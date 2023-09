Használati feltételek

15. A „biztonságos kikötő” nyilatkozat az 1995-ös Private Securities Litigation Reform Act szerint:



A jelen weboldalon megtalálható információk esetlegesen a Philips pénzügyi helyzetével, működésbeli és üzleti eredményeivel kapcsolatos előrejelzéseket, valamint a Philips ezekre vonatkozó bizonyos terveit és céljait tartalmazhatják. Ezúton figyelmeztetjük az olvasót, hogy az előrejelzések nem jelentenek jövőbeni teljesítményekre vonatkozó garanciát és a tényleges eredmények és fejlemények jelentős mértékben eltérhetnek azoktól, amelyeket ezek az előrejelzések jeleztek. Ezek az előrejelzések magukban foglalhatják a stratégiánkról tett kijelentéseket, a becsült értékesítési növekedést, a jövőbeni EBITA-t, a költségcsökkentéseket, az organikus üzletágaink jövőbeni fejlődését, valamint a jövőbeni akvizíciókból származó nyereségeket és tőkepozíciónkat. Az előrejelzések , természetüknél fogva, kockázatot és bizonytalanságot rejtenek magukban, mert jövőben bekövetkező eseményekre vonatkoznak, illetve ilyen körülményektől függenek. Számos tényező eredményeképpen a tényleges eredmények és fejlemények jelentős mértékben eltérhetnek azoktól, amelyeket ezek az előrejelzések jeleztek, vagy amelyekre burkoltan utaltak. A előrejelzések sok tényezőnek függvénye: a hazai és globális gazdasági és üzleti feltételek, a stratégiánk sikeresek kivitelezése, azon képességünk, hogy felismerünk és lebonyolítunk sikeres akvizíciókat és azokat integrálni tudjuk üzleti folyamatainkba, a fogyasztói preferenciák a jelenlegi és új termékeinek vonatkozásában, a képességünk új termékek kifejlesztésére és piacra való bevezetésére, az arra való képességük, hogy kiaknázzuk ennek a stratégiának az előnyeit, a kormányzati és felügyeleti szervek szabályainak és lépéseinek hatása, a törvényi változások, a versenytársak hatása, tehát számos olyan tényező, amely felett nem gyakorolunk ellenőrzést. Ennek eredményeképpen a tényleges jövőbeni eredményeink jelentősen eltérhetnek azoktól a tervektől, céloktól és várakozásoktól, amelyek ezekben az előrejelzésekben megfogalmazódtak. További kockázatok és tényezők a U.S. Securities and Exchange Commission –nál (SEC) elhelyezett dokumentumainkban találhatók, amely magában foglalja a legutolsó a 20-F nyomtatványon közreadott Éves jelentést is, amely megtalálható a SEC weboldalán a www.sec.gov címen. Bármely, a saját magunk vagy a nevünkben tett előrejelzés csak a kijelentés dátumának időpontjára vonatkozik. A előrejelzések nem kerülnek aktualizálásra és nem tükrözik az előrejelzésekkel kapcsolatos kilátásokban bekövetkező változásokat, vagy bármely olyan változást, amely az előrejelzést megalapozó eseményekben, feltételekben, illetve körülményekben történt. Az olvasónak azonban tanulmányozni érdemes további beszámolókat, amelyeket a SEC-nek átadásra kerültnek, vagy átadásra kerülnek.