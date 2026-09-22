A Philips 7000 vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

A szűrő és/vagy a ciklon szennyezett

Ha a szűrő és/vagy a ciklon (a portartály színes része) szennyezett, akkor a szívóteljesítmény csökken. A probléma megoldásához kövesse a két alkatrész tisztítására vonatkozó utasításokat:

Portartály/ciklon

Kapcsolja ki a készüléket (A1 ábra).

Vegye ki a tartályt a gomb megnyomásával, miközben a készüléket 45 fokos szögben tartja (2 ábra).

Emelje fel a színes részt a tartályhoz való hozzáféréshez (A3 ábra). Távolítsa el a ciklonba ragadt hajszálakat és szennyeződéseket.

Ürítse ki a portartályt (A4 ábra).

Öblítse le a portartályt csap alatt. Ne használjon mosogatógépet (A5 ábra).

Ügyeljen arra, hogy a portartály teljesen száraz legyen, mielőtt visszahelyezné (A6-A7 ábra).

Szűrő/filter

Távolítsa el a szűrőtokot a színes részből az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva (B8 ábra).

Vegye ki a mosható habszűrőt a szűrőtokból (B9 ábra).

Egy szemetes fölött finoman ütögetve tisztítsa meg a két alkatrészt (B10 ábra).

Öblítse ki a habszűrőt (B11 ábra), nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (B12 ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot. Megjegyzés: A legjobb tisztítási eredmény érdekében úgy folyassa a vizet a szűrőre, hogy a szűrő füle lefelé nézzen, így lehetővé téve a mélyen beragadt por kimosását.

Hagyja száradni a szűrőt 24 órán keresztül (B13 ábra).

Szerelje össze újra az alkatrészeket (B14-16 ábra).

A portartály nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez

Ha a portartály nincs megfelelően csatlakoztatva, az problémákat okozhat a szívóerővel kapcsolatban. Csatlakoztassa megfelelően a portartályt: először a tartály felső részét igazítsa be, majd akassza be a helyére. Ezt megnézheti az alábbi videórészben: 1:10-1:15.

Megjegyzés: :

Mielőtt a tartályt a helyére illesztené, először a felső részét igazítsa be.

A készülék rendszeres használata esetén havonta legalább egyszer mossa ki a szűrőt.