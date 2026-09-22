A Philips 5000 vezeték nélküli porszívó tisztítása
A Philips 5000 SpeedPro (Aqua) porszívó portartályának, szűrőjének, keféjének és víztartályának tisztítási módjáról az alábbi részekben olvashat.
Dust Bucket Ne feledje kiüríteni a portartályt minden használat után vagy amikor a por szintje eléri a MAX szintjelzést (A1 ábra).A Philips vezeték nélküli porszívó portartályának tisztításához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (A2 ábra).
Tartsa a készüléket 45 fokos szögben az A3 ábrán látható módon. A portartály alján található kioldógomb megnyomásával távolítsa el a portartályt.
Tipp: A szennyeződés kiömlésének elkerülése érdekében a készüléket függőleges helyzetben tartva távolítsa el a portartályt (A4 ábra).
A portartályból emelje ki a színes alkatrészt az oldalán lévő két kék, bemélyített körnél fogva (A5 ábra).
Ürítse ki a portartályba összegyűjtött port a szemetes felett (6. ábra).
Helyezze vissza a ciklont a portartályba, és ügyeljen rá, hogy a két rész egymáshoz legyen igazítva (A7 ábra).
Helyezze vissza a portartályt úgy, hogy először beigazítja a szűrő felőli oldalát, és ezután illeszti a helyére (A8 ábra).
Szűrő A Philips vezeték nélküli porszívó optimális teljesítményének biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa a szűrőt. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:
Emelje fel a szűrőt, és vegye ki a portartályból (B1 ábra).
Vegye le a mosható habszűrőt a műanyag szűrőházról (B2 ábra).
A szemetes fölött ütögetve tisztítsa meg a habszűrőt és a szűrőtokot (B3 ábra).A szűrőtok alapos megtisztításához ütögesse határozottan a szemetes falához, amíg már nem jön több por a szűrőtokból.
Öblítse ki a habszivacsot folyó vízben, majd nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (B4 ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot.
Megjegyzés: A legjobb tisztítási eredmény érdekében úgy folyassa a vizet a szűrőre, hogy a szűrő piszkosabb oldala lefelé nézzen, így a mélyen megülepedett por is kimosódik.
Várjon 24 órát, amíg a habszűrő teljesen meg nem szárad (B5 ábra).
Megjegyzés: Ne szárítsa a szivacsszűrőt közvetlen napfénynek kitéve, a radiátoron vagy a szárítógépben.
Az alapos karbantartás érdekében tisztítsa meg a portartályt és a színes alkatrészt
folyó vízben vagy meleg szappanos vízbe helyezve (B6 ábra), majd törölje őket szárazra (8. ábra).
Szerelje össze újra az alkatrészeket (B7–10 ábra).Helyezze vissza a portartályt úgy, hogy először beigazítja a szűrő felőli oldalát, és ezután illeszti a helyére (B10 ábra).
Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg, illetve 6 havonta cserélje ki a porszívó szűrőjét (tartozék: XV1651). Kefe A Philips vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. A kefe tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (C1 ábra).
Egyik kezével tartsa lenyomva a szívófej oldalán található gombot, a másik kezével pedig távolítsa el a kefét. (C2 ábra).
Távolítsa el kézzel az összes látható szennyeződést. Vágja le és távolítsa el a keféből a rátekeredett hajszálakat (C3 ábra).
Távolítsa el az oldalsó kupakot (B4 ábra), majd a belül lévő hajszálakat (C5 ábra).
Helyezze vissza a kefét a helyére, és a porszívó használatra kész (C6–8 ábra).A kefe visszaszerelésekor ügyeljen annak megfelelő beállítására úgy, hogy először az egyik oldalát helyezi a helyére, és ezután pattintja be a másik oldalát.
Megjegyzés: Ellenőrizze és távolítsa el a szívófej görgői körüli szennyeződéseket. Víztartály A víztartály jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi egyszerű lépéseket követve minden használat után tisztítsa és szárítsa meg:
Vegye ki a kendőt a víztartályból (D1 ábra).
Ürítse ki a víztartályt (D2 ábra).
Töltse fel a víztartályt a csap alatt, és rázza meg, hogy eltávolítsa a tisztítószer-maradványokat (D3 és D4 ábra).
