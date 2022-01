Terms of use IPL Lumea app

Köszönjük érdeklődését a Lumea IPL iránt! A Philips Lumea IPL termékeket a Philips International B.V.(Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Hollandia) biztosítja Önnek. Üdvözöljük a Lumea készülékhez kifejlesztett, személyes támogatást biztosító Alkalmazás felhasználói között; van azonban néhány szabály és korlátozás, amelyet kérjük, tartson szem előtt!

Mit nyújt Önnek az Alkalmazás:

Információk biztosítása a Philips Lumea termékekkel kapcsolatban Kapcsolatfelvétel és -tartás a Philips vállalattal az Ön Lumea termékének használatára vonatkozó kérdésekben Segítségnyújtás a készülék beállításával kapcsolatban a legjobb eredmény elérése érdekében, az Ön bőr- és szőrzetszínének figyelembevételével Korábbi és jövőbeni kezelések nyomon követése egy könnyen áttekinthető kezelési ütemterv alapján Emlékeztető értesítés küldése a soron következő kezelésekről



Olvasson tovább – az Alkalmazás használatával elfogadja az alábbiakban ismertetett feltételeket.

Egyéb hasznos információk az Alkalmazással kapcsolatban:

Adatvédelem: Felhívjuk figyelmét, hogy az Alkalmazáshoz külön adatvédelmi nyilatkozat tartozik. Olvassa el azt a nyilatkozatot is.

Licenc: Az Alkalmazás a fent ismertetett célokra használható.

Harmadik felek: Az Alkalmazás használatakor előfordulhat, hogy harmadik felek szolgáltatásait is igénybe veszi, szoftverét is letölti, illetve termékeit is megvásárolja. Ügyeljen arra, hogy a harmadik felek termékeire és szolgáltatásaira a jelen használati feltételektől eltérő, saját szabályok és korlátozások vonatkozhatnak.

Jótállás: Célunk az, hogy egy nagyszerű Alkalmazás formájában nagyszerű felhasználói élményben lehessen része. Mindazonáltal az Alkalmazást kizárólag a jelen formájában áll módunkban biztosítani. Szándékaink ellenére sem tudunk garanciát vállalni az Alkalmazásért, illetve annak tartalmáért.

Felelősség: Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy az Alkalmazás nem megfelelő működését tapasztalja. Abban az esetben, ha az Alkalmazás nem működne, vagy a tartalom törlésére kerülne sor, fogadja őszinte bocsánatkérésünket. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen helyzet mennyire sajnálatos és kellemetlen. Mindazonáltal nem tudunk felelősséget vállalni az Alkalmazás használatából eredő károkért. NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET AZ ALKALMAZÁS KAPCSÁN FIZETETT DÍJAKAT MEGHALADÓ ÖSSZEGEK ESETÉBEN.

Felhasználói tartalom: A rendszer kérésre Ön megadhatja a bőr- és szőrzetszínét. A megadott információk alapján az Alkalmazás javasolni fogja Önnek a legmegfelelőbb termékbeállításokat. Az Alkalmazás nyomon követni a korábbi és jövőbeni kezeléseket az Ön által megadott adatok alapján. Az ilyen felhasználói tartalom nem kerül nyilvánosságra.

Jailbreak eszközök: Az Alkalmazás nem olyan eszközökre lett tervezve, amelyek operációs rendszere nem felel meg az alapértelmezett követelményeknek („Jailbreak Eszközök”). Ön beleegyezik, hogy nem kísérli meg telepíteni vagy használni az Alkalmazást semmilyen Jailbreak Eszközön. Bármilyen, az Alkalmazás telepítésére vagy használatára vonatkozó kísérlet ezen feltételek megszegésének tekintendő, és a felhasználói fiók törlését vonja maga után, mindennemű visszatérítés nélkül, a Philips kizárólagos belátása szerint. A Philips nem tartozik felelősséggel Jailbreak Eszközök használatából eredő semmilyen kárért.

Illetékesség: Jelen feltételek esetében Hollandia jogszabályai az irányadóak, a felhasználási feltételeket ezen jogszabályokkal összhangban kell értelmezni és végrehajtani, kivéve a jogütközésre vonatkozó kérdéseket.

Jó szórakozást!