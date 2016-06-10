Lumea IPL App

A Philips Lumea IPL alkalmazás segít Önnek a Lumea IPL készülék („Készülék”) használata során a szőrtelenítési alkalmak és célok kezelésében, valamint személyre szabott szépségápolási és szőrtelenítési tanácsokkal látja el („Szolgáltatások”).
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy segítsen megismerni a Szolgáltatásaink használata során alkalmazott adatvédelmi gyakorlatunkat, ideértve azt is, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük, és mit kezdünk az adatokkal, valamint az Ön jogait.
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat mindazon személyes adatokra vonatkozik, melyeket a Philips Consumer Lifestyle B.V., illetve annak bármely kapcsolt vállalkozása vagy leányvállalata („Philips”, „mienk”, „mi” vagy „minket”) által irányított vagy azok ellenőrzése alatt álló alkalmazás gyűjtött vagy dolgozott fel.
Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen célokra?
Az alábbiakban ismertetett módon használjuk fel a személyes adatokat a Szolgáltatásaink nyújtásakor, ideértve azt is, amikor letölti vagy telepíti az alkalmazást, illetve hozzáfér ahhoz. Ezen személyes adatokat az Ön által kért szolgáltatások szerződésszerű teljesítéséhez, a szolgáltatásaink jogos érdekünk alapján történő működtetéséhez, biztosításához, javításához, testreszabásához, támogatásához és értékesítéséhez, illetve az esetleges jogi kötelezettségünknek való megfelelés érdekében használhatjuk fel. Ha nem szeretné, hogy feldolgozzuk a személyes adatait, előfordulhat, hogy nem tudja használni szolgáltatásainkat.
Érzékeny személyes adatok
Mielőtt érzékeny személyes adatokat gyűjtenénk, erről tájékoztatjuk Önt, és kifejezett hozzájárulását kérjük. Az Ön választásától függően lehetővé tesszük, hogy szépségápolási és szőrtelenítési adatait biztonságosan tárolja fiókjában, így egyszerűen visszaállíthatja azokat, ha az alkalmazást egy másik eszközre telepíti. Adatait arra is felhasználjuk, hogy személyre szabott szépségápolási és szőrtelenítési élményt nyújtsunk Önnek, például személyre szabott coaching programok, emlékeztetők és egyéb szolgáltatások révén. A feldolgozott adatok közé tartoznak az Ön:
Beállításai alapján küldhetünk Önnek e-maileket, push-értesítéseket, alkalmazáson belüli tartalmakat és alkalmazáson belüli üzeneteket. Személyre szabási célokból kombinálhatjuk, álnevesíthetjük, anonimizálhatjuk vagy összesíthetjük az Ön adatait. Fiókadatok Fiók létrehozásakor begyűjtjük az Ön személyes adatait. Az alkalmazásba Philips fiókjával vagy a közösségioldal-profiljával, többek között Apple profiljával is bejelentkezhet. Ha közösségioldal-profilján keresztül jelentkezik be az Alkalmazásba, gyűjthetjük a nyilvános profilhoz kapcsolódó alapadatait (pl. profilkép, azonosító, nem, profil URL, születésnap, kezdőoldal és tartózkodási hely) és e-mail-címét, azonosítási célokra. Ebben az esetben a közösségi oldal szolgáltatója adatokat gyűjthet arról, hogy Ön az alkalmazást használja, és a közösségi oldal fiókjával jelentkezik be az alkalmazásba. Kérjük, tekintse át a közösségioldal-szolgáltatók (pl. Facebook, Google, Apple) adatvédelmi nyilatkozatait az adatvédelmi gyakorlatuk megismerése céljából. Az alkalmazás korábbi verziói lehetővé tették a Facebook SDK használatát a bejelentkezéshez, amely lehetővé teszi a Facebook számára a következő információk feldolgozását:
Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartozhat az Ön felhasználóneve, neve, e-mail-címe, országa, nyelve, jelszava és demográfiai adatai, például neme (nem kötelező). Feldolgozzuk továbbá az alkalmazás használatával kapcsolatos adatokat - ideértve a munkamenetre, a bejelentkezésre és a hitelesítésre vonatkozó információkat -, amelyeket a fiók kezeléséhez használunk fel.
