A Philips Airfryer készülékem nem jelenik meg a HomeID alkalmazás készüléklistáján

A HD9285 készülék esetében az előbeállításokat testreszabhatja a kívánt előbeállítás ikon rövid megnyomásával, valamint az idő és/vagy hőmérséklet módosításával. A személyes beállítások mentéséhez ezután nyomja meg hosszan ugyanazt az előbeállítás ikont, amíg meg nem hallja a készülék hangjelzését.

A NA32x, NA33x és NA34x esetében a gyári beállításokat a következő módon szabhatja testre:

Nyomja meg a módosítani kívánt előbeállítás ikonját. Állítsa be az időt és/vagy a hőmérsékletet. A megerősítéshez nyomja meg az idő vagy a hőmérséklet gombot. Nyomja meg újra az idő vagy a hőmérséklet gombot a főmenübe történő visszatéréshez. Tartsa lenyomva ugyanazt az előbeállítás gombot két másodpercig a beállítások kedvencként történő elmentéséhez. A beállítások mentését követően egy hangjelzést fog hallani.

Kedvenc előbeállítását a kedvenc („☆”) gomb használatával is elmentheti:

A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket. Nyomja meg a kedvenc („☆”) gombot. Nyomja meg a hőmérséklet-kiválasztó gombot. Válassza ki a hőmérsékletet. Nyomja meg az idő gombot. Válassza ki az időt. Az idő kiválasztása után nyomja meg az idő gombot a főmenübe való visszatéréshez. A beállítások mentéséhez tartsa lenyomva két másodpercig a kedvenc („☆”) gombot. A beállítások mentését követően egy hangjelzést fog hallani. A sütés megkezdéséhez nyomja meg az Indítás gombot.

A fenti típusok esetében az előbeállítás alapértelmezett időre és hőmérsékletre történő visszaállításához nyomja meg röviden a kívánt előbeállítás ikonját, majd nyomja meg ismét hosszan ugyanazt az előbeállítás ikont, amíg meg nem hallja a készülék hangjelzését.





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