A Lumea IPL App alkalmazás olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek segítenek Önnek meghatározni a kezelési ütemtervet és a szőreltávolítással kapcsolatos célokat; emlékeztetőket fogadni, hogy lépést tudjon tartani a kezelési ütemtervével; személyre szabott használati tippeket kapjon az előrehaladás alapján, és nyomon kövesse az előrehaladást és a Lumea készülék használatát; valamint egyéb szolgáltatásokat („Szolgáltatások”) a felhasználók számára az egész világon. Ennek az Adatvédelmi nyilatkozatnak az a célja, hogy segítsen megérteni adatvédelmi gyakorlatainkat Szolgáltatásaink használata során, ideértve azt is, milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük ezeket és mit csinálunk velük, valamint egyéni jogait.



A Lumea IPL App alkalmazás felhasználja a Lumea IPL App mobilalkalmazás („alkalmazás”) által gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatokat.



Ez az Adatvédelmi nyilatkozat a Koninklijke Philips N.V. vagy annak bármely társult vállalkozása vagy leányvállalata („Philips”, „mienk”, „mi” vagy „minket”) által szabályozott vagy azok ellenőrzése alatt álló Alkalmazás által gyűjtött vagy feldolgozott személyes adatokra vonatkozik.



Kérjük, olvassa el a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatot és a Használati feltételeket is, amelyek ismertetik a szolgáltatásaink használatára vonatkozó feltételeket.





Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célból?



Az alábbiakban ismertetett módon kapjuk meg és gyűjtjük össze a személyes adatokat, amikor szolgáltatásokat nyújtunk (ideértve amikor Ön letölti vagy telepíti az alkalmazást, illetve hozzáfér ahhoz, vagy amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat). Felhasználhatjuk ezen személyes adatokat az Ön által kért szolgáltatások szerződésszerű végrehajtásához, a szolgáltatásaink jogos érdekünk alapján történő működtetéséhez, biztosításához, javításához, testreszabásához, támogatásához és értékesítéséhez, illetve az esetleges jogi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében. Ha nem szeretné, hogy összegyűjtsük és feldolgozzuk a személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja használni szolgáltatásainkat.



Érzékeny személyes adatok



Érzékeny személyes adatok gyűjtése előtt tájékoztatjuk és kifejezett beleegyezését kérjük. Ezen adatok közé a következők tartozhatnak: szőrzetszín és a bőrszín. Bármikor visszavonhatja a beleegyezését anélkül, hogy a beleegyezés visszavonása előtti – hozzájárulással megvalósult – feldolgozás törvényességét befolyásolná.



Érzékeny személyes adatok



Arra kérjük, hogy ne küldjön nekünk és ne tegyen közzé semmilyen érzékeny személyes adatot (pl. társadalombiztosítási szám, etnikai vagy faji származásra vonatkozó információk, politikai vélemények, vallási vagy egyéb meggyőződések, egészséggel kapcsolatos, biometriai vagy genetikai jellemzők, büntetőjogi háttér vagy szakszervezeti tagságok) az alkalmazásban vagy azon keresztül, illetve egyéb módon.



Fiókadatok



Összegyűjtjük személyes adatait, amikor fiókot hoz létre. Bejelentkezhet az alkalmazásba egy MyPhilips fiókkal vagy a közösségioldal-profiljával. Az általunk összegyűjtött személyes adatok közé a következők tartozhatnak: felhasználónév, profilkép, név, e-mail-cím, nem, születési dátum/életkor, ország, nyelv, legutóbbi tweet, profil URL, közösségioldal-profil, tartózkodási hely és jelszó.



Az összegyűjtött személyes adatokat a fiókja létrehozásához és kezeléséhez használjuk. A fiókja segítségével biztonságosan beléphet az alkalmazásba. Amennyiben létrehoz egy MyPhilips fiókot az alkalmazásba való belépéshez, azt arra fogjuk használni, hogy üdvözlő e-mailt küldjünk a felhasználóneve és a jelszava hitelesítéséhez, tartsuk Önnel a kapcsolatot a kérdésekre adott válaszok által, továbbá szigorúan a szolgáltatáshoz kapcsolódó közleményeket vagy feliratkozás esetén közvetlen marketingüzeneteket küldjünk. Emellett Philips termék vagy szolgáltatás rendelésére, promócióban vagy játékban való részvételre, Philips promócióval kapcsolatos közösségi médiatevékenységben való részvételre (például a „like” (tetszik) vagy „share” gombra történő kattintás) és terméktesztelésben vagy felmérésekben történő részvételre is használhatja MyPhilips fiókját.



