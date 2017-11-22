Amikor meglátogatja weboldalainkat, cookie-kat és más hasonló technológiákat (pl. titkosított azonosítókat, helyi megosztott objektumokat, flash cookie-kat, HTML5 helyi tárhelyet, HTTP etageket, pixel gifeket, jelzőket, szkripteket, bővítményeket vagy API-kat) használunk a böngészőjében vagy eszközén, amelyek segítenek nekünk weboldalaink technikai és funkcionális kezelésének lehetővé tételében (beleértve az információbiztonság biztosítását), weboldalaink kialakításának és teljesítményének javításában. a látogató viselkedésének jobb megértése az oldalainkon és célzott hirdetési célokra. Ezek a cookie-k és más hasonló technológiák adatokat gyűjthetnek és megoszthatnak harmadik felekkel, például az Ön IP-címét, operációs rendszerét, böngészőjének típusát és eszköztípusát (pl. PC, okostelefon).



Egyes cookie-k mindig be vannak kapcsolva, amikor meglátogatja weboldalainkat, és nem kapcsolhatja ki őket. Ezeket " Essential Cookie-knak " nevezzük. Ezen cookie-k nélkül az Ön által kért szolgáltatások nem működhetnek megfelelően. Ezeket a cookie-kat a weboldalunkhoz való hozzáférés megkönnyítésére vagy weboldalaink biztonságának biztosítására használjuk, lehetővé téve számunkra, hogy az információkat a hálózaton keresztül továbbítsuk, és észleljük az átviteli hibákat vagy az adatvesztést. Alternatív megoldásként ezek a cookie-k elengedhetetlenek lehetnek az Ön által a weboldalunkon kért konkrét szolgáltatás megkönnyítéséhez is (pl. "kosárba helyezés" gombok a bevásárlókosár nyomon követéséhez). Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az összefüggésben a szerződés teljesítése, különösen a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás nyújtása.



Teljesítmény cookie-kat használunk, hogy összesített statisztikai információkat gyűjtsünk weboldalunk teljesítményéről, és ennek megfelelően elemezzük és javítsuk annak teljesítményét. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Csak akkor használjuk fel őket, ha előzetesen beleegyezett a használatukba. Ezeket a cookie-kat például arra használjuk, hogy általános képet kapjunk arról, hogy a látogatók hogyan használják weboldalainkat (azaz mely weboldalakat látogatja meg leggyakrabban, a weboldal különböző részeinek látogatóinak száma). Ezeket a cookie-kat arra is használhatjuk, hogy rögzítsük a munkamenetét és a weboldalunkon végzett tevékenységét, hogy megértsük és javítsuk a felhasználói élményt a weboldalainkon. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulása.



A preferencia cookie-kat arra is használjuk, hogy támogassuk a felhasználó számára előnyös webhelyfunkciókat, például a felhasználói preferenciák megjegyzését a későbbi látogatások során, vagy olyan továbbfejlesztett funkciók engedélyezését, mint a webes csevegési szolgáltatások, a kommentelési és értékelési rendszerek és a felmérések. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Csak akkor használjuk fel őket, ha előzetesen beleegyezett a használatukba. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulása.



Végül célzott hirdetési és közösségi média cookie-kat használunk, hogy nyomon kövessük böngészési viselkedését a weboldalunkon, és személyre szabott, az Ön és érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg. Ide tartoznak a közösségi média cookie-k, pixelek és címkék is, amelyek lehetővé teszik a hirdetések célzott megjelenítését ezeken a platformokon, valamint hirdetéseink elkötelezettségének és teljesítményének nyomon követését. Abban az esetben, ha megadja nekünk e-mail címét vagy telefonszámát (pl. termék vásárlásakor vagy egy űrlap kitöltése során a weboldalunkon), akkor ezt titkosított formában továbbíthatjuk hirdetési platformunkra a pontosabb konverziókövetés érdekében. Ezek a cookie-k hatással lesznek a meglátogatott más webhelyeken megjelenő tartalomra és üzenetekre. Ezeket bármikor be- vagy kikapcsolhatja. Csak akkor használjuk fel őket, ha előzetesen beleegyezett a használatukba. Például, ha egy Philips termékről olvas cikket, akkor hirdetéseket jeleníthetünk meg Önnek erről a termékről a mi vagy harmadik fél webhelyén. Az Ön személyes adatainak feldolgozásának jogalapja ebben az összefüggésben az Ön hozzájárulása.Továbbá, ha beleegyezését adta a promóciós kommunikáció fogadásába, akkor az ezekből a cookie-kból gyűjtött információkat felhasználjuk arra, hogy az Ön preferenciáinak megfelelő kommunikációt küldjünk Önnek.



Az ezen a weboldalon használt konkrét cookie-kkal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a Cookie-kra vonatkozó nyilatkozatot.



A cookie-beállításokat bármikor módosíthatja a cookie-hozzájárulás-kezelőnkben. A weboldalunkon a cookie-beállítások módosítása mellett bármikor kezelheti a cookie-beállításokat a böngészőjében. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a böngésző beállításai nem feltétlenül biztosítják a weboldalunkon található cookie-beállítások ugyanolyan egyszerű használatát. Ha egyszerűen letiltja az összes cookie-t a böngésző beállításaiban, előfordulhat, hogy weboldalunk bizonyos szakaszai vagy funkciói nem fognak működni, mert a böngészője megakadályozza számunkra az alapvető cookie-k beállítását.



