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A Philips HomeRun porszívórobotom nem csatlakozik a Philips HomeRun alkalmazáshoz

Ha a Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot nem csatlakozik a Philips HomeRun alkalmazáshoz, az alábbi cikkben megtalálja a lehetséges okokat és megoldásokat. 

homerun modellek

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5100/10, XU5100/20, XU5000/20. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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