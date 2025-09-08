A Philips Lumea készülék nem villant

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha a Lumea készülék nem villant, az a következő okok egyike miatt lehetséges:
Bővebb információért olvasson tovább.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRI950/01, BRI949/00, BRI945/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Használhatom a Philips Lumea készüléket, ha terhes vagyok vagy szoptatok?
Mi a különbség a Philips Lumea tartozékok között?
Van mellékhatása a Philips Lumea használatának?
Milyen gyakran kell használni a Philips Lumea készüléket?
Használhatom a Philips Lumea készüléket a bikinivonalamon?
Hány éves kortól használható a Philips Lumea készülék?
Miért melegszik fel a Philips Lumea készülék használat közben?
Férfiak is használhatják a Philips Lumea készüléket?
Biztonságos a Philips Lumea villogó fénye a szememnek?
Jobb eredményeket kapok, ha gyakrabban használom a Philips Lumea készüléket?
A Philips Lumea alkalmas minden bőrtónushoz és testszőrzetszínhez?
Hogyan készülhetek fel a Philips Lumea kezelésre?
Hogyan választhatom ki a számomra leginkább megfelelő Philips Lumea fényintenzitást?
Miért hiányzik a Philips Lumea tartozékból az üveg?
Miért van légbuborék a Philips Lumea üvegén?
Miért kell eltávolítani a szőrszálakat a Philips Lumea kezelés előtt?
Hogyan tisztítsam a Philips Lumea készülékem?
Hogyan érhetem el a kívánt eredményeket a Philips Lumea készülékkel?
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