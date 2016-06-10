IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
A Philips Clean Home+ alkalmazással (a továbbiakban: Alkalmazás) bárhonnan és bármikor vezérelheti, ellenőrizheti és kezelheti (a továbbiakban: Szolgáltatások) a Philips légtisztítóit és robot porszívóit (a továbbiakban együttesen: Eszközök). A Philips Consumer Lifestyle B.V. vagy társult vállalkozásai, illetve leányvállalatai (a továbbiakban: Philips, mi vagy többes szám első személy) ellenőrzése alatt áll az Alkalmazás, valamint az Eszközök. Az Alkalmazásból és/vagy az Ön által az Alkalmazással párosított Eszközökből gyűjtött személyes adatokat kezeljük.
A Philips Clean Home+ alkalmazással (a továbbiakban: Alkalmazás) bárhonnan és bármikor vezérelheti, ellenőrizheti és kezelheti (a továbbiakban: Szolgáltatások) a Philips légtisztítóit és robot porszívóit (a továbbiakban együttesen: Eszközök).
A Philips Consumer Lifestyle B.V. vagy társult vállalkozásai, illetve leányvállalatai (a továbbiakban: Philips, mi vagy többes szám első személy) ellenőrzése alatt áll az Alkalmazás, valamint az Eszközök. Az Alkalmazásból és/vagy az Ön által az Alkalmazással párosított Eszközökből gyűjtött személyes adatokat kezeljük.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Eszköz és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokra terjed ki. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítsen megismerni az Alkalmazás használata során alkalmazott adatvédelmi gyakorlatunkat, ideértve azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük, és mit kezdünk az adatokkal, valamint az Ön jogait. Kérjük, tekintse át a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatot és a Használati feltételeket is.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat az Eszköz és/vagy az Alkalmazás által gyűjtött vagy kezelt személyes adatokra terjed ki. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítsen megismerni az Alkalmazás használata során alkalmazott adatvédelmi gyakorlatunkat, ideértve azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük, és mit kezdünk az adatokkal, valamint az Ön jogait.
Kérjük, tekintse át a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatot és a Használati feltételeket is.
Az alábbiakban ismertetett módon kapjuk meg és gyűjtjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink nyújtásakor, ideértve azt is, amikor letölti vagy telepíti az Alkalmazást, illetve hozzáfér ahhoz.
Fiókadatok MyPhilips fiókkal vagy a közösségioldal-profiljával jelentkezhet be az Alkalmazásba. A kínai felhasználók a telefonszámukkal is bejelentkezhetnek az Alkalmazásba.
Fiókadatok
MyPhilips fiókkal vagy a közösségioldal-profiljával jelentkezhet be az Alkalmazásba. A kínai felhasználók a telefonszámukkal is bejelentkezhetnek az Alkalmazásba.
A fiókja létrehozása és kezelése céljából használjuk a Fiókadatait. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltatások nyújtása céljából használjuk a Fiókadatait, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Eszközadatok Amikor párosítja az Eszközt az Alkalmazással, a következő adatokat gyűjtjük:
Eszközadatok
Amikor párosítja az Eszközt az Alkalmazással, a következő adatokat gyűjtjük:
(I) Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, üzemmódot, a be-/kikapcsolt állapotot, módot, a ventilátor fordulatszámát, az időzítő adatait és a vezérlőparancsokat. (II) Általános levegőminőségi adatok, beleértve a beltéri allergénindexet, a PM2.5 adatokat, hőmérsékletet, gáz- és páratartalomszintet. (I) Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, az időzítő adatait, a ciklusok számát és a takarítás időtartamát. Ezenkívül gyűjtjük az Eszközhöz csatlakozó útválasztó IP-címét. Ezeket az adatokat abból a célból használjuk, hogy tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat; az Eszköz minél jobban ismerje a környezetét; javítsuk Eszközünket és Szolgáltatásainkat; és Ön minél jobban tudja használni az Eszközt és annak szolgáltatásait. Tekintettel arra, hogy az Eszközadatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
(I) Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, üzemmódot, a be-/kikapcsolt állapotot, módot, a ventilátor fordulatszámát, az időzítő adatait és a vezérlőparancsokat.
