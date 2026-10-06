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Víz/gőz szivárog a Philips gőzállomás alapkészüléke alól és a vízkőmentesítő gombból.

Ha a Philips gőzállomás alapkészüléke alatti felület nedves lesz, vagy gőz és/vagy víz távozik az EASY DECALC gomb alól, keresse meg a lehetséges okokat és megoldásokat az alábbi cikkünkben.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: PSG8300/20, PSG8200/70, PSG7200/30. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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