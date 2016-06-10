A Philips Clean Home+ alkalmazás adatvédelmi
nyilatkozata

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi frissítésére 2019. szeptember 3-án került sor.

A Philips Clean Home+ alkalmazással (a továbbiakban: Alkalmazás) bárhonnan és bármikor vezérelheti, ellenőrizheti és kezelheti (a továbbiakban: Szolgáltatások) a Philips légtisztítóit és robot porszívóit (a továbbiakban együttesen: Eszközök).
 

A Philips Consumer Lifestyle B.V. vagy társult vállalkozásai, illetve leányvállalatai (a továbbiakban: Philips, mi vagy többes szám első személy) ellenőrzése alatt áll az Alkalmazás, valamint az Eszközök. Az Alkalmazásból és/vagy az Ön által az Alkalmazással párosított Eszközökből gyűjtött személyes adatokat kezeljük.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Eszköz és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokra terjed ki. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítsen megismerni az Alkalmazás használata során alkalmazott adatvédelmi gyakorlatunkat, ideértve azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük, és mit kezdünk az adatokkal, valamint az Ön jogait.
 

Kérjük, tekintse át a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatot és a Használati feltételeket is.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból?

Az alábbiakban ismertetett módon kapjuk meg és gyűjtjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink nyújtásakor, ideértve azt is, amikor letölti vagy telepíti az Alkalmazást, illetve hozzáfér ahhoz.

account data

 

Fiókadatok

MyPhilips fiókkal vagy a közösségioldal-profiljával jelentkezhet be az Alkalmazásba. A kínai felhasználók a telefonszámukkal is bejelentkezhetnek az Alkalmazásba.

 

  •  Ha közösségi oldalon keresztül jelentkezik be az Alkalmazásba, gyűjthetjük a nyilvános profilja alapadatait (pl. profilkép, azonosító, nem, születési dátum, profil URL, kezdőoldal és tartózkodási hely). Kínában a Wechat fiókjával is bejelentkezhet az Alkalmazásba. A Wechat fiók használata esetén gyűjtjük a Wechat fiókazonosítóját és nyilvános profilját, beleértve a nevet és a profilképet. Felhívjuk figyelmét, hogy a közösségi oldal szolgáltatója adatokat gyűjthet arról, hogy Ön az Alkalmazást használja, és a közösségi oldal fiókjával jelentkezik be az Alkalmazásba. Kérjük, tekintse át a közösségioldal-szolgáltatók (pl. Facebook, Google) adatvédelmi nyilatkozatait az adatvédelmi gyakorlatuk megismerése céljából.

  •  MyPhilips fiók létrehozása esetén az általunk gyűjtött személyes adatok közé a következők tartozhatnak: név, felhasználónév, e-mail-cím és jelszó. Ebben az esetben üdvözlő e-mailt küldünk a felhasználóneve és a jelszava hitelesítéséhez, megválaszoljuk a kérdéseit, továbbá szigorúan a szolgáltatáshoz kapcsolódó közleményeket vagy feliratkozás esetén közvetlen marketingüzeneteket küldünk. Emellett Philips termék vagy szolgáltatás rendelésére, promócióban vagy játékban való részvételre, Philips promócióval kapcsolatos közösségimédia-tevékenységben való részvételre (például a „like” [tetszik] vagy „share” [megosztás] gombra történő kattintás) és terméktesztelésben vagy felmérésekben történő részvételre is használhatja a MyPhilips fiókját.

    A fiókja létrehozása és kezelése céljából használjuk a Fiókadatait. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatások nyújtása céljából használjuk a Fiókadatait, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
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Data filled in by you

Eszközadatok

Amikor párosítja az Eszközt az Alkalmazással, a következő adatokat gyűjtjük:

 

  • Légtisztító készülékek. 

(I)  Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, üzemmódot, a be-/kikapcsolt állapotot, módot, a ventilátor fordulatszámát, az időzítő adatait és a vezérlőparancsokat.

 

(II)  Általános levegőminőségi adatok, beleértve a beltéri allergénindexet, a PM2.5 adatokat, hőmérsékletet, gáz- és páratartalomszintet.

 

  • Robot porszívók. 

 

(I)  Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, az időzítő adatait, a ciklusok számát és a takarítás időtartamát.

 

Ezenkívül gyűjtjük az Eszközhöz csatlakozó útválasztó IP-címét.
 

Ezeket az adatokat abból a célból használjuk, hogy tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat; az Eszköz minél jobban ismerje a környezetét; javítsuk Eszközünket és Szolgáltatásainkat; és Ön minél jobban tudja használni az Eszközt és annak szolgáltatásait.

Tekintettel arra, hogy az Eszközadatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.

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Devices data

Egyéb megadott adatok

A légtisztító készülék modelljétől függően az Alkalmazás megjeleníthet egy rövid kérdőívet a beltéri levegő minőségére vonatkozó aggályaival, a házba/szobába való költözése időpontjával, valamint azzal a szobával kapcsolatban, ahol elhelyezte az Eszközt. Az Alkalmazás az Eszköz legmegfelelőbb üzemmódjának beállításához használja a válaszait.

