Philips támogatás Víz/gőz szivárog a Philips gőzállomás alapkészüléke alól és a vízkőmentesítő gombból.

Ha a Philips gőzállomás alapkészüléke alatti felület nedves lesz, vagy gőz és/vagy víz távozik az EASY DECALC gomb alól, keresse meg a lehetséges okokat és megoldásokat az alábbi cikkünkben.

Az EASY DECALC gomb nincs megfelelően rögzítve Kapcsolja ki a készüléket, és várjon két órát, hogy az lehűljön. Csavarja ki a gombot, majd helyezze vissza, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen rögzítve. Az EASY DECALC gomb gumi tömítőgyűrűje kopott Ha a gumi tömítőgyűrű elhasználódott, az EASY DECALC gombból víz és/vagy gőz szivároghat. Az EASY DECALC gomb cseréjével kapcsolatos további információkért vegye fel velünk a kapcsolatot. Ha a fenti megoldásokkal sem sikerült elhárítani a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.