Beállításai alapján küldhetünk Önnek e-maileket, push-értesítéseket, alkalmazáson belüli tartalmakat és alkalmazáson belüli üzeneteket. Személyre szabási célokból kombinálhatjuk, álnevesíthetjük, anonimizálhatjuk vagy összesíthetjük az Ön adatait.
Fiókadatok
Fiók létrehozásakor begyűjtjük az Ön személyes adatait. Az alkalmazásba Philips fiókjával vagy a közösségioldal-profiljával, többek között Apple profiljával is bejelentkezhet.
Ha közösségioldal-profilján keresztül jelentkezik be az Alkalmazásba, gyűjthetjük a nyilvános profilhoz kapcsolódó alapadatait (pl. profilkép, azonosító, nem, profil URL, születésnap, kezdőoldal és tartózkodási hely) és e-mail-címét, azonosítási célokra. Ebben az esetben a közösségi oldal szolgáltatója adatokat gyűjthet arról, hogy Ön az alkalmazást használja, és a közösségi oldal fiókjával jelentkezik be az alkalmazásba. Kérjük, tekintse át a közösségioldal-szolgáltatók (pl. Facebook, Google, Apple) adatvédelmi nyilatkozatait az adatvédelmi gyakorlatuk megismerése céljából.
Az alkalmazás korábbi verziói lehetővé tették a Facebook SDK használatát a bejelentkezéshez, amely lehetővé teszi a Facebook számára a következő információk feldolgozását:
A Facebook Adatvédelmi nyilatkozatából tájékozódhat arról, hogy a közösségi oldal hogyan használja fel az Ön adatait. A Facebook ezeket az információkat az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országokban is feldolgozhatja, amelyek esetleg nem nyújtanak az (EU) 2016/679 rendeletnek megfelelő védelmet a személyes adatok számára.
Fiókadatait a fiók létrehozása és kezelése, valamint személyre szabott Szolgáltatások biztosítása érdekében használjuk fel. A fiók használatával biztonságosan jelentkezhet be az alkalmazásba. Ha Philips fiókot hoz létre az alkalmazásba való bejelentkezéshez, üdvözlő e-mailt küldünk Önnek a felhasználónév és a jelszó ellenőrzése céljából, valamint e-mailben válaszolunk kérdéseire, szigorúan a szolgáltatással kapcsolatos bejelentéseket küldünk Önnek, vagy – amennyiben Ön ebbe beleegyezett –, közvetlen marketingkommunikációs anyagokat küldünk. Philips fiókját arra is használhatja, hogy megrendelje termékünket vagy szolgáltatásunkat, részt vegyen promócióban vagy játékban, részt vegyen promóciónkkal kapcsolatos közösségimédia-tevékenységben (például a „tetszik” vagy „megosztás” gombra kattintva), valamint részt vegyen terméktesztelésben vagy felmérésekben.
Analitikai adatok
Ha hozzájárulását adja, segít nekünk az alkalmazás és a kapcsolódó termékeink javításában (valamint új személyes egészségügyi megoldások kifejlesztésében az Ön számára!) az általunk a szolgáltatásaink használata során megfigyelt és gyűjtött adatok alapján. Ezen információkat felhasználhatjuk szolgáltatásaink további személyre szabásához is. A feldolgozott adatok közé tartoznak az Ön által az alkalmazás használata során megadott adatok, a mobileszköz azonosítók, munkamenet- és használati adatok, operációs rendszer, modell, hálózat információk és (rejtett) IP-címek, valamint az alkalmazással kapcsolatos információk, például az alkalmazás neve, verziója, használata és annak eseményei, a meglátogatott oldalak és a munkamenetre vonatkozó információk. Használhatunk cookie-kat, címkéket és/vagy hasonló technológiákat, valamint olyan szolgáltatókat, amelyek a nevünkben és az utasításaink alapján feldolgozzák az Ön adatait. Statisztikai, elemzési és személyre szabási célokból kombinálhatjuk, álnevesíthetjük, anonimizálhatjuk vagy összesíthetjük az Ön adatait. További részleteket az alkalmazás beállításai között talál.