 

Tekintettel arra, hogy az Egyéb megadott adatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt (Eszközöket) az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.

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Cookies

Cookie-k

Cookie-kat (sütiket), füleket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban együttesen: Cookie-k) használunk a Szolgáltatásaink működtetéséhez, nyújtásához, javításához, megértéséhez és testreszabásához. A Cookie-k segítségével felismerhetjük az Ön mobileszközét, és gyűjthetjük a személyes adatait, pl. a felhasználói eszköz egyedi számát, a mobileszköze IP-címét, az Ön által használt mobilböngésző vagy operációs rendszer típusát, a munkamenet- és használati adatokat, illetve a szolgáltatással kapcsolatos teljesítményadatokat, amelyek az Alkalmazás használatáról szolgáltatnak információkat.

 

A Cookie-k használata előtt kérjük az Ön hozzájárulását. Az Alkalmazásban használt Cookie-k használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatunkat, amelyet az Alkalmazás adatvédelmi beállításai alatt talál.

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Location data

Ügyfélszolgálat

Mi kezeljük és nyújtjuk Szolgáltatásainkat, ideértve az ügyfélszolgálat biztosítását, illetve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, tájékoztathat minket a Szolgáltatások használatáról, ideértve a Philips vállalattal való kapcsolattartásáról és az Önnel való kapcsolatfelvétel módjáról, hogy biztosíthassuk Önnek a szükséges támogatást. Amikor hozzánk fordul, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait.

 

Az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatai kezelését szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.

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Combined data

Összesített adatok

Előfordulhat, hogy összesítjük a személyes adatait, ideértve a Fiókadatokat, az Eszközadatokat, Cookie-kat a Philips digitális csatornáival (például közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és kapcsolódó termékek) való kapcsolatba kerüléséből, illetve ezek használatából adódó adatokkal, amelyek közé a következők tartoznak: IP-cím, Cookie-k, mobileszköz adatai, az Ön által rákattintott vagy megérintett kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak.

 

Az Összesített adatokat elemezzük, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Emellett segítséget nyújt számunkra az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. Ebben az esetben az Összesített adatok kezelése a Philips jogos érdekén alapul, és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogszerűnek minősül.
 

Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Elemezhetjük az Összesített adatait abból a célból, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezt a kommunikációt, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Promóciós üzenetek küldése előtt kérjük az Ön hozzájárulását.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

Engedélyek

Ha az Alkalmazásnak engedélyre van szüksége a mobileszköze érzékelőihez (pl. kamera, Wi-Fi, földrajzi hely meghatározása vagy Bluetooth), illetve egyéb adatokhoz (pl. képek) való hozzáféréshez a Szolgáltatások nyújtása céljából, kérjük az Ön hozzájárulását. Kizárólag akkor használjuk fel ezeket az adatokat, ha azok szükségesek a Szolgáltatások nyújtásához, és miután Ön hozzájárult ehhez.

 

1) Általános engedélyek

 

  • Wi-Fi. Az Eszköz párosításának beállítása céljából. 
  • Kamera. QR-kód beolvasása céljából az Eszköz(ök) párosításának megkezdéséhez.
  • Fénykép. A fotómegosztási funkció engedélyezése céljából, amely lehetővé teszi pillanatfelvételek készítését a beltéri vagy kültéri levegő minőségéről, és megoszthatja azokat SMS-ben/Wechat útján vagy más közösségi csatornákon keresztül.
  • Hívás. Abból a célból, hogy fel tudja hívni a Philips ügyfélszolgálatát az Alkalmazáson keresztül. 
  • Közelítő földrajzihely-meghatározás és helymeghatározás. 

     -  Eszköz párosítása. Az Android operációs rendszereknek közelítő földrajzihely-meghatározásra van szükségük, hogy csatlakoztatni tudják az Alkalmazást az Eszközhöz. Az iOS operációs rendszernek hozzá kell férnie a helyadatokhoz annak felismeréséhez, hogy az Alkalmazás és az Eszköz a közelben van. A Philips azonban semmilyen módon nem kezeli ezeket az adatokat. Az adatokat a mobileszköze tárolja, amelyhez a Philips nem fér hozzá. Ha törli a profilját vagy az Alkalmazást, ezek az adatok törlődnek a készülékéről.

     - Philips az Ön közelében. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a helyadatok segítségével egy közeli üzlet vagy vevőszolgálat felé irányítjuk.

  • Fájlok. Az Alkalmazásnak hozzá kell férnie a mobileszköz fájljaihoz, hogy tárolni tudja a nyelvi beállításokat, valamint az Alkalmazás működéséhez használt egyéb fájlokhoz (pl. grafikák, médiafájlok vagy más nagy programadatok). Ha törli az Alkalmazást, ezek az adatok törlődnek a mobileszközéről.
     

2) Engedélyek légtisztítók esetén. 
 

