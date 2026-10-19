A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívón hibakód látható

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips 8000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó hibakódjainak jelentéséről az alábbi részekben olvashat.
E1 hiba
Az E1 hiba azt jelenti, hogy a készülék meghibásodott. Távolítsa el az akkumulátort (lásd a képet), várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ha ez nem segít, kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon hozzánk további segítségért a www.philips.com/support weboldalon.
E2 hiba
Az E2 hiba azt jelenti, hogy a készüléket az üzemi hőmérséklet alatt működtetik. Vigye át a készüléket egy melegebb helyiségbe. Ne tárolja, ne töltse és ne használja a készüléket 5 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.
E3 hiba
Az E3 hiba azt jelenti, hogy a készüléket az üzemi hőmérséklet felett működtetik. Vigye át a készüléket egy hidegebb helyiségbe. Ne tárolja, ne töltse és ne használja a készüléket 5 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.
E5 hiba
Az E5 hiba azt jelenti, hogy az akkumulátor megsérült. Kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon hozzánk további segítségért a http://www.philips.com/support weboldalon.
E9 hiba
Az E9 hiba azt jelenti, hogy a szívófejet az üzemi hőmérséklet felett működtetik. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percet. Ezután ellenőrizze, hogy a szívófej felső burkolata még meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon tovább, amíg lehűl. Ha a szívófej lehűlt, próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.
i4 hiba
Az i4 hiba azt jelenti, hogy a szívófej eltömődött. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben leírt lépések szerint. Ezt követően a fő készülékről levéve ellenőrizze a csövet. Távolítsa el a tárgyat a szívófejből vagy a csőből, és indítsa újra a készüléket.
i5 hiba
Az i5 hiba azt jelenti, hogy egy idegen tárgy beszorult a légcsatornába. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben leírt lépések szerint, és a fő készülékről levéve ellenőrizze a csövet. Távolítsa el a tárgyat a szívófejből vagy a csőből, és indítsa újra a készüléket.
i6 hiba
Az i6 hiba azt jelenti, hogy az adapter nincs eltávolítva. A készülék működtetése előtt távolítsa el az adaptert.
i7 hiba
Az i7 hiba azt jelenti, hogy nem megfelelő adaptert használ. A készülék töltéséhez csak az eredeti adaptert használja.
i8 hiba
Ha az i8 hibakód jelenik meg a készüléken, az azt jelzi, hogy a szűrő szennyezett. A probléma megoldásához tisztítsa meg a szűrőt a felhasználói kézikönyvben (9–16. kép) található utasítások szerint, vagy tekintse meg az alábbi videót
Ha a szűrő tisztítása után továbbra is megjelenik az i8 üzenet, javasoljuk, hogy cserélje ki a szűrőt. Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a szűrőt félévente cserélni.
Ha a szűrő tisztítása után továbbra is megjelenik az i8 kód, próbálkozzon a következő megoldásokkal:
E1 hiba (vagy 13)
Az E1 hiba (ha fejjel lefelé nézi a kijelzőt, akkor 13-asnak látszódhat) azt jelzi, hogy a Philips SpeedPro Max vezeték nélküli porszívót 5 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten használták, tárolták vagy töltötték. Válassza le a porszívót a töltőről, és vigye át egy 5 °C és 40 °C (41–104 °F) közötti hőmérsékletű helyiségbe. Várjon néhány percet, hogy a készülék a szobahőmérséklethez igazodjon, és próbálja meg újra használni. Ha a hibakód továbbra is fennáll, kérjük, forduljon hozzánk további segítségért a http://www.philips.com/support weboldalon.
E4 hiba (vagy h3)
Az E4 hiba (ha fejjel lefelé nézi a kijelzőt, akkor h3-asnak látszódhat) azt jelenti, hogy a Philips SpeedPro Max vezeték nélküli porszívó forgókeféje eltömődött.
Ennek megoldásához kérjük, kapcsolja ki a készüléket, ellenőrizze a forgókefét, és távolítson el minden akadályt, például hajat, szöszt, szennyeződést vagy port. Ezt a következő lépésekkel teheti meg:
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC8055/01, XC8057/01, XC8347/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Mikor tisztítsam/cseréljem a Philips porszívó mikroszálas kendőjét
Mennyi ideig kell tölteni a Philips vezeték nélküli porszívót?
A Philips vezeték nélküli porszívó akkumulátorainak cseréje
Hol található a Philips porszívó típus-/sorozatszáma?
A Philips 7000/8000 vezeték nélküli porszívóm menüjének használata
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