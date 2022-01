Az Összesített adatokat elemezzük, hogy személyre szabott Szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek. Emellett segítséget nyújt számunkra az Alkalmazás, az Eszköz(ök) és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának továbbfejlesztéséhez, valamint az új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez. Ebben az esetben az Összesített adatok kezelése a Philips jogos érdekén alapul, és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogszerűnek minősül.



Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Elemezhetjük az Összesített adatait abból a célból, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezt a kommunikációt, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Promóciós üzenetek küldése előtt kérjük az Ön hozzájárulását.