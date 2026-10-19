A Philips 3000/2000 vezeték nélküli porszívó tisztítása

Az Aqua szívófej jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi egyszerű lépéseket követve minden használat után tisztítsa és szárítsa meg. További információért lásd a videót:

Vegye ki a kendőt a víztartályból.

Ürítse ki a víztartályt (1. ábra).

Tisztítsa meg a víztartályt a csap alatt, és óvatosan rázza meg (2-5. ábra).

Hagyja megszáradni a víztartályt, és tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe (6-7. ábra).

Javasoljuk, hogy a kendőt 6 havonta cserélje (tartozék: XV1630).