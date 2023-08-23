A Philips 8000 vezeték nélküli porszívó tisztítása

Szűrő

A Philips vezeték nélküli porszívó legjobb teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a szűrőt. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:

Távolítsa el a szűrőtokot a színes részből az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (8. ábra).

Vegye ki a mosható habszűrőt a szűrőtokból (9. ábra).

Egy szemetes fölött finoman ütögetve tisztítsa meg a két alkatrészt (10. ábra).

Öblítse ki a habszűrőt (11. ábra), majd nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (12. ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot.

Megjegyzés : A legjobb tisztítási eredmény érdekében úgy folyassa a vizet a szűrőre, hogy a szűrő füle lefelé nézzen, így lehetővé téve a mélyen beragadt por kimosását.

Hagyja száradni a szűrőt 24 órán keresztül (13. ábra).

Szerelje össze újra az alkatrészeket (14-16. ábra).

Először igazítsa be a kiálló részt, majd illessze helyére a tartályt.

Részletesebb utasításokért tekintse meg az alábbi videót.

Megjegyzés : Porszívója automatikusan emlékezteti a szűrőtisztításra egy i8 információs kód és az új szűrő megrendelésére szolgáló QR-kód megjelenítésével (XV1681 tartozék).

Ha a készülék i8 kódot mutat, (a tápkapcsoló gomb kivételével) bármely gomb megnyomásával megtekintheti a tisztítási animációt, benne lépésenkénti szűrőtisztítási instrukciókkal.

A maximális teljesítmény biztosítása érdekében cserélje ki a szűrőt legalább 6 havonta, illetve abban az esetben is, ha a tisztítás után továbbra is i8 üzenetet kap.

A portartály nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez