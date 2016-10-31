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    Signage Solutions Multi-Touch kijelző

    10BDL3051T/00

    Általános értékelés / 5
    • Áttekintések Áttekintések

    Nagy hatás

    Ez a rendkívüli képtisztaságú Multi-Touch intelligens kijelző tökéletes választás akár az áruházi polcokon elhelyezett hirdetésekhez, akár útbaigazításhoz, ha korlátozott a rendelkezésre álló hely. Egy sokoldalú, többfunkciós megoldás, amelyen a megjelenített tartalom könnyedén kezelhető távolról. A Power-over-Ethernet technológia lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést.

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    Signage Solutions Multi-Touch kijelző

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    Signage Solutions

    Multi-Touch kijelző

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    Nagy hatás

    Kis méretű Multi-Touch kijelző.

    • 10"
    • Android rendszerrel
    • Multi-touch
    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

    Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

    Beépített kamera és hangszórók

    A beépített kamera és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden máshoz. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.

    Egyszerű telepíthetőség PoE+ technológiával

    Szinte bárhova lehelyezheti Philips professzionális kijelzőjét. A PoE+ révén egyetlen kábelen keresztül árammal és adattal láthatja el kijelzőjét. Nincs szükség hálózati aljzatra, de ha mégis csatlakoztatni szeretné, arra az esetre hálózati adaptert is mellékelünk.

    Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

    Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

    CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

    Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      25.6  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      10.1''  hüvelyk
      Képformátum
      16:10
      Panel felbontása
      1280 x 800
      Optimális felbontás
      1280 x 800
      Fényerő
      300  cd/m²
      A kijelző színei
      262 ezer
      Kontrasztarány (tipikus)
      800:1
      Válaszidő (tipikus)
      30  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      170  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      170  degree
      Operációs rendszer
      Android 4.4.4

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      Külső hangszóró-csatlakozó
      Egyéb csatlakozások
      • USB
      • micro SD
      Videokimenet
      HDMI
      Külső vezérlés
      RJ45

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő (24/7)
      • Álló (24/7)
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, alacsony fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Képteljesítmény
      Fejlett színszabályozás
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RJ45
      • WiFi
      Memória
      8 GB eMMC

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 2 W

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      DC 12 V +/- 5%, 1,5 A, PoE=24 W
      Fogyasztás (tipikus)
      6  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Méretek

      Készülék szélessége
      261  mm
      Termék tömege
      0,71  kg
      Készülék magassága
      167,2  mm
      Készülék mélysége
      29  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      10,28  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      6.58  hüvelyk
      Fali tartó
      75 x 75
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      1,14  hüvelyk
      Keretvastagság (L/R, T/B)
      19,77 (L/R), 13,56 (T/B) mm
      Termék tömege (fontban)
      1,57  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Asztali állvány
      • USB kábel
      • DC tápadapter
      • HDMI kábel
      • Tápkábel
      • Szilikon állvány

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • arab
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • japán
      • lengyel
      • spanyol
      • török
      • orosz
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • dán
      • holland
      • finn
      • norvég
      • portugál
      • svéd
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, A osztály
      • UL

    • Interaktivitás

      Multi-touch technológia
      Vetített, kapacitív
      Érintőpontok
      5 egyszerre használható érintőpont
      Védőüveg
      0,7 mm-es temperált biztonsági üveg

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • Asztali állvány
    • USB kábel
    • DC tápadapter
    • HDMI kábel
    • Tápkábel
    • Szilikon állvány
    Badge-D2C

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