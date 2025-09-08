A Philips Lumea készülék nem villant

Nézze meg a felhasználói kézikönyvben vagy az online is megtalálható táblázatot, hogy megtudja, a Lumea készülék megfelelő-e az Ön bőrtónusához és szőrzete színéhez.

A Lumea készülék nem villant, ha olyan bőrfelületeket szeretne kezelni, amelyek túl sötétek a biztonságos használathoz.

Ne feledje, hogy ez barnulás után is előfordulhat.