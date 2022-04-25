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    Signage Solutions LED-kijelző

    41BDL7224L/00

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    Nincsenek korlátok. Nincsenek határok. A Philips L-Line 7000 sorozatú LED-es tartalomszolgáltatási megoldás végtelen lehetőségeket kínál forma és méret terén. A tökéletes illeszkedés és a többféle méret bármilyen méretű egyedi kijelzőt lehetővé tesz a kifogástalan eredmény érdekében.

    Signage Solutions LED-kijelző

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    Signage Solutions

    LED-kijelző

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    Engedje szabadjára képzeletét

    LED-kijelző minden formához és alakhoz

    • 41''
    • Direct View LED-kijelző

    Bármilyen formájú, L-alakú sarok vagy görbület

    A Philips L-Line 7000-es sorozat LED-paneljei 25 cm magasak, és 50 cm-es, 75 cm-es és 100 cm-es szélességben kaphatók. Ezek a kijelzők bármilyen fekvő formátumban telepíthetők, méretkorlátozás nélkül. Ferde sarkokkal is kapható, így ívelt konvex és konkáv formákhoz is használható.

    Philips aktív állapotfigyelés

    Tökéletes eredmény a precizitásnak köszönhetően. Az aktív állapotfigyelés gyors, egyszerű és kiszámítható karbantartást tesz lehetővé a meghibásodott alkatrész és a hiba pontos helyének megjelenítésével. A valós időben online és offline működő szoftver használatának köszönhetően hatékonnyá válik a megfelelő alkatrész cseréje, ami a sok földrajzi hellyel rendelkező kijelzőtulajdonosok számára elengedhetetlen.

    Gyárilag kalibrált

    Minden Philips L-Line LED-panel kalibrálására a gyárban, tökéletes körülmények között kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a felhasználási helyen nincs szükség további kalibrálásra, ami gyorsabb telepítést tesz lehetővé. A gyors karbantartás érdekében kalibrációs és konfigurációs fájlok állnak rendelkezésre.

    Dinamikus panelkapcsolat

    A Philips L-Line 7000 LED-panelek méreteinek kombinálásával egyetlen kijelző is létrehozható bármilyen alakban és méretben. A dinamikus, rugalmas illesztőcsapok bármilyen körülmények között tökéletes illeszkedést biztosítanak – sima, egyenletes kijelzőfelületet eredményezve. A még nagyobb kényelem és hatékonyság érdekében minden LED-panel mindkét oldalán nyílások találhatók, amelyek sokoldalú vezetékes kapcsolatot tesznek lehetővé a LED-panelek és bármely külső bemeneti csatlakozó között. A LED-panel tetején és alján lévő nyílások kipattinthatók, ha a hozzáférés csak a felső vagy az alsó panelen keresztül lehetséges.

    Az opcionális ferde sarkok ívelt kijelzőket tesznek lehetővé

    Hozzon létre tetszőleges formájú, méretű vagy felbontású keret nélküli kijelzőt. A Philips professzionális LED-panelek moduláris felépítésének köszönhetően azok bármilyen helyre beilleszthetők. Alkosson változatos, magával ragadó installációkat vagy látványos mintázatokat. Könnyedén létrehozhat olyan kijelzőket, amelyek egymáshoz tökéletesen illeszkedve ölelik körbe az ajtókat vagy egyéb nyílásokat. Az új Philips 7000-es sorozatú termékekkel akár sarkok vagy hajlított kijelzők is egyszerűen létrehozhatók.

    Tökéletes illeszkedés a kifogástalan kép érdekében

    A Philips professzionális LED-kijelző beépített kábelekkel rendelkezik, melyekkel rendezetten tarthatók a táp- és adatkábelek. A kijelzőpanelek össze vannak fűzve, mind tápellátás, mind adattovábbítás szempontjából, amely segít minimalizálni a kábelek mennyiségét, és meggyorsítja a telepítést.

    Dinamikus energiamegtakarítás

    A Philips professzionális LED-kijelzőkben nagy teljesítményű LED-eket használnak, amelyeket alaposan teszteltek, energiatakarékosak és költséghatékonyak. A továbbfejlesztett technológia lehetővé teszi továbbá, hogy a kijelző dinamikusan csökkentse az energiafogyasztást.

