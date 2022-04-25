41BDL7224L/00
Engedje szabadjára képzeletét
Nincsenek korlátok. Nincsenek határok. A Philips L-Line 7000 sorozatú LED-es tartalomszolgáltatási megoldás végtelen lehetőségeket kínál forma és méret terén. A tökéletes illeszkedés és a többféle méret bármilyen méretű egyedi kijelzőt lehetővé tesz a kifogástalan eredmény érdekében.
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
LED-kijelző
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A Philips L-Line 7000-es sorozat LED-paneljei 25 cm magasak, és 50 cm-es, 75 cm-es és 100 cm-es szélességben kaphatók. Ezek a kijelzők bármilyen fekvő formátumban telepíthetők, méretkorlátozás nélkül. Ferde sarkokkal is kapható, így ívelt konvex és konkáv formákhoz is használható.
Tökéletes eredmény a precizitásnak köszönhetően. Az aktív állapotfigyelés gyors, egyszerű és kiszámítható karbantartást tesz lehetővé a meghibásodott alkatrész és a hiba pontos helyének megjelenítésével. A valós időben online és offline működő szoftver használatának köszönhetően hatékonnyá válik a megfelelő alkatrész cseréje, ami a sok földrajzi hellyel rendelkező kijelzőtulajdonosok számára elengedhetetlen.
Minden Philips L-Line LED-panel kalibrálására a gyárban, tökéletes körülmények között kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a felhasználási helyen nincs szükség további kalibrálásra, ami gyorsabb telepítést tesz lehetővé. A gyors karbantartás érdekében kalibrációs és konfigurációs fájlok állnak rendelkezésre.
A Philips L-Line 7000 LED-panelek méreteinek kombinálásával egyetlen kijelző is létrehozható bármilyen alakban és méretben. A dinamikus, rugalmas illesztőcsapok bármilyen körülmények között tökéletes illeszkedést biztosítanak – sima, egyenletes kijelzőfelületet eredményezve. A még nagyobb kényelem és hatékonyság érdekében minden LED-panel mindkét oldalán nyílások találhatók, amelyek sokoldalú vezetékes kapcsolatot tesznek lehetővé a LED-panelek és bármely külső bemeneti csatlakozó között. A LED-panel tetején és alján lévő nyílások kipattinthatók, ha a hozzáférés csak a felső vagy az alsó panelen keresztül lehetséges.
Hozzon létre tetszőleges formájú, méretű vagy felbontású keret nélküli kijelzőt. A Philips professzionális LED-panelek moduláris felépítésének köszönhetően azok bármilyen helyre beilleszthetők. Alkosson változatos, magával ragadó installációkat vagy látványos mintázatokat. Könnyedén létrehozhat olyan kijelzőket, amelyek egymáshoz tökéletesen illeszkedve ölelik körbe az ajtókat vagy egyéb nyílásokat. Az új Philips 7000-es sorozatú termékekkel akár sarkok vagy hajlított kijelzők is egyszerűen létrehozhatók.
A Philips professzionális LED-kijelző beépített kábelekkel rendelkezik, melyekkel rendezetten tarthatók a táp- és adatkábelek. A kijelzőpanelek össze vannak fűzve, mind tápellátás, mind adattovábbítás szempontjából, amely segít minimalizálni a kábelek mennyiségét, és meggyorsítja a telepítést.
A Philips professzionális LED-kijelzőkben nagy teljesítményű LED-eket használnak, amelyeket alaposan teszteltek, energiatakarékosak és költséghatékonyak. A továbbfejlesztett technológia lehetővé teszi továbbá, hogy a kijelző dinamikusan csökkentse az energiafogyasztást.
A por-, szennyeződés-, gomba- és nedvességálló, alakhű bevonat védi a terméket, és egyszerűbb karbantartást tesz lehetővé. IP30 besorolású és víz elleni védelmi tanúsítvánnyal rendelkezik, így csökken a por és korrózió okozta rövidzárlat esélye.
A tűzgátló kialakítás tűz esetén csökkenti a lángok terjedését, és segít megvédeni a LED-panel szerkezeti integritását. A B1 DIN4102 európai szabvány, a brit szabvány (BS476-7) és az UL94 észak-amerikai szabvány szerint tesztelve és tanúsítva.
A szabadalmaztatott, könnyen felszerelhető tartókonzolok még gyorsabbá teszik a telepítést. Ezek az opcionális tartozékok lapos LED-ek rögzítéséhez, konvex (177,5/175/172,5 fokos) és L-alakú, 90 fokos sarkokhoz kaphatók.
Kép/Kijelző
Kényelem
Tápellátás
Működtetési feltételek
Ház
Modul
Tartozékok
Egyéb
Csomagolásadatok
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