Cookie adatok
Szolgáltatásaink nyújtásához az Ön mobileszközéről származó információkat feldolgozzuk, és cookie-kat, címkéket, pixeleket vagy hasonló technológiákat („cookie-kat”) használunk. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük az Ön mobileszközét, és a jelen tájékoztatóval összhangban információkat és személyes adatokat gyűjtsünk. Az általunk feldolgozott információk közé tartozhatnak az Ön mobileszközének adatai (például egyedi azonosítók, munkamenet- és használati adatok, operációs rendszer, modell, szolgáltató, hálózati információk és IP-címek) és az alkalmazásadatok (például az alkalmazás neve, verziója, használata és eseményei, a meglátogatott oldalak és munkameneti információk). Ezeket az információkat arra is felhasználhatjuk, hogy országspecifikus tartalmakat (beleértve a helyi nyelven megjelenő információkat) jelenítsünk meg Önnek.
Marketing adatok
Ha promóciós üzeneteket szeretne kapni – az Ön érdeklődése és online szokásai alapján relevánsnak ítélt – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról, marketing- és promóciós üzeneteket küldhetünk Önnek e-mailben, telefonon és más digitális csatornákon keresztül (pl. mobilalkalmazások és közösségi oldalak). Összesített adatait abból a célból is elemezhetjük, hogy az Ön érdeklődésének és szokásainak megfelelően alakíthassuk ezeket az üzeneteket, illetve hogy relevánsabb és személyre szabottabb élményt nyújthassunk. Az ilyen típusú üzenetek fogadására adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve leiratkozhat ezekről az üzenetekről.
Felmérési és kutatási adatok
Felkérhetjük Önt, hogy vegyen részt felmérésekben vagy csatlakozzon kutatásokhoz. Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartoznak az Ön válaszai, amelyek a Szolgáltatásainkkal vagy harmadik fél szolgáltatásaival kapcsolatos interakciók során szerzett véleményére és tapasztalataira, valamint az Ön szépségápolási és szőrtelenítési rutinjaira vagy bármely más személyes egészségügyi témára vonatkozhatnak. Az Ön felmérési adatait az alkalmazás használata során gyűjtött elemzési információkkal együtt is feldolgozhatjuk. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy megismerjük felhasználóinkat, és az így nyert ismereteket felhasználjuk alkalmazásaink és szolgáltatásaink fejlesztésére a Philips szépségápolás terén. Ennek érdekében elemezzük és összesítjük az Ön adatait és válaszait. Előfordulhat, hogy ezeket a projekteket részben névtelenül folytatjuk le, ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Mindenesetre, amikor Ön csatlakozik ezekhez a projektekhez, kiegészítő tájékoztatást kap arról, hogyan kezeljük az adatait.
Visszajelzési adatok
Előfordulhat, hogy visszajelzést kérünk Öntől a Lumea termékek használata során szerzett tapasztalatairól. Bizonyos esetekben engedélyt kérünk arra, hogy az Ön nevét és visszajelzését közzétegyük az alkalmazásban, hogy ezzel segítsük a többi felhasználót. Hacsak nem kérjük meg erre külön, ne közöljön velünk semmilyen érzékeny személyes adatot, például társadalombiztosítási számot, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási, filozófiai vagy egyéb meggyőződésre, egészségi állapotra, szexuális életre vagy szexuális irányultságra, biometrikus vagy genetikai jellemzőkre, büntetett előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információt. Bármikor kérheti tőlünk visszajelzései törlését.
Ügyfélszolgálati adatok
Tájékoztathat minket a Szolgáltatásaink használatát érintően (ideértve a Philips vállalattal való kapcsolattartásra és az Önnel való kapcsolatfelvétel módjára vonatkozó információkat), hogy biztosíthassuk Önnek a szükséges támogatást. Mi működtetjük és nyújtjuk Szolgáltatásainkat, ideértve az ügyfélszolgálat biztosítását, illetve a Szolgáltatásaink fejlesztését, javítását és testreszabását is. Amikor hozzánk fordul, az Ön számára való válaszadáshoz is felhasználjuk az adatait.
