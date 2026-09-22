A Philips HomeRun porszívórobotom nem megfelelően tisztít
Ha a Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot nem tisztít megfelelően, az alábbiakban találja a lehetséges okokat és megoldásokat.
Az alábbi információk a 7000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ellenőrizze, hogy a portartályt tele van-e, és szükség esetén ürítse ki.
Tisztítsa meg a portartály légszűrőjét, és helyezze vissza megfelelően a portartályba.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak beakadva a kefékbe, és gondoskodjon arról, hogy a fő- és oldalkefék tiszták és hajszálaktól és egyéb szennyeződésektől mentesek legyenek.
Ellenőrizze, hogy a mosható felmosót ki kell-e cserélni. Ha a felmosó túl kopott, és már nem tud hatékonyan tisztítani, ki kell cserélni. Új, mosható felmosót vásárolhat az alkalmazáson keresztül (főmenü > tartozékok keresése > csere felmosócsomag XV1470) vagy a Philips weboldalán.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e, vagy újra kell-e tölteni.
Tekintse meg az adott robottípusra vonatkozó karbantartási videót a lépésenkénti útmutatóért.
Az alábbi információk a 3000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ellenőrizze, hogy a portartályt tele van-e, és szükség esetén ürítse ki.
Tisztítsa meg a portartály légszűrőjét, és helyezze vissza megfelelően a portartályba.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak beakadva a kefékbe, és gondoskodjon arról, hogy a fő- és oldalkefék tiszták és hajszálaktól és egyéb szennyeződésektől mentesek legyenek.
Ellenőrizze, hogy a mosható felmosót ki kell-e cserélni. Ha a felmosó túl kopott, és már nem tud hatékonyan tisztítani, ki kell cserélni. Új, mosható felmosót vásárolhat az alkalmazáson keresztül (főmenü > tartozékok keresése > csere felmosócsomag XV1430) vagy a Philips weboldalán.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e, vagy újra kell-e tölteni.
Tekintse meg az adott robottípusra vonatkozó karbantartási videót a lépésenkénti útmutatóért.
Ha a fenti megoldások nem segítettek a probléma megoldásában, forduljon hozzánk további segítségért.
Az alábbi információk a 2000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ellenőrizze, hogy a portartályt tele van-e, és szükség esetén ürítse ki.
Tisztítsa meg a portartály légszűrőjét, szárítsa meg, és helyezze vissza megfelelően a portartályba.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak beakadva a kefékbe, és gondoskodjon arról, hogy a fő- és oldalkefék tiszták és hajszálaktól és egyéb szennyeződésektől mentesek legyenek.
Ellenőrizze, hogy a mosható felmosót ki kell-e cserélni. Ha a felmosó túl kopott, és már nem tud hatékonyan tisztítani, ki kell cserélni. Új, mosható felmosót vásárolhat az alkalmazáson keresztül (főmenü > tartozékok keresése > csere felmosócsomag XV1430) vagy a Philips weboldalán.
Ellenőrizze, hogy a víztartály üres-e, vagy újra kell-e tölteni.
Tekintse meg az adott robottípusra vonatkozó karbantartási videót vagy a rövid üzembehelyezési útmutatót a lépésenkénti utasításokért.
Ha a fenti megoldással nem sikerült elhárítani a problémát, további segítségért kérjük, forduljon hozzánk.
Az alábbi információk a 6000-es sorozatú modellekre vonatkoznak.
Ellenőrizze, hogy a szűrő, az oldalkefe és a fő kefe megfelelően van-e behelyezve.
Ellenőrizze a portartályt, és ürítse ki, ha megtelt.
Tisztítsa meg a portartály bemenetét, ha eltömítette a hulladék.
Ellenőrizze, hogy nincs-e beakadva valami a kefékbe. Távolítsa el az esetleges hajszálakat és szennyeződéseket.
Rendszeresen mossa meg a fő kefét, az oldalsó kefét, a felmosókendőt, és karbantartásként tisztítsa meg a kerekeket. Szárítsa meg őket, mielőtt újra használatba venné őket.
Cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket, beleértve a fő kefét, a főkefe burkolatát, az oldalsó kefét, a felmosókendőt és a szűrőszitát.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XU5100/10 , XU5100/20 , XU5000/20 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›