  •  Időjárási és levegőminőségi adatok. Ha megadja ezt az engedélyt, az Alkalmazás megosztja az anonimizált helyadatait (városi szinten) harmadik féllel, hogy az Alkalmazás kezdőoldala meg tudjon jeleníteni egy levegőminőségi információkat tartalmazó térképet.

 

A mobileszköz beállításain keresztül bármikor visszavonhatja az Alkalmazásnak adott engedélyeket.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
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${name_app_service} service Providers

These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

${name_app_service} service Providers

These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.

 
Spacer
 

${name_app_service} service Providers

These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.

${name_app_service} service Providers

These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.

${name_app_service} service Providers

These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.

További részletekKevesebb részlet

Kiknek továbbítjuk a személyes adatokat?

A Philips a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatja személyes adatait külső szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel vagy más harmadik felekkel.

Location data

Szolgáltatók

Együttműködünk külső szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében.

 

Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal:
 

 

  •   Informatikai és felhőszolgáltatók

Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát.

A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.

További részletekKevesebb részlet

Location data

Más harmadik felek

Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikból kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips megosztja a személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályok előírása alapján megszerzi az Ön hozzájárulását, mielőtt továbbítaná a személyes adatait. Kérjük, körültekintően olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezekben tájékoztatást kap az adatvédelmi gyakorlatukról (pl. milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, hogyan használják fel, kezelik és védik azokat).
 

Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait.
 

Amazon Alexa

Egyes országokban támogatjuk a Philips légtisztító skillt. Ha engedélyezi a skillt, az Amazon Alexa segítségével vezérelheti az Eszközét (Eszközeit). Ha engedélyezi az Amazon Alexa szolgáltatást, az Amazon a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át az Amazon Alexa általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.
 

Tmall Genie

Kínában a Philips Air Skillt a Tmall Genie alkalmazásban támogatjuk. Ha engedélyezi a skillt, Tmall Genie segítségével vezérelheti az Eszközt. Ebben az esetben a Tmall Genie a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át a Tmall Genie általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.
 

Határokon átnyúló adattovábbítás

A személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a Szolgáltatások használatával tudomásul veszi az adatoknak a tartózkodási helyén kívüli országokba való továbbításához (adott esetben), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.

Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) a személyes adatainak védelme érdekében. Ha a fenti linkre kattint, vagy a [email protected] e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, kaphat egy másolatot ezen intézkedések ismertetőjéről.

További részletekKevesebb részlet

Milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait?

Az adatgyűjtés célja(i) érdekében szükséges vagy engedélyezett ideig őrizzük meg a személyes adatait. Az adatmegőrzési idő meghatározásához használt kritériumaink többek között az alábbiak: i. az az időtartam, ameddig az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat használja; ii. van-e jogi kötelezettségünk; valamint iii. jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. az alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy szabályozási vizsgálatokat tekintve).

Special information for parents

Az Ön döntési lehetőségei és jogai

Ha szeretné kérni a korábban számunkra megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), akkor a [email protected] e-mail-címen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk a kérésére.

Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését.
 

Ha a személyes adatok gyűjtése és/vagy kezelése hozzájáruláson alapul, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonása érintené a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kérjük, vegye figyelembe: ha él a lehetőségeivel és gyakorolja a jogait, előfordulhat, hogy a továbbiakban – teljes mértékben vagy részben – nem tudja igénybe venni bizonyos Szolgáltatásainkat.

További részletekKevesebb részlet

Special information for parents

Megvédjük a személyes adatait

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philipsre bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.

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Special information for parents

Szülőknek szóló külön tájékoztató

Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében.
 

Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail-címen keresztül. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.

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Changes to the privacy notice

Helyi specifikus információk: Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai (csak USA)

A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 szakasza lehetővé teszi a Kaliforniában élő vásárlóink számára, hogy évente egyszer díjmentesen tájékoztatást kérjenek és kapjanak azon személyes adataikról, amelyeket (adott esetben) harmadik felekkel közöltünk direkt marketing céljára a megelőző naptári évben. Adott esetben ez a tájékoztatás tartalmazza a továbbított személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint azon harmadik felek nevét és címét, amelyeknek továbbítottuk az információkat a közvetlenül megelőző naptári évben. Ha Ön kaliforniai illetőségű, és ilyen kéréssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, keresse fel az adatvédelmi webhelyünket: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

További részletekKevesebb részlet

Changes to the privacy notice

Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük.
 

Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját.
 

Az új Adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép a közzétételével egyidejűleg. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. A módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy Szolgáltatásaink igénybevételével elismeri, hogy tájékoztattuk Önt, és elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.

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Contact

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön személyes adatainak a Philips általi használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] e-mail címen. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Hollandia

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A linkre kattintva elhagyja a Philips Electronics Ltd. ("Philips") hivatalos webhelyét. Az ezen az oldalon esetlegesen megjelenő, harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások kizárólag az Ön kényelmét szolgálják, és semmilyen módon nem jelentik a hivatkozott webhelyeken közölt információkhoz való kapcsolódást vagy támogatást. A Philips nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát harmadik felek webhelyeivel vagy az azokon található információkkal kapcsolatban.

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