(II) Általános levegőminőségi adatok, beleértve a beltéri allergénindexet, a PM2.5 adatokat, hőmérsékletet, gáz- és páratartalomszintet.
(I) Eszközadatok, beleértve az eszközazonosítót, az időzítő adatait, a ciklusok számát és a takarítás időtartamát.
Ezenkívül gyűjtjük az Eszközhöz csatlakozó útválasztó IP-címét.
Ezeket az adatokat abból a célból használjuk, hogy tudjuk nyújtani a Szolgáltatásokat; az Eszköz minél jobban ismerje a környezetét; javítsuk Eszközünket és Szolgáltatásainkat; és Ön minél jobban tudja használni az Eszközt és annak szolgáltatásait.
Tekintettel arra, hogy az Eszközadatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Egyéb megadott adatok A légtisztító készülék modelljétől függően az Alkalmazás megjeleníthet egy rövid kérdőívet a beltéri levegő minőségére vonatkozó aggályaival, a házba/szobába való költözése időpontjával, valamint azzal a szobával kapcsolatban, ahol elhelyezte az Eszközt. Az Alkalmazás az Eszköz legmegfelelőbb üzemmódjának beállításához használja a válaszait.
Egyéb megadott adatok
A légtisztító készülék modelljétől függően az Alkalmazás megjeleníthet egy rövid kérdőívet a beltéri levegő minőségére vonatkozó aggályaival, a házba/szobába való költözése időpontjával, valamint azzal a szobával kapcsolatban, ahol elhelyezte az Eszközt. Az Alkalmazás az Eszköz legmegfelelőbb üzemmódjának beállításához használja a válaszait.
Tekintettel arra, hogy az Egyéb megadott adatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt (Eszközöket) az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Tekintettel arra, hogy az Egyéb megadott adatokat csak akkor kezeljük, ha úgy dönt, hogy párosítja az Eszközt (Eszközöket) az Alkalmazással a Szolgáltatások nyújtása céljából, ezt az adatkezelést szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Cookie-k Cookie-kat (sütiket), füleket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban együttesen: Cookie-k) használunk a Szolgáltatásaink működtetéséhez, nyújtásához, javításához, megértéséhez és testreszabásához. A Cookie-k segítségével felismerhetjük az Ön mobileszközét, és gyűjthetjük a személyes adatait, pl. a felhasználói eszköz egyedi számát, a mobileszköze IP-címét, az Ön által használt mobilböngésző vagy operációs rendszer típusát, a munkamenet- és használati adatokat, illetve a szolgáltatással kapcsolatos teljesítményadatokat, amelyek az Alkalmazás használatáról szolgáltatnak információkat.
Cookie-k
Cookie-kat (sütiket), füleket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban együttesen: Cookie-k) használunk a Szolgáltatásaink működtetéséhez, nyújtásához, javításához, megértéséhez és testreszabásához. A Cookie-k segítségével felismerhetjük az Ön mobileszközét, és gyűjthetjük a személyes adatait, pl. a felhasználói eszköz egyedi számát, a mobileszköze IP-címét, az Ön által használt mobilböngésző vagy operációs rendszer típusát, a munkamenet- és használati adatokat, illetve a szolgáltatással kapcsolatos teljesítményadatokat, amelyek az Alkalmazás használatáról szolgáltatnak információkat.
A Cookie-k használata előtt kérjük az Ön hozzájárulását. Az Alkalmazásban használt Cookie-k használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatunkat, amelyet az Alkalmazás adatvédelmi beállításai alatt talál.
A Cookie-k használata előtt kérjük az Ön hozzájárulását. Az Alkalmazásban használt Cookie-k használatával kapcsolatos további információkért olvassa el a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatunkat, amelyet az Alkalmazás adatvédelmi beállításai alatt talál.
Ügyfélszolgálat Mi kezeljük és nyújtjuk Szolgáltatásainkat, ideértve az ügyfélszolgálat biztosítását, illetve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, tájékoztathat minket a Szolgáltatások használatáról, ideértve a Philips vállalattal való kapcsolattartásáról és az Önnel való kapcsolatfelvétel módjáról, hogy biztosíthassuk Önnek a szükséges támogatást. Amikor hozzánk fordul, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait.