Összesített adatok
Előfordulhat, hogy kombináljuk a személyes adatait, ideértve a fiókadatokat, egyéb Ön által megadott adatokat, eszközadatokat, cookie-kat, tartózkodási hellyel kapcsolatos adatokat, az Ön Philips digitális csatornákkal való kapcsolatba kerüléséből, illetve ezek használatából adódó adatok, melyek közé a következők tartoznak: közösségi oldalak, weboldalak, e-mailek, alkalmazások és kapcsolódó termékek, IP-cím, cookie-k, eszközadatok, az Ön által kattintással vagy koppintással kiválasztott kommunikációs elemek, helyadatok, valamint az Ön által felkeresett weboldalak. Az Ön választásától függően elemezhetjük az Ön kombinált adatait, hogy a Szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsássuk, például hogy információkat nyújtsunk Önnek a szőrtelenítési kezelésekről, és személyre szabott tartalmat, üzeneteket és tippeket küldjünk Önnek a jelen tájékoztatóval összhangban. Ezeket az adatokat felhasználhatjuk az alkalmazás és a Szolgáltatások tartalmának, funkcionalitásának és használhatóságának javítására, valamint új termékek és szolgáltatások kifejlesztésére a szépségápolás területén.
Értékelésekkel és véleményekkel kapcsolatos adatok
Ha értékelést ír vagy pontozza az alkalmazást az alkalmazás-áruházakban, feldolgozhatjuk ezeket az információkat azzal a céllal, hogy válaszoljunk a megjegyzéseire és kérdéseire, megértsük, hogyan érzi magát az alkalmazás használata során, megismerjük az alkalmazás és a márkánk általános megítélését, és ezeket az információkat felhasználhassuk az alkalmazás fejlesztésére. Számunkra csak az alkalmazás-áruházban használt felhasználóneve, az Ön értékelései, megjegyzései és bármely egyéb olyan részlet látható, amelyeket úgy dönt, hogy megoszt velünk, vagy nyilvánosan elérhetővé tesz. Ellenkező kérés hiányában ezeket az adatokat nem kapcsoljuk össze a fiókja hitelesítési adataival, illetve a birtokunkban lévő bármely más Önnel kapcsolatos adattal. Ha ügyfélszolgálati segítségre van szüksége, az adatait felhasználhatjuk az eset utánkövetésére, illetve arra, hogy végigvezessük Önt az ügyfélszolgálati folyamatunkon a jelen tájékoztatóban leírtak szerint.
Engedélyek
Előfordulhat, hogy az alkalmazás engedélyt kér Öntől, hogy hozzáférjen a mobileszköze tárhelyéhez, érzékelőihez vagy egyéb funkcióihoz. Csak akkor kérünk hozzáférést, ha az az alább részletezett Szolgáltatások biztosításához elengedhetetlenül szükséges.
Bizonyos esetekben az operációs rendszer olyan engedélyeket kérhet, amelyekre a mobileszköznek technikai okokból szüksége van, de amelyeket nem a Philips szabályoz vagy használ. Az ilyen engedélyekkel kapcsolatos adatokat csak akkor gyűjtjük, ha azok szükségesek a szolgáltatásaink nyújtásához a jelen értesítéssel összhangban.
Ezeket az engedélyeket az operációs rendszer beállításai között bármikor letilthatja vagy visszavonhatja.
A felhasználói személyes adatok megosztása másokkal
A Philips a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megoszthatja személyes adatait külső szolgáltatókkal, üzleti partnerekkel vagy más harmadik felekkel.
Partnerek
Megoszthatjuk az Ön adatait a Philips csoporthoz tartozó más Philips vállalatokkal. Például egyes Philips szervezetek segíthetnek nekünk az alkalmazás infrastruktúrájának kezelésében vagy az Ön megkereséseinek kezelésében. Az Ön adatait csak olyan személyek fogják feldolgozni, akiknek a munkájuk ellátásához feltétlenül szükségük van a hozzáférésre.
Szolgáltatók
Együttműködünk szolgáltató harmadik felekkel, akik segítenek nekünk alkalmazásunk működtetésében, biztosításában, javításában, megértésében, testreszabásában, támogatásában és értékesítésében. Személyes adatait megoszthatjuk az alábbi szolgáltatókkal:
A Philips megköveteli a szolgáltatóitól, hogy az általunk biztosított védelmi szinthez hasonlóan megfelelő védelmet biztosítsanak a személyes adatainak. Megköveteljük szolgáltatóinktól, hogy kizárólag az utasításainkkal összhangban és csak a fentebb említett konkrét célokból kezeljék a személyes adatait, csak az adott szolgáltatás biztosításához szükséges minimális mennyiségű adathoz férjenek hozzá, illetve hogy biztosítsák személyes adatainak védelmét.
