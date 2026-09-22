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A Philips HomeRun porszívórobotom nem megfelelően tisztít

Ha a Philips HomeRun porszívózó-felmosó robot nem tisztít megfelelően, az alábbiakban találja a lehetséges okokat és megoldásokat.

homerun modellek

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XU5100/10 , XU5100/20 , XU5000/20 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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