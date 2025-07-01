Philips támogatás A Philips Avent csatlakoztatott babaőrző kapcsolata megszakad

Ha a Philips Avent babaőrző szülői és bébiegységének kapcsolata megszakad, helyezze egymáshoz közel az egységeket, és várjon egy percet, amíg létrejön a kapcsolat. Némítsa el a szülői egységet, ha a két egység egymás közelében van.



Ha az egységek egy perc elteltével sem csatlakoznak, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket:

Nyomja meg egyszerre három másodpercig a bébiegységen található éjszakai fény gombot és az altatási hangok gombot. Az éjszakai fény villogni kezd. Tartsa lenyomva egyszerre 10 másodpercig a szülői egység üzemmód és menü gombjait. A szülői egység képernyőjén megjelenik egy QR-kód. Tartsa a bébiegységet körülbelül 20 cm távolságra a képernyőtől úgy, hogy a kamera a QR-kód felé nézzen. Amikor a kamera beolvassa a kódot, a bébiegység egy dallamot játszik le, ami a sikeres párosítást jelzi. A videostreamelés 10–20 másodpercen belül elindul a szülői egységen.