Facebook



Használjuk a Facebook Bejelentkezés funkciót. Ez lehetővé teszi Önnek, hogy Facebook hitelesítő adataival jelentkezzen be az alkalmazásunkba. A Philips összegyűjti az Ön Facebook hitelesítő adatait, az Ön nevét, e-mail címét és Facebook fiókjához tartozó profilképét. A Facebook szintén gyűjt bizonyos információkat, amikor a Facebook Bejelentkezést használja:



Konfigurációs adatok Miután a felhasználó bejelentkezett, az SDK rendszeresen háttérkérelmeket küld a hozzáférési jogkivonat teljes élettartamának automatikus kezelésére.

Miután a felhasználó bejelentkezett, az SDK rendszeresen háttérkérelmeket küld a hozzáférési jogkivonat teljes élettartamának automatikus kezelésére. Hibainformációk: Az SDK rögzíti a hibainformációkat, többek között az SDK inicializálása során, amelyek tartalmazhatják a Facebookba bejelentkezett egyének felhasználói azonosítóját is.

Az SDK rögzíti a hibainformációkat, többek között az SDK inicializálása során, amelyek tartalmazhatják a Facebookba bejelentkezett egyének felhasználói azonosítóját is. Rövidtávú adatok: Az SDK a felhasználói csalások és visszaélések céljából bizonyos tevékenységeket mér. Ezeket az adatokat csak nagyon rövid ideig őrzik meg azok esetében, akik nem jelentkeztek be a Facebookba.

Az adatvédelmi nyilatkozat elolvasásával (online elérhető a következő címen: facebook.com/about/privacy) tájékozódhat arról, hogyan használja fel a Facebook az információkat.



Egyéb megadott adatok



Ezek az adatok tartalmazzák a szőrzetszínt és a bőrszínt, az értesítési beállításokat, a kezelési előzményeket, a célokat, a Lumea készülék használatát és a felmérésekre adott válaszokat.



Az összegyűjtött adatok segítenek Önnek meghatározni a kezelési ütemtervet és célokat, emlékeztetőket fogadni, hogy lépést tudjon tartani kezelési ütemtervével; valamint abban is, hogy személyre szabott használati tippeket kapjon az előrehaladás alapján és nyomon kövesse az előrehaladást és a Lumea készülék használatát. Ehhez push értesítéseket küldünk Önnek alkalmazáson vagy e-mailen keresztül.



Cookie-k



Cookie-kat, füleket vagy hasonló technológiákat használunk a szolgáltatásaink működtetéséhez, biztosításához, javításához, megértéséhez és testreszabásához. A cookie-k segítségével felismerhetjük az Ön mobileszközét, és összegyűjthetjük a személyes adatait, pl. a felhasználói eszköz egyedi számát, a mobileszköze IP-címét, az Ön által használt mobilböngésző vagy operációs rendszer típusát, a munkamenet- és használati adatokat, illetve szolgáltatással kapcsolatos teljesítményadatokat, amelyek az alkalmazás használatáról szolgáltatnak információkat.

Az alkalmazásban használt cookie-k és hasonló technológiák felhasználásáról bővebb információt a Cookie-kkal kapcsolatos nyilatkozatunkban talál.



Tartózkodási hellyel kapcsolatos adatok



Ha engedélyezi a hozzáférést a tartózkodási helyével kapcsolatos adatokhoz, mobileszköze földrajzi helyére vonatkozó információkat gyűjthetünk. Bármikor letilthatja a földrajzi helymeghatározás funkciót az alkalmazás vagy a mobileszköz beállításain keresztül.



Ha használni szeretné a „Philips az Ön közelében” funkciót a Támogatási oldalon, a rendszer kéri, hogy ossza meg helyadatait a Philipsszel. Ha használja a hellyel kapcsolatos funkcióinkat, a tartózkodási helyével kapcsolatos adatok alapján a közelben lévő üzlethez fogják irányítani, vagy megkapja az országa ügyfélszolgálatának elérhetőségeit.



Tranzakciós információk



Ha fizet a szolgáltatásainkért, információkat és megerősítéseket kaphatunk (pl. fizetési bizonylatok, melyek származhatnak a fizetését feldolgozó alkalmazásáruházaktól vagy más harmadik felektől).



Ügyfélszolgálat



Információkat biztosíthat a számunkra a szolgáltatásaink használatával kapcsolatban – beleértve a Philipsszel folytatott interakcióját és az Önnel való kapcsolatfelvétel módját is –, hogy ezáltal vevőszolgálatot biztosíthassunk az Ön számára. Mi kezeljük és nyújtjuk szolgáltatásainkat, ideértve a vevőszolgálat biztosítását, illetve a szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Amikor felkeres minket, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait.



