A Philips 7000 vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha a Philips 7000 vezeték nélküli porszívó szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, annak több oka is lehet. Keresse meg a porszívó típusnevét a nyélen, és tekintse meg a következő részeket, amelyekből megtudhatja, hogyan oldhatja meg a problémát saját maga egyszerűen.
A szűrő és/vagy a ciklon szennyezett
Ha a szűrő és/vagy a ciklon (a portartály színes része) szennyezett, akkor a szívóteljesítmény csökken. A probléma megoldásához kövesse a két alkatrész tisztítására vonatkozó utasításokat:
Egy tárgy beszorult a légcsatornába
Külső tárgyak beszorulhatnak a légcsatornába. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben vagy az alábbi videóban leírt lépések szerint.
Ellenőrizze a csövet, levéve azt a fő készülékről. A kézi készüléknél is ellenőrizze, hogy nincsenek-e tárgyak beleszorulva. Távolítsa el a tárgyat a szívófejből vagy a csőből, és indítsa újra a készüléket.
A szűrő nincs a készülékben
Ha a szűrő nincs a készülékben, az problémákat okozhat a szívóerővel kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy a szűrő a készülékben van-e, és megfelelően van-e összeszerelve. Amikor a portartályt a készülékhez csatlakoztatja, fontos, hogy először a tartály felső részét igazítsa be, és csak ezután illessze a helyére.
Ha ellenőrizte a fentieket, és a készülék szívóteljesítménye még mindig alacsonyabb a szokásosnál, további segítségért forduljon a Philips ügyfélszolgálathoz, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/support címen.
A portartály tele van
Ha a Philips porszívó portartálya megtelt, a szívóteljesítmény a szokásosnál alacsonyabb lesz. Ürítse ki a portartályt a megfelelő szívóteljesítmény visszanyeréséhez (A1-A3 ábra).
A szűrő szennyezett
Ha a szűrő szennyezett, a szívóteljesítményben csökkenés észlelhető. A probléma megoldásához kövesse a szűrő tisztítására vonatkozó alábbi utasításokat:
A portartály és/vagy a ciklon szennyezett
Ha a portartály és/vagy a ciklon (a portartály színes része) szennyezett, akkor a szívóteljesítmény csökken. A probléma megoldásához kövesse a két alkatrész tisztítására vonatkozó alábbi utasításokat:
A forgókefe elakadt
Szennyeződések vagy hajszálak ragadhatnak be a Philips vezeték nélküli porszívó keféje alá.
Ez a forgókefe elakadását okozhatja, és a szívóteljesítmény
észrevehetően csökken. A porszívó keféjének tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7041/01 , XC7057/01 , XC7053/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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