Ügyfélszolgálat
Mi kezeljük és nyújtjuk Szolgáltatásainkat, ideértve az ügyfélszolgálat biztosítását, illetve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, tájékoztathat minket a Szolgáltatások használatáról, ideértve a Philips vállalattal való kapcsolattartásáról és az Önnel való kapcsolatfelvétel módjáról, hogy biztosíthassuk Önnek a szükséges támogatást. Amikor hozzánk fordul, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait.
Az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatai kezelését szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos adatai kezelését szükségesnek tekintjük azon szerződés teljesítéséhez, amelyben Ön az egyik fél, így az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében jogszerűnek tekintjük az adatkezelést.
Összesített adatok Előfordulhat, hogy összesítjük a személyes adatait, ideértve a Fiókadatokat, az Eszközadatokat, Cookie-kat a Philips digitális csatornáival (például közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és kapcsolódó termékek) való kapcsolatba kerüléséből, illetve ezek használatából adódó adatokkal, amelyek közé a következők tartoznak: IP-cím, Cookie-k, mobileszköz adatai, az Ön által rákattintott vagy megérintett kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak.
Összesített adatok
Előfordulhat, hogy összesítjük a személyes adatait, ideértve a Fiókadatokat, az Eszközadatokat, Cookie-kat a Philips digitális csatornáival (például közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és kapcsolódó termékek) való kapcsolatba kerüléséből, illetve ezek használatából adódó adatokkal, amelyek közé a következők tartoznak: IP-cím, Cookie-k, mobileszköz adatai, az Ön által rákattintott vagy megérintett kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak.
Az Összesített adatokat elemezzük, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Emellett segítséget nyújt számunkra az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. Ebben az esetben az Összesített adatok kezelése a Philips jogos érdekén alapul, és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogszerűnek minősül. Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Elemezhetjük az Összesített adatait abból a célból, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezt a kommunikációt, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Promóciós üzenetek küldése előtt kérjük az Ön hozzájárulását.
Az Összesített adatokat elemezzük, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Emellett segítséget nyújt számunkra az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. Ebben az esetben az Összesített adatok kezelése a Philips jogos érdekén alapul, és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogszerűnek minősül.
Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Elemezhetjük az Összesített adatait abból a célból, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezt a kommunikációt, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Promóciós üzenetek küldése előtt kérjük az Ön hozzájárulását.
Engedélyek Ha az Alkalmazásnak engedélyre van szüksége a mobileszköze érzékelőihez (pl. kamera, Wi-Fi, földrajzi hely meghatározása vagy Bluetooth), illetve egyéb adatokhoz (pl. képek) való hozzáféréshez a Szolgáltatások nyújtása céljából, kérjük az Ön hozzájárulását. Kizárólag akkor használjuk fel ezeket az adatokat, ha azok szükségesek a Szolgáltatások nyújtásához, és miután Ön hozzájárult ehhez.
Engedélyek
Ha az Alkalmazásnak engedélyre van szüksége a mobileszköze érzékelőihez (pl. kamera, Wi-Fi, földrajzi hely meghatározása vagy Bluetooth), illetve egyéb adatokhoz (pl. képek) való hozzáféréshez a Szolgáltatások nyújtása céljából, kérjük az Ön hozzájárulását. Kizárólag akkor használjuk fel ezeket az adatokat, ha azok szükségesek a Szolgáltatások nyújtásához, és miután Ön hozzájárult ehhez.