Öntse ki a vizet, és hagyja nyitva, hogy megszáradjon. Ügyeljen arra, hogy tárolás közben ne veszítse el a víztartály kupakját (D5 és D6 ábra).
Tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe.
Javasoljuk, hogy a kendőt 6 havonta cserélje (XV1630 tartozék).
Portartály A Philips vezeték nélküli porszívó portartályának tisztításához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket.
A gomb megnyomásával és a fedél levételével oldja ki a portartályt (A1–2 ábra).
Ürítse ki a portartályt a szemetesbe (A3 ábra).Távolítsa el a ciklonba (a portartály belsejében lévő színes alkatrész) ragadt hajszálakat és szennyeződéseket is.
Vegye ki a szűrőt a portartályból (A4 ábra).
Tisztítsa meg a portartály belsejét vízzel vagy nedves ruhával (A5–6 ábra). Megjegyzés: Ne tisztítsa mosogatógépben a portartályt.
Amikor a tartály teljesen száraz, helyezze vissza a szűrőt, majd a tartályt (A7–9 ábra).
Szűrők A Philips vezeték nélküli porszívó legjobb teljesítményének fenntartása érdekében elengedhetetlen a szűrő rendszeres tisztítása. Két különböző szűrő létezik, és mindkettő megfelelően illeszkedik. Állapítsa meg, hogy melyik szűrővel rendelkezik, és kövesse az alábbi egyszerű utasításokat.
1-es szűrő:
Távolítsa el a portartályt (1. ábra).
Vegye ki a szűrőt (2. ábra).
Ütögesse meg a szűrőta laza szennyeződések eltávolításához (3. ábra).
Mossa ki a szűrőt úgy, hogy a rácsos oldal felfelé nézzen (4. ábra).
Hagyja száradni 24 órán keresztül úgy, hogy a rácsos oldal felfelé nézzen (5. ábra).
Helyezze vissza a szűrőt a portartályba, és csatlakoztassa a tartályt a készülékhez (6. ábra).A porszívó ismét használatra kész.
2-es szűrő:
Távolítsa el a portartályt (1. ábra).
Távolítsa el a szűrőtokot, és vegye ki a szűrőt (2–3. ábra).
Ütögesse meg mindkét szűrőta laza szennyeződések eltávolításához (4. ábra).
Mossa ki a habszűrőt folyó vízben (5. ábra). Megjegyzés: Ne öblítse le a szűrőtokot folyó vízben.
Ellenőrizze, hogy a habszűrő teljesen száraz-e, mielőtt visszahelyezi a készülékbe (6–8. ábra). A porszívó ismét használatra kész.
Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg, illetve 6 havonta cserélje ki a porszívó szűrőjét (FC8009/01 tartozék). Kefe A Philips SpeedPro Max vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. Kövesse az alábbi lépéseket, és tekintse meg a videóttovábbi információkért:
Vegye ki a kefét az egyszerű gombbal (B1–2 ábra).
Húzza ki kézzel az összes szálat.Tipp: Ollóval vágja le az összegubancolódott szálakat (B3 ábra).
Ellenőrizze, hogy nem látható-e hajszál és/vagy szennyeződés az oldalsó kupak alatt. Húzással lazítsa ki az oldalsó kupakot a keféből.
Helyezze vissza az oldalsó kupakot úgy, hogy addig nyomja, amíg kattanást nem hall, majd pattintsa vissza a kefét a helyére (B4 ábra). A porszívó most ismét használatra kész.
Víztartály Javasoljuk, hogy minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg az Aqua tartályt. Íme, hogyan teheti ezt meg néhány egyszerű lépésben:
Vegye ki a kendőt a víztartályból.
Ürítse ki a víztartályt (C1 ábra).
Tisztítsa meg a víztartályt folyó vízben, és óvatosan rázza meg (C2–4 ábra).
Ürítse ki a víztartályt úgy, hogy többször is megforgatja, hogy teljesen kiürüljön (C5–9 ábra).
Hagyja megszáradni a víztartályt, és tisztítsa meg a kendőt: öblítse ki, vagy tegye a mosógépbe (C10–12 ábra).
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC5141/01 , XC5043/01 , XC5041/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›