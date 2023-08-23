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A Philips 8000 vezeték nélküli porszívó tisztítása

A Philips 8000 vezeték nélküli porszívó portartályának, szűrőjének, keféjének és víztartályának tisztítási módjáról az alábbi részekben olvashat. A típusnevet a nyélen és/vagy az alábbi képen nézheti meg.
 

8000-es típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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