Más harmadik felek
Előfordulhat, hogy a Philips olyan harmadik felekkel is együttműködik, akik a saját céljaikhoz is feldolgozzák az Ön személyes adatait. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, mivel ezekből tájékozódhat az adott fél adatvédelmi gyakorlatáról, ideértve, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtenek, valamint hogyan használják fel, kezelik és védik ezeket.
Amennyiben a Philips megosztja az Ön személyes adatait harmadik felekkel, akik saját célokra használják fel azokat, a Philips gondoskodik az Ön tájékoztatásáról, és/vagy az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban megszerzi az Ön beleegyezését, mielőtt megosztaná a személyes adatait.
Előfordul, hogy a Philips egy másik vállalatnak értékesíti valamely üzleti egységét vagy annak egy részét. A tulajdonjog ilyen átruházásának része lehet az adott üzleti egységhez közvetlenül kapcsolódó felhasználói személyes adatoknak a vevő vállalatra történő átruházása is. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk szerinti valamennyi jogunkat és kötelezettségünket a Philips szabadon átruházhatja bármely társult vállalkozásunknak összeolvadás, felvásárlás, átszervezés vagy eszközértékesítés keretében, illetve jogszabálynál fogva vagy más módon, továbbá előfordulhat, hogy valamely társult vállalkozásunknak, jogutód szervezetünknek vagy új tulajdonosnak továbbítjuk a személyes adatait.
Ha a törvény megköveteli, vagy ha jogaink védelme érdekében szükséges, megoszthatjuk adatait állami és kormányzati hatóságokkal.
Határokon átnyúló adattovábbítás
Az Ön személyes adatait bármely olyan országban tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol létesítményeink vannak, vagy ahol szolgáltatókat veszünk igénybe. A Szolgáltatások használatával Ön tudomásul veszi az adatoknak az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli országokba történő továbbítását (ha van ilyen), amelyek adatvédelmi szabályai eltérhetnek az Ön országának adatvédelmi szabályaitól. Bizonyos esetekben ezen országok bíróságai, bűnüldözési szervei, szabályozási ügynökségei vagy biztonsági hatóságai hozzáférést kaphatnak a személyes adataihoz.
Ha az EGT-n belül tartózkodik, előfordulhat, hogy olyan EGT-n kívüli országokban lévő társult vállalkozásainknak vagy szolgáltatóinknak továbbítjuk a személyes adatait, amelyek az Európai Bizottság szerint az EGT-szabványoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak (ezen országok teljes listája itt érhető el).
Az EGT-ből az Európai Bizottság által nem megfelelőnek tartott országokba (pl. Amerikai Egyesült Államok) való adattovábbításra vonatkozóan megfelelő intézkedéseket léptettünk életbe (pl. Kötelező érvényű vállalati szabályok ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek adataira vonatkozóan és/vagy az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek) az Ön személyes adatainak védelme érdekében. Ha másolatot szeretne a fenti intézkedések ismertetőjéről, kattintson a fenti hivatkozásra, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot itt.
Milyen hosszú ideig őrizzük meg az adatait?
Az adatgyűjtés célja(i) érdekében szükséges vagy engedélyezett ideig őrizzük meg a személyes adatait. Az adatmegőrzési idő meghatározásához használt kritériumaink többek között az alábbiak: (i) az az időtartam, ameddig az alkalmazást és a Szolgáltatásokat használja; (ii) van-e jogi kötelezettségünk; valamint (iii) jogi helyzetünket tekintve ajánlott-e az adatmegőrzés (pl. az alkalmazandó elévülési szabályokat, peres ügyeket vagy szabályozási vizsgálatokat tekintve).
Az Ön választási lehetőségei és jogai
Ha kérni szeretné a számunkra korábban megadott személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy szeretne tiltakozni az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve ha kérni szeretné a személyes adatai elektronikus másolatát valamely másik vállalatnak való továbbítás céljából (amennyiben az alkalmazandó jogszabály biztosítja az adathordozhatósághoz való jogot), vegye fel velünk a kapcsolatot itt. Az alkalmazandó jogszabálynak megfelelően válaszolunk a kérésére.
