
A Philips 9000-es sorozatú porszívó kijelzőjén látható „Szűrőcsere” ikon emlékezteti Önt a Csak porszívózás összeállítású készülék szűrőjének cseréjére. A cserélhető szűrők XV1791 cikkszámon kaphatók weboldalunkon.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 .
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