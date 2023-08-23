A Philips 8000 vezeték nélküli porszívó tisztítása
A Philips 8000 vezeték nélküli porszívó portartályának, szűrőjének, keféjének és víztartályának tisztítási módjáról az alábbi részekben olvashat. A típusnevet a nyélen és/vagy az alábbi képen nézheti meg.
Portartály A Philips vezeték nélküli porszívó portartályának tisztításához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (1. ábra).
Vegye ki a tartályt a kioldógomb megnyomásával, miközben a készüléket 45 fokos szögben tartja (2. ábra).
Emelje fel a színes részt a tartályhoz való hozzáféréshez (3. ábra).
Tipp:
Ha nehéz eltávolítani ezt az alkatrészt a tartályból, tenyerével ütögesse finoman a tartályt, hogy a színes rész kilazuljon.
Az eltávolítás úgy a legegyszerűbb, ha egyik kezével alulról tartja a tartályt, a másik kezével pedig kiemeli a színes részt.
Ürítse ki a portartályt (4. ábra).
Öblítse le a portartályt csap alatt. Ne használjon mosogatógépet (5. ábra).
Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen, mielőtt visszahelyezné (6-7 ábra).
Először igazítsa be a kiálló részt, majd illessze helyére a tartályt. Részletesebb utasításokért tekintse meg az alábbi videót.
Szűrő A Philips vezeték nélküli porszívó legjobb teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a szűrőt. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:
Távolítsa el a szűrőtokot a színes részből az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (8. ábra).
Vegye ki a mosható habszűrőt a szűrőtokból (9. ábra).
Egy szemetes fölött finoman ütögetve tisztítsa meg a két alkatrészt (10. ábra).
Öblítse ki a habszűrőt (11. ábra), majd nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (12. ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot.
Megjegyzés: A legjobb tisztítási eredmény érdekében úgy folyassa a vizet a szűrőre, hogy a szűrő füle lefelé nézzen, így lehetővé téve a mélyen beragadt por kimosását.
Hagyja száradni a szűrőt 24 órán keresztül (13. ábra).
Szerelje össze újra az alkatrészeket (14-16. ábra).
Először igazítsa be a kiálló részt, majd illessze helyére a tartályt.
Részletesebb utasításokért tekintse meg az alábbi videót.
Megjegyzés: Porszívója automatikusan emlékezteti a szűrőtisztításra egy i8 információs kód és az új szűrő megrendelésére szolgáló QR-kód megjelenítésével (XV1681 tartozék). Ha a készülék i8 kódot mutat, (a tápkapcsoló gomb kivételével) bármely gomb megnyomásával megtekintheti a tisztítási animációt, benne lépésenkénti szűrőtisztítási instrukciókkal. A maximális teljesítmény biztosítása érdekében cserélje ki a szűrőt legalább 6 havonta, illetve abban az esetben is, ha a tisztítás után továbbra is i8 üzenetet kap. A portartály nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez Ha a portartály nincs megfelelően csatlakoztatva, az problémákat okozhat a szívóerővel kapcsolatban. A portartályt megfelelően csatlakoztassa: először a tartály felső oldalát igazítsa be, majd illessze a helyére. (Nézze meg az alábbi videórészt: 1:11-1:15.)
Kefe A Philips vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. A kefe tisztításához kövesse az alábbi lépéseket, és további információkért tekintse meg a videót:
Kapcsolja ki a tápellátást (A1 ábra).
A kefe eltávolításához nyomja meg a gombot (A2-A3 ábra).
Vágja le és távolítsa el a keféből a rátekeredett hajszálakat (A4 ábra).
Távolítsa el az oldalsó kupakot, és vágja le a belül lévő hajszálakat (A5 ábra).
Helyezze vissza a kefét a helyére, és a porszívó használatra kész (A5-A6 ábra).
Víztartály Az Aqua szívófej jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi egyszerű lépéseket követve minden használat után tisztítsa és szárítsa meg:
Vegye ki a kendőt a víztartályból.
Ürítse ki a víztartályt (B1 ábra).
Tisztítsa meg a víztartályt a csap alatt, és óvatosan rázza meg (B4 ábra).
Hagyja megszáradni a víztartályt, és tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe.Javasoljuk, hogy a kendőt 6 havonta cserélje (XV1700 tartozék).
Segítettek a fenti megoldások? Ha nem, vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/support weboldalon további támogatásért.
Portartály Kövesse az alábbi lépéseket, és további információkért tekintse meg az alábbi videót:
Kapcsolja ki a készüléket.
A kézi készüléken a portartály mellett található kioldógomb megnyomásával vegye ki a tartályt (A1 ábra).
Vegye le a fedelet, és ürítse ki a portartályt (A2-A3 ábra). Távolítsa el a ciklonba ragadt hajszálakat és szennyeződéseket is.
Vegye ki a szűrőt, és tisztítsa meg a portartály belsejét vízzel vagy nedves ruhával (A5-A6 ábra). Ne használjon mosogatógépet.
Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen, mielőtt visszahelyezné (A7-A9 ábra).
Szűrő A Philips SpeedPro Max vezeték nélküli porszívó legjobb teljesítményének fenntartása érdekében elengedhetetlen a szűrő tisztítása. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:
A kézi készüléken a portartály mellett található gomb megnyomásával vegye ki a tartályt (B2 ábra).
Vegye ki a szűrőtokot a portartályból, és távolítsa el a mosható habszűrőt a szűrőtokból (B3-B4 ábra).
A habszűrőt szemetes fölött finoman ütögetve távolítsa el a laza szennyeződéseket, majd öblítse le a habszűrőt csap alatt (B5 ábra).
Addig nyomkodja, amíg már tiszta víz nem távozik (B6-B7 ábra).
Fontos, hogy ne öblítse le a szűrőtokot, hanem csak ütögesse finoman egy szemetes fölött (B8 ábra).
Hagyja száradni a szűrőt 24 órán keresztül (B9 ábra).
Szerelje össze újra az alkatrészeket (B10 ábra).
További információkért lásd az alábbi videót. Megjegyzés:
Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg, illetve 6 havonta cserélje ki a porszívó szűrőjét.
Kefe A Philips SpeedPro Max vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. Kövesse az alábbi lépéseket, és további információkért tekintse meg az alábbi videót:
Távolítsa el a kefét az egyszerű gombbal, és vegye le az oldalsó kupakot (A1-A3 ábra).
Húzza ki kézzel a kefén és a kupak alatt lévő hajszálakat, vagy használjon ollót (A4 ábra).
Helyezze vissza az oldalsó kupakot úgy, hogy addig nyomja, amíg kattanást nem hall, majd pattintsa vissza a kefét a helyére (A5-A7 ábra). A porszívó most ismét használatra kész.
Víztartály Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg az Aqua tartályt. Íme, hogyan teheti ezt meg néhány egyszerű lépésben:
Vegye ki a kendőt a víztartályból (B1 ábra).
Ürítse ki a víztartályt (B2 ábra).
Tisztítsa meg a víztartályt a csap alatt, és óvatosan rázza meg (B3-B5 ábra).
Ürítse ki a víztartályt, és hagyja megszáradni (B6-B8 ábra).
Tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe (B9 ábra).
Tipp: (XC8347 és XC8349): Az Aqua szívófej oldalsó csatornáit is tisztítsa meg három havonta, illetve teljesítménycsökkenés esetén. Ehhez nyissa ki az oldalsó csatornákat, és távolítsa el a szennyeződéseket.
Segítettek a fenti megoldások? Ha nem, vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/support weboldalon további támogatásért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC8055/01 , XC8057/01 , XC8347/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›