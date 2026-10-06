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A Philips 3000-es/2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

Ha a Philips 3000-es vagy 2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívó szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, alább találhatja a lehetséges okokat és a megoldásokat.
 

3000-es és 2000-es sorozat

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC2011/01, XC3131/61, XC3131/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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