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Respironics AF531
Respironics AF531
Oro-nasal mask
Ventilation masks
Respironics AF531
Oro-nasal mask
Ventilation masks
The Respironics AF531 mask offers features that address patient comfort, proper mask fitting and ventilator compatibility.
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Documentation
Brochure
Product Brochure Philips Respironics AF531 Oro-nasal mask
(2.73 MB)
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Comfortable seal minimizes facial pressure
Capstrap feature
CleanClip system
Features
Comfortable seal minimizes facial pressure
The AF531 oro-nasal mask can minimize facial pressure while maintaining a good seal.
Capstrap feature
The AF531 with Capstrap headgear provides an excellent fit and simple reapplication.
CleanClip system
Support your infection control efforts with the CleanClip system.
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Documentation
Product Brochure Philips Respironics AF531 Oro-nasal mask
PDF
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2.73 MB
AF531 Oro-Nasal Mask - Hospital Respiratory Mask | Philips - Philips