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Philips támogatás

A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívón hibakód látható

A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó hibakódjainak jelentéséről az alábbi részekben olvashat.
 

8000-es típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC8055/01, XC8057/01, XC8347/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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