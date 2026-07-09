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Nem találom a Philips termékemhez tartozó USB-adaptert/töltőt

Ha nem találja a Philips készülékéhez való USB-adaptert/töltőt, tekintse meg az alábbi információkat. 

Ez az információ az USB-A töltőkábel hálózati aljzathoz történő csatlakoztatására szolgáló HQ87 adapterre vonatkozik. Ez az USB-töltőkábellel rendelkező Philips borotváló, vágó- és szépségápolási készülékek (beleértve a borotvákat, a OneBlade-et, a női borotvákat és az univerzális vágókészülékeket) esetében releváns.

Az elérhetőség helyenként eltérő lehet, ezért kérjük, válassza ki az adott országra vonatkozó részt.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HS7980/15 , HS5980/15 , BRL128/00 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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