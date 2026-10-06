A Philips HomeRun porszívórobotom nem csatlakozik a Philips HomeRun alkalmazáshoz

A robotot úgy párosíthatja a Philips HomeRun alkalmazással, hogy a „Robot hozzáadása” gombra koppint, és követi az utasításokat. Ha a párosítás sikertelen, kövesse az alábbi lépéseket a probléma megoldásához:

Megjegyzés: Ha a Wi-Fi a 2,4 GHz-es és az 5 GHz-es sávot is támogatja, javasoljuk, hogy a jobb jelerősség érdekében a 2,4 GHz-et válassza.

Ellenőrizze, hogy a robot be van-e kapcsolva

Ellenőrizze, hogy a robot teljesen fel van-e töltve, az állomás csatlakoztatva van-e a fali aljzathoz, és hogy a robot be van-e kapcsolva.

Ellenőrizze Wi-Fi jelszavát

Győződjön meg róla, hogy az otthoni Wi-Fi-hez tartozó megfelelő jelszót adta meg az alkalmazásban.

Válassza ki a megfelelő robotmodellt

Amikor hozzáadja a robotot az alkalmazáshoz, válassza ki a megfelelő modellt.

Automatikus ürítési állomással: XU7100, XU5100, XU3110 vagy XU3100

Automatikus ürítési állomás nélkül: XU7000, XU5000, XU3000 vagy XU2000

Dokkolóegységgel: XU6500

Ellenőrizze, hogy a robot Wi-Fi-beállítási módban van-e

Az alkalmazáshoz való sikeres párosításhoz a robotnak Wi-Fi-beállítási módban kell lennie. A robot be-/kikapcsoló gombja és főmenü gombja villog, jelezve, hogy a Wi-Fi-beállítási mód aktiválva van. A robot Wi-Fi-beállítási módba kapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a be-/kikapcsoló gombot és a főmenü gombot három másodpercig. A gombok jelzőfényei narancssárgán villognak, jelezve, hogy a robot Wi-Fi-beállítási módban van (lásd az alábbi képet).

Ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e

Ellenőrizze internetkapcsolatát. Ha a hálózat lassú, kapcsolja ki, majd újra be az útválasztót.

Helyezze az állomást közelebb a routerhez

A robot töltőállomását jó Wi-Fi lefedettséggel rendelkező helyre kell tenni. Az erősebb Wi-Fi-jel érdekében helyezze az állomást közelebb az útválasztóhoz.

A Philips HomeRun alkalmazás legújabb verziója

Ellenőrizze, hogy a Philips HomeRun alkalmazás legújabb verzióját használja-e – ehhez lépjen be az alkalmazás-áruházba, és nézze meg, hogy rendelkezésre áll-e frissítés.



Tekintse meg az adott modellnek megfelelő alábbi videóinkat, amelyek lépésről lépésre útmutatást adnak ahhoz, hogyan csatlakoztassa a robotot az alkalmazáshoz.

Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, forduljon hozzánk további segítségnyújtásért.