Philips Daily Care Adatvédelmi nyilatkozat

Analitikai adatok



Választásainak függvényében segíthet nekünk az alkalmazás és a kapcsolódó termékeink javításában (valamint új személyes egészségügyi megoldások kifejlesztésében az Ön számára!) a szolgáltatásaink Ön általi használata során általunk megfigyelt és gyűjtött adatok alapján. Ezt a következőképpen tesszük: Felmérjük, hogyan használja az alkalmazást, és hogyan teljesít az alkalmazás a mobileszközén, beleértve az alkalmazás összeomlása esetén a problémák azonosítását és megoldását;

Változásokat hajtunk végre, vagy funkciókat adunk különböző csoportokhoz és elemezzük azokat az interakciók megértéséhez;

Értékeljük, hogy az alkalmazást hogyan éri el és használja, valamint közvetlen kapcsolatot teremtünk Önnek az alkalmazás egyes részeihez;

Kapcsolatot kezdeményünk Önnel, hogy visszajelzést kérhessünk, szükség esetén támogathassuk Önt, valamint a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt közöljük;

Felkérjük Önt, hogy vegyen részt a Philips csoport által szervezett felmérésekben vagy kutatási projektekben, és rögzítjük válaszait. Ezen információkat felhasználhatjuk szolgáltatásaink további személyre szabásához is. Az alkalmazás és a csatlakoztatott termék használata során megfigyelt adatok alapján megpróbáljuk megérteni, hogy mely használati minták vezetnek bizonyos interakcióhoz az alkalmazással, például az alkalmazás egy adott cikkének elolvasásához, egy termék megvásárlásához, az alkalmazással való kapcsolat fenntartásához, vagy olyan állapot kialakulásához, ami a használt termékkel hozható kapcsolatba. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy szabályokat hozzunk létre arra vonatkozóan, hogy mely tartalmak jelenjenek meg a felhasználók számára, tehát ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy végső soron javítsuk a személyre szabott szolgáltatások nyújtásához használt algoritmusokat. Ha Philips-fiókjával jelentkezik be az alkalmazásba, ezen információk segítségével személyre szabhatja az alkalmazás használati mintái alapján szerzett tapasztalatait. A feldolgozott adatok közé tartoznak a fiókadatok, az egyedi azonosítók, a munkamenet- és használati adatok, az operációs rendszer, a típus, a hálózati információk és (maszkolt) IP-címek, az alkalmazás adatai, például az alkalmazás neve, verziója, a használata és az eseményekei, a meglátogatott oldalakra, a munkamenetre vonatkozó információk, a csatlakoztatott készülékadatok, az alkalmazásba bevitt adatok, valamint a Philips digitális csatornáival, például a regisztrált termékekkel való interakció során gyűjtött adatok. Használhatunk cookie-kat, címkéket és/vagy hasonló technológiákat, valamint olyan szolgáltatókat, amelyek a nevünkben és az utasításaink alapján feldolgozzák az Ön adatait.Statisztikai, elemzési és személyre szabási célokból kombinálhatjuk, álnevesíthetjük, anonimizálhatjuk vagy összesíthetjük az Ön adatait. Összesített adatok Előfordulhat, hogy összesítjük a személyes adatait (ideértve a Fiókadatokat, a cookie-kat stb.) a Philips digitális csatornáival (például közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és csatlakoztatott termékek) való interakciók, illetve a csatornák használata során begyűjtött adatokkal, amelyek közé a következők tartoznak: IP-cím, cookie-k, mobileszköz adatai, az Ön által rákattintott vagy megérintett kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak. Az Ön összesített adatait különböző szolgáltatások, például személyre szabott bőrtisztítási és borotválkozási rutinok, bőrápolással és/vagy borotválkozással kapcsolatos, személyes tanácsadó programok, stílus- és borotválkozási tanácsok, a legelőnyösebb arcszőrzettel kapcsolatos, személyre szabott tanácsok, valamint borotválkozási és szakállformázási tippek biztosítása, továbbá az alkalmazás, a Készülék és a Szolgáltatások tartalmainak, funkcionalitásának és használhatóságának javítása, illetve a férfi szépségápolás kategóriájába tartozó új termékek és szolgáltatások kifejlesztése érdekében elemezhetjük. Ebben az esetben az Összesített adatainak kezelése a Philips jogos érdekén alapul, és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogszerűnek minősül. Értékelésekkel és véleményekkel kapcsolatos adatok Ha értékelést ír vagy pontozza az alkalmazást az alkalmazás-áruházakban, feldolgozhatjuk ezeket az információkat azzal a céllal, hogy válaszoljunk a megjegyzéseire és kérdéseire, megértsük, hogyan érzi magát az alkalmazás használata során, megismerjük az alkalmazás és a márkánk általános megítélését, és ezeket az információkat felhasználhassuk az alkalmazás fejlesztésére. Számunkra csak az alkalmazás-áruházban használt felhasználóneve, az Ön értékelései, megjegyzései és bármely egyéb olyan részlet látható, amelyekről úgy dönt, hogy megoszt velünk, vagy nyilvánosan elérhetővé tesz. Ellenkező kérés hiányában ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze a fiókja hitelesítési adataival, illetve a birtokunkban lévő bármely más, Önnel kapcsolatos adattal. Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, az adatait felhasználhatjuk az esetének utánkövetésére, illetve arra, hogy végigvezessük Önt az ügyfélszolgálati folyamatunkon az Ügyfélszolgálati adatok című részben leírtak szerint. Ügyfélszolgálati adatok Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, megkérhetjük, hogy tájékoztasson minket a Szolgáltatások Ön általi használatáról (ideértve a Philips vállalattal való kapcsolattartásra és az Önnel való kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó információkat), hogy biztosíthassuk Önnek a szükséges támogatást. Mi kezeljük és nyújtjuk Szolgáltatásainkat, ideértve az ügyfélszolgálat biztosítását, illetve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Amikor hozzánk fordul, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait. Marketing adatok Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, úgy marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Összesített adatait abból a célból is elemezhetjük, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezeket az üzeneteket, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Az ilyen típusú üzenetek fogadására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve leiratkozhat ezekről az üzenetekről. Cookie-k és készülékadatok Cookie-kat, címkéket vagy hasonló technológiákat (a továbbiakban együttesen: „cookie-k”) használunk, és/vagy adatokat gyűjtünk az Ön mobileszközéről és Termékéről a Szolgáltatásaink működtetéséhez, biztosításához, fejlesztéséhez, megértéséhez és testreszabásához. A cookie-k segítségével felismerhetjük az Ön mobileszközét és a kapcsolódó Terméket, és begyűjthetjük személyes adatait, pl. a felhasználói eszköz egyedi számát, a mobileszköze IP-címét, az Ön által használt mobilböngésző vagy operációs rendszer típusát, a munkamenet- és használati adatokat, illetve a szolgáltatással kapcsolatos teljesítményadatokat, amelyek az alkalmazás használatáról szolgáltatnak információkat. Ezeket az információkat arra is felhasználhatjuk, hogy országspecifikus tartalmakat (beleértve a helyi nyelven megjelenő információkat) jelenítsünk meg Önnek. Engedélyek Előfordulhat, hogy az alkalmazás engedélyt kér Öntől, hogy hozzáférjen a mobileszköze tárhelyéhez, érzékelőihez vagy egyéb funkcióihoz. Csak akkor kérünk hozzáférést, ha az az alább részletezett Szolgáltatások biztosításához elengedhetetlenül szükséges. Bluetooth és WIFI. Az alkalmazásnak Wi-Fi-kapcsolatra van szüksége az internethez való csatlakozáshoz. Az alkalmazásnak továbbá a Bluetooth/Wi-Fi funkcióra is szüksége van ahhoz, hogy csatlakoztassa a Készüléket vagy Készülékeket az alkalmazáshoz. A mobileszköz beállításain keresztül bármikor letilthatja a Bluetooth-/Wi-Fi-kapcsolatot.

