Lumea IPL App

A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.



Más harmadik felek



Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikhoz is feldolgozzák az Ön személyes adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, mivel ezekből tájékozódhat az adott fél adatvédelmi gyakorlatáról, ideértve, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, valamint hogyan használják fel, kezelik és védik ezeket.



Amennyiben a Philips megosztja az Ön személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszerzi az Ön beleegyezését, mielőtt megosztaná a személyes adatait.



Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait.



Ha a törvény megköveteli, vagy ha jogaink védelme érdekében szükséges, megoszthatjuk adatait állami és kormányzati hatóságokkal.



Határokon átnyúló adattovábbítás



Az Ön személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol létesítményeink vannak, vagy ahol szolgáltatókat veszünk igénybe. A Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi az adatoknak az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országokba történő továbbítását (ha van ilyen), amelyek adatvédelmi szabályai eltérhetnek az Ön országának adatvédelmi szabályaitól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.



Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el).



Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbításra vonatkozóan megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha másolatot szeretne a fenti intézkedések ismertetőjéről, kattintson a fenti hivatkozásra, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot itt.



Milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait?



Az adatgyűjtés célja(i) érdekében szükséges vagy engedélyezett ideig őrizzük meg a személyes adatait. Az adatmegőrzési idő meghatározásához használt kritériumaink többek között az alábbiak: (i) az az időtartam, ameddig az alkalmazást és a Szolgáltatásokat használja; (ii) van-e jogi kötelezettségünk; valamint (iii) jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. az alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy szabályozási vizsgálatokat tekintve).



Az Ön választási lehetőségei és jogai



Ha kérni szeretné a számunkra korábban megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk a kérésére.



Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését.



Amennyiben az Ön adatait a feltételeink szerinti szolgáltatásaink nyújtása érdekében kezeljük, előfordulhat, hogy nem tudjuk a szolgáltatásokat nyújtani, ha nem dolgozzuk fel az Ön adatait. Amennyiben jogos érdekeinkre hivatkozunk, biztosítjuk, hogy az adat feldolgozásának mértéke álljon arányban az Ön adatvédelmi jogaival és érdekeivel. Amennyiben a hozzájárulásra támaszkodunk, Ön bármikor visszavonhatja azt, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.



Ha kihasználja a választási lehetőségeit és jogait (vagy csak néhányat közülük), előfordulhat, hogy – teljes mértékben vagy részben – nem fogja tudni használni Szolgáltatásainkat.



Megvédjük a személyes adatait



Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philipsre bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.



Szülőknek szóló külön tájékoztató



Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében.



Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba itt. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.



Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai



Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját.



Az új Adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép a közzétételével egyidejűleg. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásainkat, Ön elismeri, hogy tájékoztattuk az Adatvédelmi nyilatkozat frissítéseiről.



Kapcsolat



Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, ahogyan a Philips az Ön személyes adatait használja, vegye fel a kapcsolatot velünk - ezen belül is az adatvédelmi biztosunkkal és/vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel - itt. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál is.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Hollandia

