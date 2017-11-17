A doboz egyéb tartalma
- Hálózati tápkábel
- RS232 kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- IR érzékelő kábele (1,8 m)
- Elemek a távvezérlőhöz
- Távvezérlő
- Opcionális tartozékok: Asztali állvány
49BDL3050Q/00
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Keltsen nagyobb érdeklődést a Q-Line UHD Android kijelzővel, amely nem ismer tréfát a felbontás terén. Élvezze a gyors, hardvermentes telepítés és az egyedülálló képminőség nyújtotta előnyöket. Jelenítsen meg könnyedén online és helyi tartalmakat.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Q-sorozatú kijelző
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Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.
Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.
Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.
Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.
Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Belső lejátszó
Tartozékok
Egyéb
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