A Philips 5000 vezeték nélküli porszívó tisztítása

Dust Bucket

Ne feledje kiüríteni a portartályt minden használat után vagy amikor a por szintje eléri a MAX szintjelzést (A1 ábra). A Philips vezeték nélküli porszívó portartályának tisztításához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:

Kapcsolja ki a készüléket (A2 ábra).

Tartsa a készüléket 45 fokos szögben az A3 ábrán látható módon. A portartály alján található kioldógomb megnyomásával távolítsa el a portartályt.

Tipp: A szennyeződés kiömlésének elkerülése érdekében a készüléket függőleges helyzetben tartva távolítsa el a portartályt (A4 ábra).

A portartályból emelje ki a színes alkatrészt az oldalán lévő két kék, bemélyített körnél fogva (A5 ábra).

Ürítse ki a portartályba összegyűjtött port a szemetes felett (6. ábra).

Helyezze vissza a ciklont a portartályba, és ügyeljen rá, hogy a két rész egymáshoz legyen igazítva (A7 ábra).

Helyezze vissza a portartályt úgy, hogy először beigazítja a szűrő felőli oldalát, és ezután illeszti a helyére (A8 ábra).

Szűrő

A Philips vezeték nélküli porszívó optimális teljesítményének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa a szűrőt. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:

Emelje fel a szűrőt, és vegye ki a portartályból (B1 ábra).

Vegye le a mosható habszűrőt a műanyag szűrőházról (B2 ábra).

A szemetes fölött ütögetve tisztítsa meg a habszűrőt és a szűrőtokot (B3 ábra). A szűrőtok alapos megtisztításához ütögesse határozottan a szemetes falához, amíg már nem jön több por a szűrőtokból.

Öblítse ki a habszivacsot folyó vízben, majd nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (B4 ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot.

Megjegyzés: A legjobb tisztítási eredmény érdekében úgy folyassa a vizet a szűrőre, hogy a szűrő piszkosabb oldala lefelé nézzen, így a mélyen megülepedett por is kimosódik.

Várjon 24 órát, amíg a habszűrő teljesen meg nem szárad (B5 ábra).

Megjegyzés: Ne szárítsa a szivacsszűrőt közvetlen napfénynek kitéve, a radiátoron vagy a szárítógépben.

Az alapos karbantartás érdekében tisztítsa meg a portartályt és a színes alkatrészt

folyó vízben vagy meleg szappanos vízbe helyezve (B6 ábra), majd törölje őket szárazra (8. ábra).

Szerelje össze újra az alkatrészeket (B7–10 ábra). Helyezze vissza a portartályt úgy, hogy először beigazítja a szűrő felőli oldalát, és ezután illeszti a helyére (B10 ábra).

Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg, illetve 6 havonta cserélje ki a porszívó szűrőjét (tartozék: XV1651).

Kefe

A Philips vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. A kefe tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

Kapcsolja ki a készüléket (C1 ábra).

Egyik kezével tartsa lenyomva a szívófej oldalán található gombot, a másik kezével pedig távolítsa el a kefét. (C2 ábra).

Távolítsa el kézzel az összes látható szennyeződést. Vágja le és távolítsa el a keféből a rátekeredett hajszálakat (C3 ábra).

Távolítsa el az oldalsó kupakot (B4 ábra), majd a belül lévő hajszálakat (C5 ábra).

Helyezze vissza a kefét a helyére, és a porszívó használatra kész (C6–8 ábra). A kefe visszaszerelésekor ügyeljen annak megfelelő beállítására úgy, hogy először az egyik oldalát helyezi a helyére, és ezután pattintja be a másik oldalát.

Megjegyzés: Ellenőrizze és távolítsa el a szívófej görgői körüli szennyeződéseket.

Víztartály

A víztartály jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi egyszerű lépéseket követve minden használat után tisztítsa és szárítsa meg:

Vegye ki a kendőt a víztartályból (D1 ábra).

Ürítse ki a víztartályt (D2 ábra).

Töltse fel a víztartályt a csap alatt, és rázza meg, hogy eltávolítsa a tisztítószer-maradványokat (D3 és D4 ábra).

Öntse ki a vizet, és hagyja nyitva, hogy megszáradjon. Ügyeljen arra, hogy tárolás közben ne veszítse el a víztartály kupakját (D5 és D6 ábra).

Tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe.