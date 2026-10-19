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Philips támogatás

A Philips 7000-es sorozatú vezeték nélküli porszívón hibakód látható

A Philips 7000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó hibakódjainak jelentéséről az alábbi részekben olvashat.
 

7000-es típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7041/01, XC7053/01, XC7057/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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