1) Általános engedélyek - Eszköz párosítása. Az Android operációs rendszereknek közelítő földrajzihely-meghatározásra van szükségük, hogy csatlakoztatni tudják az Alkalmazást az Eszközhöz. Az iOS operációs rendszernek hozzá kell férnie a helyadatokhoz annak felismeréséhez, hogy az Alkalmazás és az Eszköz a közelben van. A Philips azonban semmilyen módon nem kezeli ezeket az adatokat. Az adatokat a mobileszköze tárolja, amelyhez a Philips nem fér hozzá. Ha törli a profilját vagy az Alkalmazást, ezek az adatok törlődnek a készülékéről. - Philips az Ön közelében. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a helyadatok segítségével egy közeli üzlet vagy vevőszolgálat felé irányítjuk. 2) Engedélyek légtisztítók esetén. A mobileszköz beállításain keresztül bármikor visszavonhatja az Alkalmazásnak adott engedélyeket. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. Payment These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}. ${name_app_service} service Providers These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
1) Általános engedélyek
- Eszköz párosítása. Az Android operációs rendszereknek közelítő földrajzihely-meghatározásra van szükségük, hogy csatlakoztatni tudják az Alkalmazást az Eszközhöz. Az iOS operációs rendszernek hozzá kell férnie a helyadatokhoz annak felismeréséhez, hogy az Alkalmazás és az Eszköz a közelben van. A Philips azonban semmilyen módon nem kezeli ezeket az adatokat. Az adatokat a mobileszköze tárolja, amelyhez a Philips nem fér hozzá. Ha törli a profilját vagy az Alkalmazást, ezek az adatok törlődnek a készülékéről.
- Philips az Ön közelében. Ha engedélyezi ezt a funkciót, a helyadatok segítségével egy közeli üzlet vagy vevőszolgálat felé irányítjuk.
2) Engedélyek légtisztítók esetén.
A mobileszköz beállításain keresztül bármikor visszavonhatja az Alkalmazásnak adott engedélyeket.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
IT Providers
These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
Cloud Providers
These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in ${cloud_providers_locations}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
Payment
These providers handle financial data in relation to ${payment_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
${name_app_service} service Providers
These providers deliver specific services for ${name_app_service} such as${app_service_providers_purpose}.
A Philips a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatja személyes adatait külső szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel vagy más harmadik felekkel.
Szolgáltatók Együttműködünk külső szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében.
Szolgáltatók
Együttműködünk külső szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében.
Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal: Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát. A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.
Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal:
Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát.
A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.
Más harmadik felek
Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikból kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips megosztja a személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályok előírása alapján megszerzi az Ön hozzájárulását, mielőtt továbbítaná a személyes adatait. Kérjük, körültekintően olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezekben tájékoztatást kap az adatvédelmi gyakorlatukról (pl. milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, hogyan használják fel, kezelik és védik azokat). Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait. Amazon Alexa Egyes országokban támogatjuk a Philips légtisztító skillt. Ha engedélyezi a skillt, az Amazon Alexa segítségével vezérelheti az Eszközét (Eszközeit). Ha engedélyezi az Amazon Alexa szolgáltatást, az Amazon a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át az Amazon Alexa általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. Tmall Genie Kínában a Philips Air Skillt a Tmall Genie alkalmazásban támogatjuk. Ha engedélyezi a skillt, Tmall Genie segítségével vezérelheti az Eszközt. Ebben az esetben a Tmall Genie a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át a Tmall Genie általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát. Határokon átnyúló adattovábbítás A személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a Szolgáltatások használatával tudomásul veszi az adatoknak a tartózkodási helyén kívüli országokba való továbbításához (adott esetben), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz. Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) a személyes adatainak védelme érdekében. Ha a fenti linkre kattint, vagy a [email protected] e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, kaphat egy másolatot ezen intézkedések ismertetőjéről.
Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikból kezelik az Ön személyes adatait. Ha a Philips megosztja a személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályok előírása alapján megszerzi az Ön hozzájárulását, mielőtt továbbítaná a személyes adatait. Kérjük, körültekintően olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezekben tájékoztatást kap az adatvédelmi gyakorlatukról (pl. milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, hogyan használják fel, kezelik és védik azokat).
Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait.
Amazon Alexa
Egyes országokban támogatjuk a Philips légtisztító skillt. Ha engedélyezi a skillt, az Amazon Alexa segítségével vezérelheti az Eszközét (Eszközeit). Ha engedélyezi az Amazon Alexa szolgáltatást, az Amazon a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át az Amazon Alexa általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.
Tmall Genie
Kínában a Philips Air Skillt a Tmall Genie alkalmazásban támogatjuk. Ha engedélyezi a skillt, Tmall Genie segítségével vezérelheti az Eszközt. Ebben az esetben a Tmall Genie a saját szolgáltatásait nyújtja Önnek. Kérjük, tekintse át a Tmall Genie általános szerződési feltételeit és adatvédelmi nyilatkozatát.