Helyadatok. Annak érdekében, hogy a felhasználók bármilyen Bluetooth-eszközt csatlakoztathatnak telefonjukhoz és használhassák azt, az Android operációs rendszerek megkövetelik, hogy a felhasználók engedélyt adjanak az alkalmazásnak a hozzávetőleges földrajzi hely eléréséhez. Hasonlóképpen, az iOS rendszer is arra kérheti a felhasználókat, hogy engedélyezzék az alkalmazás számára a földrajzi hely elérését. Az alkalmazás nem használja ezeket az engedélyeket az Ön tartózkodási helyének meghatározására, és a Philips nem gyűjti be az Ön tartózkodási helyére vonatkozó adatokat. A helymeghatározási engedélyeket bármikor visszavonhatja mobilkészüléke beállításaiban.

Fájlok. Az alkalmazásnak hozzá kell férnie a mobileszköz fájljaihoz, hogy tárolni tudja a nyelvi beállításokat, valamint az alkalmazás működéséhez használt egyéb fájlokat (pl. kézikönyvek, grafikák, médiafájlok vagy más nagy programadatok). Ha törli az alkalmazást, ezek a fájlok is törlődnek a mobileszközéről.

Fényképek és médiatartalmak. Ha képeket tölt fel a fiókjába, az alkalmazás engedélyt kér, hogy hozzáférhessen a mobilkészülék kamerájához vagy fotógalériájához. Előfordulhat, hogy az Android operációs rendszerű eszközök a videókhoz való hozzáféréshez is engedélyt kérnek, az alkalmazás azonban csak arra használja az engedélyt, hogy lehetővé tegye Önnek a kép feltöltését. Bizonyos esetekben az operációs rendszer olyan engedélyeket kérhet, amelyekre a mobileszközének technikai okokból szüksége van, de amelyeket nem a Philips szabályoz vagy használ. Az ilyen engedélyekkel kapcsolatos adatokat csak akkor gyűjtjük, ha azok szükségesek a szolgáltatásaink nyújtásához a jelen értesítéssel összhangban. Ezeket az engedélyeket az operációs rendszer beállításai között bármikor letilthatja vagy visszavonhatja. Kikkel osztjuk meg az Ön személyes adatait? Előfordulhat, hogy adatait megosztjuk a Philips csoport részét képező egyéb Philips társult vállalkozásokkal. Csak azok a személyek férhetnek hozzá az információkhoz (a Philips-en belül), akiknek szükséges, hogy ezen információkat megismerjék. A Philips a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatja személyes adatait külső szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel vagy más harmadik felekkel. Partnerek Megoszthatjuk az Ön adatait a Philips csoporthoz tartozó más Philips vállalatokkal. Például egyes Philips szervezetek segíthetnek nekünk az alkalmazás infrastruktúrájának kezelésében vagy az Ön megkereséseinek kezelésében. Az Ön adatait csak olyan személyek fogják feldolgozni, akiknek a munkájuk ellátásához feltétlenül szükségük van a hozzáférésre. Szolgáltatók Együttműködünk külső szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében. Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal: Informatikai és felhőszolgáltatók . Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához és/vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát.

. Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához és/vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát. Elemzési és felmérési szolgáltatók. Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási szolgáltatásokat, és/vagy az alkalmazáselemzések elvégzéséhez számunkra szükséges technológiát és felméréseket végeznek. A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét. Más harmadik felek Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikból kezelik az Ön személyes adatait. Amennyiben a Philips megosztja az Ön személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszerzi az Ön hozzájárulását, mielőtt megosztaná a személyes adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el a harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, mivel ezekből tájékozódhat az adott fél adatvédelmi gyakorlatáról, ideértve, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, valamint hogyan használják fel, kezelik és védik ezeket. Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait. Végezetül, ha jogszabály megköveteli, vagy ha jogaink védelme érdekében szükséges, megoszthatjuk adatait állami és kormányzati hatóságokkal. Határokon átnyúló adattovábbítás A személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi az adatoknak a tartózkodási helyétől eltérő olyan országokba való továbbításátY (adott esetben), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz. Ha az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak vagy harmadik feleknek továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el). Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező erejű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) a személyes adatainak védelme érdekében. Ha másolatot szeretne a fenti intézkedések ismertetőjéről, kattintson a fenti hivatkozásra, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait? Az adatgyűjtés célja(i) érdekében szükséges vagy engedélyezett ideig őrizzük meg a személyes adatait. Az adatmegőrzési idő meghatározásához használt kritériumaink többek között az alábbiak: (i) az az időtartam, ameddig az alkalmazást és a Szolgáltatásokat használja; (ii) van-e ránk irányadó jogi kötelezettség; valamint (iii) jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. az alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy hatósági vizsgálatokat tekintve). Az Ön döntési lehetőségei és jogai Ha kérni szeretné a számunkra korábban megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését. Amennyiben az Ön adatait a feltételeink szerinti szolgáltatásaink nyújtása érdekében kezeljük, előfordulhat, hogy nem tudjuk a szolgáltatásokat nyújtani, ha nem dolgozzuk fel az Ön adatait. Amennyiben jogos érdekeinkre hivatkozunk, biztosítjuk, hogy az adat feldolgozásának mértéke álljon arányban az Ön adatvédelmi jogaival és érdekeivel. Amennyiben a hozzájárulásra támaszkodunk, Ön bármikor visszavonhatja azt, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. Megvédjük a személyes adatait Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philips-re bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk. Szülőknek szóló külön tájékoztató Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében. Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba itt. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból. Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját. Az új Adatvédelmi nyilatkozat a közzétételével egyidejűleg azonnal hatályba lép. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. A módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy Szolgáltatásaink igénybevételével elismeri, hogy tájékoztattuk Önt, és elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot. Kapcsolatfelvétel Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy az Ön személyes adatainak a Philips általi használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Philips vállalattal és/vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel itt. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál. Philips Consumer Lifestyle B.V. High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, Hollandia