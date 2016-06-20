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    Signage Solutions D-sorozatú kijelző

    49BDL4050D/00

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    Tegye egyértelművé mondanivalóját egy nagy teljesítményű, D-Line professzionális FHD-kijelzővel. Ez a nagy érzékenységű megoldás ragyogó képminőséget, egyszerű vezérlést és megbízható csatlakoztathatóságot kínál. Még a hálózatokhoz nehezen csatlakoztatható helyeken is.

    Signage Solutions D-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions

    D-sorozatú kijelző

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    Intelligens, nagy teljesítményű szünetmentes kijelző.

    • 49"-es
    • Android rendszerrel
    • 450 cd/m²
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

    Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat

    Integrált HTML5 böngésző. Játsszon le és vezéreljen online tartalmat

    Android SoC processzor. Natív és webes alkalmazások

    Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. Az új Android operációs rendszer gondoskodik a szoftver biztonságáról és arról, hogy minél tovább megfeleljen a legújabb specifikációknak.

    CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

    Gyorsan telepíthet és indíthat el alkalmazásokat, még akkor is, ha nem tartózkodik a helyszínen vagy távolról dolgozik. A CMND & Deploy lehetővé teszi, hogy feltelepítse és frissítse saját alkalmazásait, valamint a Philips Professional Display App Store-ból származó alkalmazásokat. Egyszerűen csak olvassa be a QR-kódot, jelentkezzen be az áruházba, és kattintson a telepíteni kívánt alkalmazásra. A rendszer automatikusan letölti és elindítja az alkalmazást.

    Beépített mPCIe foglalat opcionális 4G/LTE modul számára

    Könnyedén csatlakoztathat 4G/LTE modulokat Philips professzionális kijelzőjéhez. A beépített mPCIe foglalat révén kijelzője képes más eszközökkel is kommunikálni, amelyek azonos vezeték nélküli hálózaton vannak. Ez egy felbecsülhetetlen funkció, ha a kijelzőket például bankokban vagy kormányzati épületekben állítja fel, ahol nem csatlakozhat a helyi hálózathoz.

    Proof of Play Android tartalomhoz. Tudni fogja, mit játszik le.

    Ellenőrizze, hogy Android-alapú Philips professzionális kijelzője még akkor is a megfelelő tartalmat jeleníti meg, amikor nincs jelen. Ha a beépített médialejátszón keresztül játszik le tartalmakat, beállíthatja, hogy a kijelző rendszeres időközönként automatikusan készítsen egy képernyőképet. A képernyőképek a kijelző belső memóriájában kerülnek elmentésre, a rendszer pedig e-mailen elküldheti azokat Önnek.

    Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

    Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      123.2  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      48.5  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Képpont-osztásköz
      0,55926 x 0,55926 mm
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      450  cd/m²
      A kijelző színei
      16,7 millió
      Kontrasztarány (tipikus)
      1100:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      12  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      • Progresszív pásztázás
      Operációs rendszer
      Android 4.4.4

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      3,5 mm-es dugasz
      Videobemenet
      • DisplayPort (1.2)
      • 2 db HDMI
      • DVI-I (1 db)
      • USB 2.0 (2 db)
      • USB 2.0
      Audiobemenet
      3,5 mm-es jack
      Egyéb csatlakozások
      • micro SD
      • micro USB
      Videokimenet
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Külső vezérlés
      • RJ45
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő
      • Álló
      Osztott mátrix
      Max. 15 x 15
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, csökkentett fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Jel áthurkolása
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR áthurkolás
      • DisplayPort
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Egyéb kényelmi jellemzők
      G-érzékelő
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RJ45
      • RS232
      • Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
      • HDMI (Egyetlen kábel)

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      67  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,4 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformátumok
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1097,6  mm
      Termék tömege
      14,7  kg
      Készülék magassága
      633,90  mm
      Készülék mélysége
      45,5  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      43,2  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      24.9  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M6
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      1,8  hüvelyk
      Keretvastagság
      9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
      Termék tömege (fontban)
      32,41  lb

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Belső lejátszó

      CPU
      Quad Core Cortex A9, 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core, 533 MHz
      Memória
      2 GB DDR3
      Tárolás
      16 GB EMMC

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Távvezérlő
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • RS232 kábel
      • Hálózati tápkábel
      Mellékelt tartozékok
      • Szegélyillesztő készlet (1) 2 részes
      • Szegélyillesztő készlet (2) 1 részes
      • Logó útmutató
      • RS232 soros összefűzőkábel
      • Szárnyas csavar (8 db)
      Állvány
      Univerzális állvány (nagy méretű) (opcionális)

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • spanyol
      • lengyel
      • török
      • orosz
      • olasz
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • arab
      • japán
      • dán
      • holland
      • finn
      • norvég
      • portugál
      • svéd
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • CE
      • FCC, B osztály
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Távvezérlő
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • RS232 kábel
    • Hálózati tápkábel
    Badge-D2C

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