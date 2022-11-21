Philips támogatás Nem hallható hang a Philips Avent csatlakoztatott babaőrző szülői egységéből

Ha nem hallható hang a szülői egységből, kövesse az alábbi hibaelhárítási tippeket a probléma megoldásához:

Amikor a bébiegység hangot ad ki, a szülői egységen lévő hangszintjelző fények villognak, és reagálnak a hangra. Ellenőrizze, hogy a kapcsolat jelzőfénye világít-e, illetve hogy a szülői egység be van-e kapcsolva.

Előfordulhat, hogy a szülői egység el van némítva, vagy túl alacsonyra van állítva. A szülői egység némításának megszüntetéséhez nyomja meg a kerek gombot, és növelje a hangerőt.

Előfordulhat, hogy az érzékenységi szint túl alacsonyra van állítva a szülői menüben. Növelje az érzékenységi szintet a szülői menüben.