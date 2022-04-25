Dinamikus panelkapcsolat

A Philips L-Line 7000 LED-panelek méreteinek kombinálásával egyetlen kijelző is létrehozható bármilyen alakban és méretben. A dinamikus, rugalmas illesztőcsapok bármilyen körülmények között tökéletes illeszkedést biztosítanak – sima, egyenletes kijelzőfelületet eredményezve. A még nagyobb kényelem és hatékonyság érdekében minden LED-panel mindkét oldalán nyílások találhatók, amelyek sokoldalú vezetékes kapcsolatot tesznek lehetővé a LED-panelek és bármely külső bemeneti csatlakozó között. A LED-panel tetején és alján lévő nyílások kipattinthatók, ha a hozzáférés csak a felső vagy az alsó panelen keresztül lehetséges.