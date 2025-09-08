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A Philips Lumea készülék nem villant

Ha a Lumea készülék nem villant, az a következő okok egyike miatt lehetséges:

  • Lehet, hogy a bőre túl sötét
  • A tartozék nincs megfelelően csatlakoztatva
  • Nem érintkezik megfelelően a bőrével
  • Az érzékelő szennyezett.

Bővebb információért olvasson tovább.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BRI950/01, BRI949/00, BRI945/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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