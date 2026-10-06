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A Philips HomeRun porszívórobotom nem ürít automatikusan

Ha a Philips HomeRun felmosó funkcióval rendelkező robotporszívó (XU7100, XU5100, XU3100, XU3110 és X2100 típusok) nem végzi el automatikusan az ürítést a takarítás befejezése és az állomásra való visszatérés után, keresse meg a lehetséges okokat és megoldásokat alább.

automatikus ürítési állomás típusai

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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