    Alakhű bevonat és behatolás elleni védettségi besorolás

    A por-, szennyeződés-, gomba- és nedvességálló, alakhű bevonat védi a terméket, és egyszerűbb karbantartást tesz lehetővé. IP30 besorolású és víz elleni védelmi tanúsítvánnyal rendelkezik, így csökken a por és korrózió okozta rövidzárlat esélye.

    Nagy fényerő: 1200 nit / csúcs: 1600 nit

    A tűzgátló kialakítás tűz esetén csökkenti a lángok terjedését, és segít megvédeni a LED-panel szerkezeti integritását. A B1 DIN4102 európai szabvány, a brit szabvány (BS476-7) és az UL94 észak-amerikai szabvány szerint tesztelve és tanúsítva.

    3 méretben kapható

    A szabadalmaztatott, könnyen felszerelhető tartókonzolok még gyorsabbá teszik a telepítést. Ezek az opcionális tartozékok lapos LED-ek rögzítéséhez, konvex (177,5/175/172,5 fokos) és L-alakú, 90 fokos sarkokhoz kaphatók.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Képformátum
      4:1
      Egységes fényerő
      >=97%
      Kalibrálás utáni fényerő
      900 nit
      Kalibrálás előtti fényerő
      1200 nit
      Kalibrálás (Fényerő/Szín)
      Támogatott
      Színhőmérséklet beállítási tartománya
      4000~9500 K (szoftver által)
      Alapértelmezett színhőmérséklet
      6500±500 K
      Kontrasztarány (tipikus)
      3500:1
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      160  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      160  degree
      Képjavítás
      Széles színtartományú kijelző
      Pozicionálás
      Fekvő
      Képváltási frekvencia (Hz)
      50 és 60
      Frissítési sebesség (Hz)
      2100~3900 (14 bit: 3900 Hz)
      Használat
      Beltéri

    • Kényelem

      Könnyen telepíthető
      • Vezetőcsapok
      • Kis súly
      Tápellátás áthurkolása
      230 V-os környezet esetén: legfeljebb 8 ház, 110 V-os környezet esetén: legfeljebb 4 ház, max. 10 A
      Jelirányítás áthurkolása
      RJ45

    • Tápellátás

      Bemeneti feszültség
      AC 100~240 V (50 és 60 Hz)
      Fekete képernyő teljesítményfelvétele (W)
      <11
      Max. teljesítményfelvétel, váltóáram (W)
      <125
      Max. teljesítményfelvétel, BC (W)
      <150
      Tipikus teljesítményfelvétel (W)
      <41,67

    • Működtetési feltételek

      Hőmérséklettartomány (üzem)
      -20~45  °C
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20~50  °C
      Páratartalom-tartomány (üzemi) [RH]
      10~80%
      Páratartalom-tartomány (tárolási) [RH]
      10~85% 

    • Ház

      Ház területe (m2)
      0,25
      Ház pixelei (képpont)
      43,264
      Ház felbontása (Sz x M)
      416 x 104
      Ház mérete (mm)
      1000 x 250 x 40
      Adatcsatlakozó
      RJ45
      Tápcsatlakozó
      3 magos aljzat (C14 be, C13 ki)
      Vevőkártya mennyisége
      1 db
      Vevőkártya specifikációja
      A5S plus
      Vevőkártya márkája
      NovaStar
      Tömeg (kg)
      6,19 (±310 g)
      Ház átlója (hüvelyk)
      40,6"
      Ház anyaga
      Sajtolt alumínium
      Oldalszög (fok)
      90

    • Modul

      LED típusa
      SMD 1515 rézvezetékű
      Pixelfelépítés
      1R1G1B
      LED élettartama (óra)
      100 000 közepes fényerőnél
      Modul felbontása (Sz x M, pixel)
      104 x 104
      Képpont-osztásköz (mm)
      2,4
      Modul mérete (Sz x M, mm)
      249,9 x 249,9

    • Tartozékok

      LAN kábel (RJ45, CAT-5)
      2 db
      Tápkábel
      2 db
      QSG
      1 db

    • Egyéb

      Jótállás
      2 év
      Előírt jóváhagyások
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, 15. szakasz, A osztály
      Tűzállósági tanúsítvány
      • BS 476: 7. rész: 1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Alakhű bevonat
      elosztókártya, hátsó LED-modul

    • Csomagolásadatok

      A csomagolás méretei (mm)
      1354 x 392 x 221
      Bruttó tömeg (kg)
      9,15

    Badge-D2C

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