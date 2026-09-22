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A Philips 7000 vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

Ha a Philips 7000 vezeték nélküli porszívó szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, annak több oka is lehet. Keresse meg a porszívó típusnevét a nyélen, és tekintse meg a következő részeket, amelyekből megtudhatja, hogyan oldhatja meg a problémát saját maga egyszerűen.

7000-es típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7041/01 , XC7057/01 , XC7053/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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