A Philips HomeRun porszívórobotom nem megfelelően tisztít

Ellenőrizze, hogy a mosható felmosót ki kell-e cserélni. Ha a felmosó túl kopott, és már nem tud hatékonyan tisztítani, ki kell cserélni. Új, mosható felmosót vásárolhat az alkalmazáson keresztül (főmenü > tartozékok keresése > csere felmosócsomag XV1430) vagy a Philips weboldalán.