Ez a rendkívüli képtisztaságú Multi-Touch intelligens kijelző tökéletes választás akár az áruházi polcokon elhelyezett hirdetésekhez, akár útbaigazításhoz, ha korlátozott a rendelkezésre álló hely. Egy sokoldalú, többfunkciós megoldás, amelyen a megjelenített tartalom könnyedén kezelhető távolról. A Power-over-Ethernet technológia lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést.
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Signage Solutions
Multi-Touch kijelző
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Nagy hatás
Kis méretű Multi-Touch kijelző.
10"
Android rendszerrel
Multi-touch
CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével
Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.
Beépített kamera és hangszórók
A beépített kamera és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden máshoz. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.
Egyszerű telepíthetőség PoE+ technológiával
Szinte bárhova lehelyezheti Philips professzionális kijelzőjét. A PoE+ révén egyetlen kábelen keresztül árammal és adattal láthatja el kijelzőjét. Nincs szükség hálózati aljzatra, de ha mégis csatlakoztatni szeretné, arra az esetre hálózati adaptert is mellékelünk.
Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz
Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.
CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása
Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.
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