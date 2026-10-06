A Philips 3000-es/2000-es sorozatú vezeték nélküli porszívóm szívóteljesítménye alacsony

Ha a szűrő nincs behelyezve a készülékbe, az a szívóerővel kapcsolatos problémákat okozhat. Ellenőrizze, hogy a szűrő a készülékben van-e, és megfelelően van-e összeszerelve. Amikor a portartályt a készülékhez csatlakoztatja, fontos, hogy először a tartály felső részét igazítsa be, és csak ezután illessze a helyére (lásd az alábbi ábrát).



Ha ellenőrizte a fentieket, és a készülék szívóteljesítménye még mindig alacsonyabb a szokásosnál, további segítségért forduljon a Philips ügyfélszolgálathoz, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/support címen.

