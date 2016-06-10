Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikból kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips megosztja a személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályok előírása alapján megszerzi az Ön hozzájárulását, mielőtt továbbítaná a személyes adatait. Kérjük, körültekintően olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezekben tájékoztatást kap az adatvédelmi gyakorlatukról (pl. milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, hogyan használják fel, kezelik és védik azokat).



Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait.



Amazon Alexa

Egyes országokban támogatjuk a Philips légtisztító skillt. Ha engedélyezi a skillt, az Amazon Alexa segítségével vezérelheti az Eszközét (Eszközeit). Ha engedélyezi az Amazon Alexa szolgáltatást, az Amazon a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át az Amazon Alexa általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.



Tmall Genie

Kínában a Philips Air Skillt a Tmall Genie alkalmazásban támogatjuk. Ha engedélyezi a skillt, Tmall Genie segítségével vezérelheti az Eszközt. Ebben az esetben a Tmall Genie a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át a Tmall Genie általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.



Határokon átnyúló adattovábbítás

A személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a Szolgáltatások használatával tudomásul veszi az adatoknak a tartózkodási helyén kívüli országokba való továbbításához (adott esetben), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.

Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) a személyes adatainak védelme érdekében. Ha a fenti linkre kattint, vagy a [email protected] e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, kaphat egy másolatot ezen intézkedések ismertetőjéről.