Határokon átnyúló adattovábbítás
A személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a Szolgáltatások használatával tudomásul veszi az adatoknak a tartózkodási helyén kívüli országokba való továbbításához (adott esetben), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.
Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) a személyes adatainak védelme érdekében. Ha a fenti linkre kattint, vagy a [email protected] e-mail-címen keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, kaphat egy másolatot ezen intézkedések ismertetőjéről.
Az adatgyűjtés célja(i) érdekében szükséges vagy engedélyezett ideig őrizzük meg a személyes adatait. Az adatmegőrzési idő meghatározásához használt kritériumaink többek között az alábbiak: i. az az időtartam, ameddig az Alkalmazást és a Szolgáltatásokat használja; ii. van-e jogi kötelezettségünk; valamint iii. jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. az alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy szabályozási vizsgálatokat tekintve).
Az Ön döntési lehetőségei és jogai Ha szeretné kérni a korábban számunkra megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), akkor a [email protected] e-mail-címen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk a kérésére.
Az Ön döntési lehetőségei és jogai
Ha szeretné kérni a korábban számunkra megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), akkor a [email protected] e-mail-címen keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk a kérésére.
Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését. Ha a személyes adatok gyűjtése és/vagy kezelése hozzájáruláson alapul, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonása érintené a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, vegye figyelembe: ha él a lehetőségeivel és gyakorolja a jogait, előfordulhat, hogy a továbbiakban – teljes mértékben vagy részben – nem tudja igénybe venni bizonyos Szolgáltatásainkat.
Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését.
Ha a személyes adatok gyűjtése és/vagy kezelése hozzájáruláson alapul, bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy a hozzájárulás visszavonása érintené a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Kérjük, vegye figyelembe: ha él a lehetőségeivel és gyakorolja a jogait, előfordulhat, hogy a továbbiakban – teljes mértékben vagy részben – nem tudja igénybe venni bizonyos Szolgáltatásainkat.
Megvédjük a személyes adatait
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philipsre bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philipsre bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.
Szülőknek szóló külön tájékoztató
Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében. Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail-címen keresztül. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.
Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében.
Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba a [email protected] e-mail-címen keresztül. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.
Helyi specifikus információk: Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai (csak USA)
A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 szakasza lehetővé teszi a Kaliforniában élő vásárlóink számára, hogy évente egyszer díjmentesen tájékoztatást kérjenek és kapjanak azon személyes adataikról, amelyeket (adott esetben) harmadik felekkel közöltünk direkt marketing céljára a megelőző naptári évben. Adott esetben ez a tájékoztatás tartalmazza a továbbított személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint azon harmadik felek nevét és címét, amelyeknek továbbítottuk az információkat a közvetlenül megelőző naptári évben. Ha Ön kaliforniai illetőségű, és ilyen kéréssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, keresse fel az adatvédelmi webhelyünket: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 szakasza lehetővé teszi a Kaliforniában élő vásárlóink számára, hogy évente egyszer díjmentesen tájékoztatást kérjenek és kapjanak azon személyes adataikról, amelyeket (adott esetben) harmadik felekkel közöltünk direkt marketing céljára a megelőző naptári évben. Adott esetben ez a tájékoztatás tartalmazza a továbbított személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint azon harmadik felek nevét és címét, amelyeknek továbbítottuk az információkat a közvetlenül megelőző naptári évben. Ha Ön kaliforniai illetőségű, és ilyen kéréssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, keresse fel az adatvédelmi webhelyünket: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html
Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját. Az új Adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép a közzétételével egyidejűleg. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. A módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy Szolgáltatásaink igénybevételével elismeri, hogy tájékoztattuk Önt, és elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.
Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük.
Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját.
Az új Adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép a közzétételével egyidejűleg. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. A módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy Szolgáltatásaink igénybevételével elismeri, hogy tájékoztattuk Önt, és elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.
Kapcsolatfelvétel Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön személyes adatainak a Philips általi használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] e-mail címen. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Hollandia
Kapcsolatfelvétel
Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön személyes adatainak a Philips általi használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel a [email protected] e-mail címen. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Hollandia
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