Összesített adatok



Előfordulhat, hogy kombináljuk a személyes adatait, ideértve a fiókadatokat, egyéb Ön által megadott adatokat, cookie-kat, tartózkodási hellyel kapcsolatos adatokat, az Ön Philips digitális csatornákkal való kapcsolatba kerüléséből, illetve ezek használatából adódó adatok, melyek közé a következők tartoznak: közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és kapcsolódó termékek, IP-cím, cookie-k, eszközadatok, az Ön által rákattintott vagy megérintett kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak.



Az összesített adatokat elemezzük és felhasználjuk, hogy olyan Szolgáltatásokat nyújtsunk Önnek, amelyek segítenek Önnek meghatározni a kezelési ütemtervet és célokat, emlékeztetőket fogadni, hogy lépést tudjon tartani kezelési ütemtervével; hogy személyre szabott használati tippeket kapjon az előrehaladás alapján és nyomon kövesse az előrehaladást és a Lumea készülék használatát; valamint, hogy segítsen nekünk az Alkalmazás, az Eszköz és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának javításában csakúgy mint új termékek és szolgáltatások kifejlesztésében.



Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, kapcsolatba léphetünk Önnel marketing- és promóciós üzenetek megosztása céljából e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Hogy az Ön elvárásainak és szokásainak megfelelően alakítsuk ezt a kommunikációt, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassuk, elemezhetjük és összesíthetjük a személyes adatait. Bármikor leiratkozhat az effajta üzenetekről.



Engedélyek



Előfordulhat, hogy az alkalmazás az Ön engedélyét kéri a telefonjához vagy érzékelőihez (pl. kamera, Wi-Fi, földrajzi helymeghatározás vagy Bluetooth), illetve a mobileszközén lévő egyéb adatokhoz (pl. képek, napirend vagy névjegyek) való hozzáféréshez.



Kizárólag akkor használjuk fel ezen adatokat, ha azok szükségesek a szolgáltatások biztosításához, és csak ha Ön kifejezett hozzájárulását adta ehhez.

Néha az engedély a mobileszköze operációs rendszerének technikai előfeltétele. Ilyen esetben az alkalmazás kérheti az engedélyét az efféle érzékelőkhöz vagy adatokhoz való hozzáféréshez, azonban mi nem gyűjtünk ilyen adatokat, ha azok nem szükségesek az alkalmazásszolgáltatás biztosításához, illetve csak akkor gyűjtjük őket, ha Ön hozzájárulását adta ehhez.



Kikkel vannak megosztva a személyes adatok?



A Philips a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatja személyes adatait külső szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel vagy más harmadik felekkel.



Szolgáltatók



Együttműködünk külső szolgáltatókkal, akik segítenek nekünk szolgáltatásaink működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében.

Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal:



Informatikai és felhőszolgáltatók



Ezek a szolgáltatók biztosítják a szükséges hardver-, szoftver-, hálózati, tárolási, tranzakciós szolgáltatásokat, illetve az alkalmazás futtatásához vagy szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó technológiát.



A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett adott célokkal dolgozzák fel a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.



Más harmadik felek



Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikra használják fel az Ön személyes adatait. Kérjük, körültekintően olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezekben tájékoztatást kap az adatvédelmi gyakorlataikról (pl. milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, hogyan használják fel, dolgozzák fel és védik meg azokat).



Amennyiben a Philips megosztja az Ön személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, illetve az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszerzi az Ön beleegyezését, mielőtt megosztaná a személyes adatait.



A Philips időnként egy másik vállalatnak adja el egy üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak egyesítés, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés összefüggésében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy személyes adatait valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk.



Határokon átnyúló adattovábbítás



Az Ön személyes adatait bármelyik olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy ahol kapcsolatban vagyunk szolgáltatókkal, és a szolgáltatások használatával Ön hozzájárul az információk az Ön tartózkodási helyén kívüli országokba való továbbításához (ha van ilyen), ahol az adatvédelmi szabályok eltérhetnek az Ön országában alkalmazottaktól. Bizonyos esetekben azokban az országokban található bíróságok, bűnüldözési ügynökségek, szabályozási ügynökségek vagy biztonsági hatóságok hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.





Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy személyes adatai EGT-n kívüli országokban lévő olyan társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak lesznek továbbítva, amelyeket az Európai Bizottság az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítóként ismer el (ezen országok teljes listája itt érhető el. Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Egyesült Államok) történő adattovábbítás esetében megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan, és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) az Ön személyes adatainak védelme érdekében. A fenti hivatkozást követve vagy a privacy@philips.com e-mail-címre írva megkérheti az ezen intézkedéseket bemutató tájékoztatót.



Milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait?



Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az szükséges, vagy a gyűjtésük célja(i) érdekében szükséges ideig. Az adatmegőrzési időszakjaink meghatározásához használt kritériumaink többek között: (i) az az időtartam, ameddig az alkalmazást és szolgáltatásokat használja; (ii) van-e jogi kötelezettségünk; valamint (iii) jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy szabályozási vizsgálatokat tekintve).



Az Ön döntési lehetőségei és jogai



Ha kérést szeretne küldeni a korábban számunkra megadott személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzáférés, javítás, törlés, korlátozás vagy kifogásolás céljából, illetve ha kérést kíván küldeni a személyes adatai elektronikus másolatának másik vállalatnak való elküldése céljából (amennyiben az ilyen adathordozhatósághoz való jogot alkalmazandó jogszabály írja elő), akkor felveheti velünk a kapcsolatot a privacy@philips.com e-mail-címen keresztül. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk kérésére.



A kérésében egyértelműen jelezze, mely személyes adatok hozzáférését, javítását, törlését, korlátozását vagy feldolgozásának kifogásolását indítványozza. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókinformációkkal (melyeket a kérés elküldésére használt) kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Megpróbáljuk teljesíteni a kérését/kéréseit az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül.



Kérjük, vegye figyelembe: ha kihasználja a választási lehetőségeit és jogait (vagy csak néhányat közülük), előfordulhat, hogy a továbbiakban – teljes mértékben vagy részben – nem fog tudni használni bizonyos szolgáltatásokat.



Megvédjük a személyes adatait



Komolyan vesszük azon feladatunkat, hogy a Philipsre bízott adatokat nekünk kell megvédenünk a véletlen vagy illetéktelen módosítás, elvesztés, visszaélés, közzététel vagy hozzáférés ellen. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az Ön adatainak védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.





Szülőknek szóló külön tájékoztató



Míg a szolgáltatások – az alkalmazandó jogszabály szerint – nem gyermekeknek szólnak, a Philips politikája alapján megfelel azonban annak a jogszabályi előírásnak, amely gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy törvényes képviselő jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatvédelmének biztosítása iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gondviselőket, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében.



Amennyiben egy szülő vagy gyám tudomására jut, hogy gyermeke számunkra a beleegyezése nélkül személyes adatokat adott meg, lépjen velünk kapcsolatba a privacy@philips.com e-mail-címen keresztül. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.



Helyspecifikus információk: Az Ön kaliforniai adatvédelmi jogai (csak USA)



A kaliforniai polgári törvénykönyv 1798.83 szakasza lehetővé teszi a Kaliforniában illetőséggel rendelkező ügyfeleink számára, hogy évente egyszer díjmentesen tájékoztatást kérjenek és kapjanak azon személyes adataikról, amelyeket (ha volt ilyen) harmadik felekkel közöltünk direkt marketing céljára a megelőző naptári évben. Adott esetben ez a tájékoztatás tartalmazza a megosztott személyes adatok kategóriáinak listáját, valamint azon harmadik felek nevét és címét, amelyekkel információkat osztottunk meg a közvetlenül megelőző naptári évben. Ha Ön kaliforniai illetőségű, és ilyen kéréssel szeretne hozzánk fordulni, kérjük, keresse fel az adatvédelmi webhelyünket: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback



Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai



A szolgáltatásaink időről időre változhatnak Önnek szóló külön értesítés nélkül. Ezen okból fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat tetején lévő dátumot is frissítjük.



Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját.



Az új Adatvédelmi nyilatkozat a közzétételétől kezdve azonnal hatályba lép. Amennyiben Ön nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a szolgáltatások jövőbeli használatát. A módosítások hatályba lépését követően a hozzáférés folytatásával vagy szolgáltatásaink igénybevételével Ön elismeri, hogy tájékoztattuk, és elfogadja a módosított Adatvédelmi nyilatkozatot.



Kapcsolatfelvétel



Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, vagy az Ön személyes adatainak a Philips általi használatával kapcsolatban, vegye fel adatvédelmi biztosunkkal a kapcsolatot a privacy@philips.com e-mail-címen keresztül. Vagy joga van panaszt emelni egy, az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervnél.





Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Hollandia