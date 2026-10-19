A Philips 7000-es sorozatú vezeték nélküli porszívón hibakód látható

E1 hiba

Az E1 hiba azt jelenti, hogy a készülék meghibásodott. Távolítsa el az akkumulátort (lásd a képet), várjon 10 másodpercet, majd helyezze vissza az akkumulátort. Ha ez nem segít, kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon hozzánk további segítségért a www.philips.com/support weboldalon.



E2 hiba

Az E2 hiba azt jelenti, hogy a készüléket az üzemi hőmérséklet alatt működtetik. Vigye át a készüléket egy melegebb helyiségbe. Ne tárolja, ne töltse és ne használja a készüléket 5 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.



E3 hiba

Az E3 hiba azt jelenti, hogy a készüléket az üzemi hőmérséklet felett működtetik. Vigye át a készüléket egy hidegebb helyiségbe. Ne tárolja, ne töltse és ne használja a készüléket 5 °C alatti vagy 40 °C feletti hőmérsékleten.



E5 hiba

Az E5 hiba azt jelenti, hogy az akkumulátor megsérült. Kérjük, vigye el a készüléket egy Philips szakszervizbe, vagy forduljon hozzánk további segítségért a http://www.philips.com/support weboldalon.



E9 hiba

Az E9 hiba azt jelenti, hogy a szívófejet az üzemi hőmérséklet felett működtetik. Kapcsolja ki a készüléket, és várjon 15 percet. Ezután ellenőrizze, hogy a szívófej felső burkolata még meleg-e. Ha a szívófej még mindig meleg, várjon tovább, amíg lehűl. Ha a szívófej lehűlt, próbálja meg ismét bekapcsolni a készüléket.



i4 hiba

Az i4 hiba azt jelenti, hogy a szívófej eltömődött. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben leírt lépések szerint. Ezt követően a fő készülékről levéve ellenőrizze a csövet. Távolítsa el a tárgyat a szívófejből vagy a csőből, és indítsa újra a készüléket.



i5 hiba

Az i5 hiba azt jelenti, hogy egy idegen tárgy beszorult a légcsatornába. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva. Tisztítsa meg a szívófejet a felhasználói kézikönyvben leírt lépések szerint, és a fő készülékről levéve ellenőrizze a csövet. Távolítsa el a tárgyat a szívófejből vagy a csőből, és indítsa újra a készüléket.



i6 hiba

Az i6 hiba azt jelenti, hogy az adapter nincs eltávolítva. A készülék működtetése előtt távolítsa el az adaptert.



i7 hiba

Az i7 hiba azt jelenti, hogy nem megfelelő adaptert használ. A készülék töltéséhez csak az eredeti adaptert használja.



i8 hiba

Ha az i8 hibakód jelenik meg a készüléken, az azt jelzi, hogy a szűrő szennyezett. A probléma megoldásához tisztítsa meg a szűrőt a felhasználói kézikönyvben (9–16. kép) található utasítások szerint, vagy tekintse meg az alábbi videót

Ha a szűrő tisztítása után továbbra is megjelenik az i8 üzenet, javasoljuk, hogy cserélje ki a szűrőt. Az optimális teljesítmény érdekében ajánlott a szűrőt félévente cserélni.

Ha a szűrő tisztítása után továbbra is megjelenik az i8 kód, próbálkozzon a következő megoldásokkal:

Fordítson különös figyelmet a szűrőtok alapos tisztítására; az segít, ha nagyon erősen a szemeteshez ütögeti, amíg már nem jön több por a szűrőtokból.

Ha rendelkezik tiszta tartalék szűrővel, kicserélheti a régi szűrőt az újra, majd a kézi készülékkel kiporszívózhatja a régi habszűrőt és a szűrőtokot.

Ha van egy másik porszívója vagy mini porszívója, akkor azzal könnyedén tisztára porszívózhatja mind a habszűrőt, mind a szűrőtokot.

Ha a fenti utasítások nem segítenek, és még mindig megjelenik az i8 kód, valószínűleg ki kell cserélni a szűrőt. Új szűrőket (XV1681/01) az online Philips áruházból, a www.philips.com/support oldalon vagy a Philips márkakereskedőjénél vásárolhat.

Megjegyzés: A féléves cserejavaslat jelzésértékű, mivel a szűrő szennyezettségi szintje nagymértékben függ a használatától.

i10 hiba