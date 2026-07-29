A Philips Airfryer készülékem nem jelenik meg a HomeID alkalmazás készüléklistáján

A HD9285 készülék esetében az előbeállításokat testreszabhatja a kívánt előbeállítás ikon rövid megnyomásával, valamint az idő és/vagy hőmérséklet módosításával. A személyes beállítások mentéséhez ezután nyomja meg hosszan ugyanazt az előbeállítás ikont, amíg meg nem hallja a készülék hangjelzését.
A NA32x, NA33x és NA34x esetében a gyári beállításokat a következő módon szabhatja testre:
- Nyomja meg a módosítani kívánt előbeállítás ikonját.
- Állítsa be az időt és/vagy a hőmérsékletet.
- A megerősítéshez nyomja meg az idő vagy a hőmérséklet gombot.
- Nyomja meg újra az idő vagy a hőmérséklet gombot a főmenübe történő visszatéréshez.
- Tartsa lenyomva ugyanazt az előbeállítás gombot két másodpercig a beállítások kedvencként történő elmentéséhez. A beállítások mentését követően egy hangjelzést fog hallani.
Kedvenc előbeállítását a kedvenc („☆”) gomb használatával is elmentheti:
- A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
- Nyomja meg a kedvenc („☆”) gombot.
- Nyomja meg a hőmérséklet-kiválasztó gombot.
- Válassza ki a hőmérsékletet.
- Nyomja meg az idő gombot.
- Válassza ki az időt.
- Az idő kiválasztása után nyomja meg az idő gombot a főmenübe való visszatéréshez.
- A beállítások mentéséhez tartsa lenyomva két másodpercig a kedvenc („☆”) gombot. A beállítások mentését követően egy hangjelzést fog hallani.
- A sütés megkezdéséhez nyomja meg az Indítás gombot.
A fenti típusok esetében az előbeállítás alapértelmezett időre és hőmérsékletre történő visszaállításához nyomja meg röviden a kívánt előbeállítás ikonját, majd nyomja meg ismét hosszan ugyanazt az előbeállítás ikont, amíg meg nem hallja a készülék hangjelzését.
A fenti lépések segítettek a probléma megoldásában? Amennyiben nem, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk további segítségért.