Kérjük, hogy a kérelmében egyértelműen jelezze, milyen személyes adatokhoz szeretne hozzáférni, milyen adatok helyesbítését, törlését, illetve kezelésének korlátozását szeretné, vagy milyen személyes adatok kezelése ellen tiltakozik. Előfordulhat, hogy az Ön védelme érdekében kizárólag a kérés elküldéséhez használt fiókjával, e-mail-címével vagy egyéb fiókadatával kapcsolatos személyes adatai esetében hajtjuk végre kéréseit, továbbá lehetséges, hogy a kérése végrehajtása előtt ellenőriznünk kell a személyazonosságát. Az észszerűen lehetséges legrövidebb időn belül igyekszünk teljesíteni a kérését.
Amennyiben az Ön adatait a feltételeink szerinti szolgáltatásaink nyújtása érdekében kezeljük, előfordulhat, hogy nem tudjuk a szolgáltatásokat nyújtani, ha nem dolgozzuk fel az Ön adatait. Amennyiben jogos érdekeinkre hivatkozunk, biztosítjuk, hogy az adat feldolgozásának mértéke álljon arányban az Ön adatvédelmi jogaival és érdekeivel. Amennyiben a hozzájárulásra támaszkodunk, Ön bármikor visszavonhatja azt, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha kihasználja a választási lehetőségeit és jogait (vagy csak néhányat közülük), előfordulhat, hogy – teljes mértékben vagy részben – nem fogja tudni használni Szolgáltatásainkat.
Megvédjük a személyes adatait
Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Philipsre bízott adatait megvédjük a véletlen vagy jogosulatlan módosítással, elvesztéssel, visszaéléssel, közzététellel vagy hozzáféréssel szemben. A Philips különféle biztonsági technológiákat, technikai és szervezeti intézkedéseket alkalmaz az adatai védelmének elősegítésére. Ebből a célból – többek között – hozzáférési korlátozásokat alkalmazunk, illetve tűzfalakat és biztonsági protokollokat használunk.
Szülőknek szóló külön tájékoztató
Bár nem gyermekek számára kívánjuk nyújtani a Szolgáltatásokat, a Philips politikája alapján megfelel annak a jogszabályi előírásnak, amely a gyermekek személyes adatainak gyűjtése, felhasználása vagy közlése előtt megköveteli a szülő vagy gyám jóváhagyását. Elkötelezettek vagyunk a gyermekek adatainak védelme iránt, és erőteljesen ösztönözzük a szülőket és gyámokat, hogy vállaljanak aktív szerepet gyermekeik online tevékenységének és érdeklődési köreinek felügyeletében.
Amennyiben a szülő vagy gyám tudomására jut, hogy a gyermeke a hozzájárulása nélkül személyes adatokat adott meg számunkra, lépjen velünk kapcsolatba itt. Ha tudomást szerzünk róla, hogy egy gyermek személyes adatokat adott meg számunkra, töröljük az adatait az adatállományunkból.
Az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai
Az Ön előzetes értesítése nélkül módosulhatnak a Szolgáltatásaink. Emiatt fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot is módosítsuk vagy frissítsük. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat frissítésekor az Adatvédelmi nyilatkozat elején lévő dátumot is frissítjük. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át a jelen Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját.
Az új Adatvédelmi nyilatkozat azonnal hatályba lép a közzétételével egyidejűleg. Amennyiben nem ért egyet a módosított nyilatkozattal, változtassa meg beállításait, vagy fontolja meg a Szolgáltatásaink jövőbeli használatát. Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja Szolgáltatásainkat, Ön elismeri, hogy tájékoztattuk az Adatvédelmi nyilatkozat frissítéseiről.
Kapcsolat
Ha bármilyen kérdése merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal vagy azzal kapcsolatban, ahogyan a Philips az Ön személyes adatait használja, vegye fel a kapcsolatot velünk - ezen belül is az adatvédelmi biztosunkkal és/vagy adatvédelmi tisztviselőnkkel - itt. Emellett jogosult panaszt benyújtani az országában vagy régiójában hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál is.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Hollandia
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.