A Philips HomeRun porszívórobotom nem ürít automatikusan

A Philips HomeRun XU7100, XU5100 XU3100, XU3110 és XU2100 modellek automatikus ürítési állomással rendelkeznek. Takarítás után a portartály automatikusan kiüríti a tartalmát az automatikus ürítési állomás eldobható zsákjába.



Annak biztosítása érdekében, hogy a robot automatikusan kiürítse a portartályt az eldobható zsákba:

Győződjön meg arról, hogy az állomás csatlakozik a fali aljzathoz.

Ellenőrizze, hogy az eldobható zsák megfelelően van-e behelyezve. Tipp : Tekintse meg az alábbi videót a robottípus Automatikus ürítési állomásának használatáról.

: Tekintse meg az alábbi videót a robottípus Automatikus ürítési állomásának használatáról. Ellenőrizze, hogy a porzsák nincs-e tele.

Ellenőrizze, hogy az állomás fedele le van-e zárva.

Kapcsolja ki a Csendes üzemmódot vagy a Ne zavarjanak üzemmódot a HomeRun alkalmazásban.

Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve az automatikus ürítési állomás bemenete.



Megjegyzés az XU7100 típushoz

Az automatikus ürítés nem indul el, ha a robotot kézzel húzza vissza az állomásra.

Az automatikus ürítés csak akkor indul el, ha a robot automatikusan visszatér az állomáshoz.

Megjegyzés az XU5100 típushoz

Az öntisztítás akkor veszi kezdetét, amikor a robotot manuálisan visszaviszi az állomásra, és amikor a robot automatikusan visszatér az állomásra.

Az automatikus öntisztítás kézi elindításához nyissa meg a Philips HomeRun alkalmazást, és válassza ki a robotot a „Saját robotok” (My Robots) listából. Ezután kattintson az „Állomás” (Station) gombra a főoldalon, és válassza az „Öntisztítás indítása” (Start self-cleaning) lehetőséget.

Ha a robotot kézzel helyezte vissza, az automatikus ürítés elindításához nyissa meg a Philips HomeRun alkalmazást, és válassza ki robotját a „Saját robotjaim” listából. Ezután kattintson a bal felső sarokban található főmenü gombra, és válassza az „Automatikus ürítési beállítások” lehetőséget. Itt rákattinthat a „Portartály ürítése most” gombra.

Ne feledje, hogy az automatikus ürítést csak 10 percenként lehet elvégezni, nehogy túlmelegedjen a motor.



Ha a fenti megoldással nem sikerült elhárítani a problémát, további segítségért kérjük, forduljon hozzánk.