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A Philips Avent csatlakoztatott babaőrző kapcsolata megszakad

Ha a Philips Avent babaőrző szülői és bébiegységének kapcsolata megszakad, helyezze egymáshoz közel az egységeket, és várjon egy percet, amíg létrejön a kapcsolat. Némítsa el a szülői egységet, ha a két egység egymás közelében van.

Ha az egységek egy perc elteltével sem csatlakoznak, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket:

  1. Nyomja meg egyszerre három másodpercig a bébiegységen található éjszakai fény gombot és az altatási hangok gombot. Az éjszakai fény villogni kezd.
  2. Tartsa lenyomva egyszerre 10 másodpercig a szülői egység üzemmód és menü gombjait.
  3. A szülői egység képernyőjén megjelenik egy QR-kód. Tartsa a bébiegységet körülbelül 20 cm távolságra a képernyőtől úgy, hogy a kamera a QR-kód felé nézzen.
  4. Amikor a kamera beolvassa a kódot, a bébiegység egy dallamot játszik le, ami a sikeres párosítást jelzi. A videostreamelés 10–20 másodpercen belül elindul a szülői egységen.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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