Miért nem világítanak a LED-lámpák a Philips vezeték nélküli 7000-es vagy 8000-es porszívón?

A kijelző menüjében ellenőrizheti, hogy a LED-ek ki vannak-e kapcsolva. Ha nem erősíti meg a LED-ek bekapcsolását a menügombbal, a LED-ek kikapcsolva maradnak (lásd az ábrát). A funkció megkereséséhez és a LED-ek engedélyezéséhez tekintse meg az alábbi lépéseket és videót:

Nyomja meg a menügombot, és váltson a megvilágítás funkcióra.

Erősítse meg a menügomb ismételt megnyomásával.

A megvilágítás fényerejének módosításához váltson a „+” és „-” gombbal a rendelkezésre álló szintek között, és erősítse meg a kiválasztást a menügomb ismételt megnyomásával. Három különböző lehetőség közül választhat: nagyon erős fény, erős fény és nincs világítás.

Tekintse meg alább „A Philips vezeték nélküli Aqua (Plus) porszívó használata” című videót, amely bemutatja a LED-lámpák aktiválását (0:15-0:33)