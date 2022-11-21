Nem hallható hang a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző szülői egységéből

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Mit kell tennem, mielőtt leselejtezném a Philips Avent csatlakoztatott babaőrzőt?
Mennyire biztonságos az adatok tárolása és továbbítása a Philips Avent csatlakoztatott bébiőr segítségével?
Hogyan módosíthatom a hang- és mozgásérzékenységi beállításokat?
A szülői egység rendelkezik alvó üzemmóddal?
Hogyan csatlakoztathatom a készülékeimet a Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazáshoz?
Hogyan állíthatom alaphelyzetbe a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző bébiegységét, illetve szülői egységét?
Nem találja, amit keres?
Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét