Miért nem világítanak a LED-lámpák a Philips vezeték nélküli 7000-es vagy 8000-es porszívón?
Több oka is lehet annak, ha a Philips 7000-es vagy 8000-es vezeték nélküli porszívó LED-lámpái nem világítanak. Az alábbi sorokban megismerheti, hogyan oldhatja meg ezt egyszerűen saját maga.
A kijelző menüjében ellenőrizheti, hogy a LED-ek ki vannak-e kapcsolva. Ha nem erősíti meg a LED-ek bekapcsolását a menügombbal, a LED-ek kikapcsolva maradnak (lásd az ábrát). A funkció megkereséséhez és a LED-ek engedélyezéséhez tekintse meg az alábbi lépéseket és videót:
Nyomja meg a menügombot, és váltson a megvilágítás funkcióra.
Erősítse meg a menügomb ismételt megnyomásával.
A megvilágítás fényerejének módosításához váltson a „+” és „-” gombbal a rendelkezésre álló szintek között, és erősítse meg a kiválasztást a menügomb ismételt megnyomásával. Három különböző lehetőség közül választhat: nagyon erős fény, erős fény és nincs világítás.
Tekintse meg alább „A Philips vezeték nélküli Aqua (Plus) porszívó használata” című videót, amely bemutatja a LED-lámpák aktiválását (0:15-0:33)
Megjegyzés: A videó címe tartalmazta a 8000-es sorozatot, de a 7000-es sorozatra vonatkozik, amely ugyanazzal a menüvel rendelkezik.
A tartozékokon lévő LED-ek csak akkor kapcsolnak be, ha közvetlenül a kézi készülékhez csatlakoztatja a réstisztító szívófejet (1), a kombinált eszközt (2), a kárpittisztító fejet (3) vagy a puha kefét (4). A LED-lámpák nem kezdenek világítani, amikor a tartozékokat a csőhöz csatlakoztatja. A cikk első részében leírtak szerint ellenőrizze a menüben, hogy a LED-ek be vannak-e kapcsolva.
Megjegyzés:
A csövön és a kéziporszívón is csak a fő szívófej LED-jei működnek.
A mini turbókefe (5) nem rendelkezik világítással.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›