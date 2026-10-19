A Philips 3000/2000 vezeték nélküli porszívó tisztítása
A Philips 2000/3000 vezeték nélküli porszívó portartályának, szűrőjének, keféjének és víztartályának tisztítási módjáról az alábbi részekben olvashat. A típusnevet a nyélen és/vagy az alábbi képen nézheti meg.
A Philips vezeték nélküli porszívó portartályának tisztításához kövesse az alábbi egyszerű lépéseket:
Kapcsolja ki a készüléket (1. ábra).
Távolítsa el a portartályt a bekapcsológombtól jobbra található kar meghúzásával (2. ábra).
Emelje fel a színes részt a tartályhoz való hozzáféréshez (3. ábra).
Ürítse ki a portartályt (4. ábra).
A készülék megfelelő karbantartásához öblítse le a portartályt a csap alatt. Ne használjon mosogatógépet (5. ábra).
Várja meg (24 óra), hogy a portartály teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné (6. ábra).
A Philips vezeték nélküli porszívó legjobb teljesítményének fenntartása érdekében rendszeresen tisztítsa a szűrőt. Kövesse ezeket az egyszerű lépéseket:
Miután eltávolította a színes részt a portartályból, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva vegye ki a szűrőtokot (7. ábra).
Különítse el a mosható habszűrőt a szűrőtoktól (8. ábra).
Szemetes fölött finoman ütögetve tisztítsa meg a habszűrőt és a szűrőtokot (9. ábra).
Öblítse le a színes részt a csap alatt (10. ábra), és törölje szárazra egy ruhával (11. ábra).
Öblítse ki a habszűrőt (12. ábra), majd nyomja össze többször egészen addig, amíg már tiszta víz nem távozik belőle (13. ábra). Ne felejtse el leöblíteni a szűrőtokot.
Várjon 24 órát, amíg a habszűrő teljesen meg nem szárad (14. ábra).
Szerelje össze újra az alkatrészeket (15-18. ábra).
Megjegyzés: Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy havonta tisztítsa meg, illetve 6 havonta cserélje ki a porszívó szűrőjét (tartozék: XV1631).
A Philips vezeték nélküli porszívó a szívófejben található forgókefével rendelkezik. A kefe eltömődhet a hajszálaktól, és rendszeres karbantartást igényel. Kövesse az alábbi lépéseket, és tekintse meg a videót – további információkért:
Kapcsolja ki a tápellátást (1. ábra).
Távolítsa el a kefét, miközben a gombot jobb oldali irányba tartja (2. ábra).
Távolítsa el kézzel az összes látható szennyeződést (3. ábra).
Vágja le és távolítsa el a keféből a rátekeredett hajszálakat (4. ábra).
Távolítsa el az oldalsó kupakot (5. ábra), majd a belül lévő hajszálakat (6. ábra).
Helyezze vissza a kefét a helyére, és a porszívó használatra kész (7-8. ábra).
Megjegyzés: Ellenőrizze és távolítsa el a szívófej görgői körüli szennyeződéseket.
Az Aqua szívófej jó állapotának megőrzése érdekében javasoljuk, hogy az alábbi egyszerű lépéseket követve minden használat után tisztítsa és szárítsa meg. További információért lásd a videót:
Vegye ki a kendőt a víztartályból.
Ürítse ki a víztartályt (1. ábra).
Tisztítsa meg a víztartályt a csap alatt, és óvatosan rázza meg (2-5. ábra).
Hagyja megszáradni a víztartályt, és tisztítsa meg a kendőt: öblítse le, vagy tegye mosógépbe (6-7. ábra).
Javasoljuk, hogy a kendőt 6 havonta cserélje (tartozék: XV1630).
Megjegyzés: A videóban szereplő víztartály kicsit másképp néz ki, mint az Ön víztartálya, de a tisztítási mód ugyanaz (1:36-1:46).
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›