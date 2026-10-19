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Miért nem világítanak a LED-lámpák a Philips vezeték nélküli 7000-es vagy 8000-es porszívón?

Több oka is lehet annak, ha a Philips 7000-es vagy 8000-es vezeték nélküli porszívó LED-lámpái nem világítanak. Az alábbi sorokban megismerheti, hogyan oldhatja meg ezt egyszerűen saját maga.
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XC7053/01, XC7055/01, XC7057/01. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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