A doboz egyéb tartalma
- Hálózati tápkábel
- Elemek a távvezérlőhöz
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Távvezérlő
- Szegélyillesztő lapok
- RS232 kábel
- Opcionális tartozékok: Infra mozgásérzékelő (CRD41)
- Opcionális tartozékok: Asztali állvány
55BDL3002H/00
Nyűgözze le az embereket
Tűnjön ki a nap minden percében egy Philips H-Line nagy fényerejű, professzionális, teljes nagyfelbontású kijelzővel. A lenyűgöző képtisztaság és kontraszt révén tökéletes megoldást jelent kirakatokban és élénk megvilágítású helyeken történő alkalmazáshoz. A múzeumoktól kezdve az üzlethelyiségekig terjedően bárhol.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
H-sorozatú kijelző
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Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.
Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.
A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.
Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.
Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).
Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.
Nyűgözze le az embereket a világos vagy félkültéri helyszíneken. Ez az ultra nagy, 2500 cd/m2 fényerejű kijelző tökéletesen magára vonja a figyelmet a nagy és zsúfolt, erős környezeti fénynek kitett helyeken.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Tartozékok
Egyéb
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