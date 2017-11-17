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    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

    49BDL3050Q/00

    Általános értékelés / 5
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    Keltsen nagyobb érdeklődést a Q-Line UHD Android kijelzővel, amely nem ismer tréfát a felbontás terén. Élvezze a gyors, hardvermentes telepítés és az egyedülálló képminőség nyújtotta előnyöket. Jelenítsen meg könnyedén online és helyi tartalmakat.

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    Signage Solutions Q-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions

    Q-sorozatú kijelző

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    Egyszerű, intelligens, éles 18/7 kijelző.

    • 49"-es
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat

    Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat

    Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

    Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

    Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

    Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

    CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

    Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

    Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

    Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

    Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak

    Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      123.2  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      48.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      3840 x 2160
      Képpont-osztásköz
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimális felbontás
      3840 x 2160, 60 Hz-en
      Fényerő
      350  cd/m²
      A kijelző színei
      1,07 milliárd
      Kontrasztarány (tipikus)
      1200:1
      Válaszidő (tipikus)
      9  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • Progresszív pásztázás
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      • Színkiemelés
      • Színhőmérséklet beállítás
      • Sorremegés-kiküszöbölő
      • Zajcsökkentés
      • Smart Picture
      Paneltechnológia
      IPS
      Operációs rendszer
      Android 5.0.1

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      Audió bal/jobb (RCA)
      Videobemenet
      • DVI-D
      • VGA (Analóg D-Sub)
      • 2 db HDMI
      • USB 2.0 (2 db)
      Audiobemenet
      3,5 mm-es jack
      Külső vezérlés
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
      • RJ45

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő (18/7)
      • Álló (12/7)
      Osztott mátrix
      Max. 10 x 15
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, alacsony fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      Zárolható
      Távvezérlőjel
      Zárolható
      Jel áthurkolása
      • IR áthurkolás
      • RS232
      Könnyen telepíthető
      A távvezérlés zárolása
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Egyéb kényelmi jellemzők
      • Kensington zár
      • VESA tartó (400 x 400 mm)
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memória
      8 GB eMMC

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Fogyasztás (bekapcsolva)
      125 W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W
      Energiamegtakarítási funkciók
      Smart Power

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Videoformátumok
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1099,2  mm
      Termék tömege
      11,4  kg
      Készülék magassága
      631,9  mm
      Készülék mélysége
      62,4  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      43,28  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      24.88  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M6
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      2,46  hüvelyk
      Keretvastagság
      11,9 (felül / bal oldalon / jobb oldalon) 14,4 (alul) mm
      Termék tömege (fontban)
      25,13  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      5 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80 (működési),10–90% (tárolási)  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB képlejátszás
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Belső lejátszó

      CPU
      ARM Quad-core processzor
      Memória
      2 GB DDR3
      Tárolás
      8 GB eMMC

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • RS232 kábel
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • IR érzékelő kábele (1,8 m)
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Távvezérlő
      Mellékelt tartozékok
      • RS232 soros összefűzőkábel
      • USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar
      Opcionális tartozékok
      Asztali állvány
      Állvány
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • arab
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      • japán
      • cseh
      • dán
      • holland
      • finn
      • norvég
      • portugál
      • svéd
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, B osztály
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • RS232 kábel
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • IR érzékelő kábele (1,8 m)
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Távvezérlő
    • Opcionális tartozékok: Asztali állvány
    Badge-D2C

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