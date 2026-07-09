Nem találom a Philips termékemhez tartozó USB-adaptert/töltőt

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Kérjük, vegye figyelembe azt is, hogy az adapter termékneve és típusszáma eltérő lehet a Philips weboldal különböző verzióin (pl. „EU hálózati adapter” vagy „CP1607/01”). Ellenőrizze a termékleírást, és ha szerepel a „HQ87”, akkor ez a termékhez megfelelő adapter.