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    Signage Solutions H-sorozatú kijelző

    55BDL3002H/00

    Általános értékelés / 5
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    Nyűgözze le az embereket

    Tűnjön ki a nap minden percében egy Philips H-Line nagy fényerejű, professzionális, teljes nagyfelbontású kijelzővel. A lenyűgöző képtisztaság és kontraszt révén tökéletes megoldást jelent kirakatokban és élénk megvilágítású helyeken történő alkalmazáshoz. A múzeumoktól kezdve az üzlethelyiségekig terjedően bárhol.

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    Signage Solutions H-sorozatú kijelző

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    Signage Solutions

    H-sorozatú kijelző

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    Nyűgözze le az embereket

    Nagy fényerejű szünetmentes kijelző.

    • 55"-es
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltetés, nyomon követés és karbantartás a CMND & Control segítségével

    Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

    Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A FailOver biztosítja, hogy a tartalomlejátszás mindig folyamatos legyen

    A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők felülete soha nem lehet üres. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltson az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

    Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

    Az OPS foglalat lehetővé teszi számítógép beágyazását kábelezés nélkül

    Integráljon egy teljes értékű számítógépet vagy Android-alapú CRD50 modult közvetlenül Philips professzionális kijelzőjébe. Az OPS foglalat minden csatlakozást, még a tápellátás is tartalmazza, amely foglalatba épített megoldása futtatásához szükséges.

    Egy opcionális CRD50 modul révén egészítse ki Android feldolgozási teljesítménnyel

    Egészítse ki Philips professzionális kijelzőjét egy Android System-on-Chip (SoC) rendszerrel. Az opcionális CRD50 modul egy OPS eszköz, amely kábelek nélkül biztosítja az Android feldolgozási teljesítményt. Egyszerűen csak csúsztassa az OPS foglalatba, amely a futtatáshoz szükséges összes csatlakozást tartalmazza (a tápellátást is beleértve).

    Távoli rendszerfelügyelet a CMND segítségével

    Irányítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

    Nagy fényerő (2500 cd/m2). Félkültéri használata alkalmas

    Nyűgözze le az embereket a világos vagy félkültéri helyszíneken. Ez az ultra nagy, 2500 cd/m2 fényerejű kijelző tökéletesen magára vonja a figyelmet a nagy és zsúfolt, erős környezeti fénynek kitett helyeken.

    Műszaki adatok

    • Kép/Kijelző

      Átlós képernyőméret (metrikus)
      139.7  cm
      Átlós képernyőméret (hüvelyk)
      55  hüvelyk
      Képformátum
      16:9
      Panel felbontása
      1920 x 1080p
      Képpont-osztásköz
      0,63 x 0,63 mm
      Optimális felbontás
      1920 x 1080, 60 Hz-en
      Fényerő
      2500  cd/m²
      A kijelző színei
      16,7 M (8 bites)
      Kontrasztarány (tipikus)
      5000:1
      Dinamikus kontrasztarány
      500 000:1
      Válaszidő (tipikus)
      6  ms
      Megtekintési szögtartomány (vízszintes)
      178  degree
      Megtekintési szögtartomány (függőleges)
      178  degree
      Képjavítás
      • 3/2 - 2/2 mozgáslebontás
      • 3D fésűszűrő
      • 3D MA deinterlészelés
      • Dinamikus kontrasztjavítás
      • Mozgáskompenzált deinterlész
      • Progresszív pásztázás
      Paneltechnológia
      SVA

    • Csatlakoztathatóság

      Hangkimenet
      3,5 mm-es dugasz
      Videobemenet
      • VGA (Analóg D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Komponens (BNC)
      • Kompozit (BNC)
      • 2 db HDMI
      Audiobemenet
      • 3,5 mm-es jack
      • Audió bal/jobb (RCA)
      Egyéb csatlakozások
      • AC kimenet
      • OPS
      • USB
      Videokimenet
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Külső vezérlés
      • RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack
      • RJ45
      • IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

    • Kényelem

      Pozicionálás
      • Fekvő
      • Álló
      Képernyőmentési funkciók
      Pixeleltolás, alacsony fényerő
      Billentyűzet-vezérlés:
      • Rejtett
      • Zárolható
      Távvezérlőjel
      Zárolható
      Jel áthurkolása
      • RS232
      • IR áthurkolás
      Könnyen telepíthető
      • Smart Insert
      • Szegélyillesztő készlet
      Energiatakarékossági jellemzők
      Smart Power
      Egyéb kényelmi jellemzők
      Hordfogantyúk
      Képteljesítmény
      Fejlett színszabályozás
      Hálózaton keresztül vezérelhető
      • RS232
      • HDMI (Egyetlen kábel)
      • LAN (RJ45)

    • Hang

      Beépített hangszórók
      2 x 10 W RMS

    • Tápellátás

      Hálózati tápellátás
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Fogyasztás (tipikus)
      368  W
      Fogyasztás készenléti üzemmódban
      < 0,5 W

    • Támogatott képernyőfelbontás

      Számítógépes formátumok
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Videoformátumok
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Méretek

      Készülék szélessége
      1242,2  mm
      Termék tömege
      35,8  kg
      Készülék magassága
      713  mm
      Készülék mélysége
      137,9  mm
      Készülék szélessége (hüvelyk)
      48,9  hüvelyk
      Készülék magassága (hüvelyk)
      28.1  hüvelyk
      Fali tartó
      400 x 400 mm, M6
      Készülék mélysége (hüvelyk)
      5,43  hüvelyk
      Keretvastagság
      15,6 mm
      Termék tömege (fontban)
      78,94  lb
      Smart insert betét szélessége
      100  mm
      Smart insert betét magassága
      200  mm

    • Működtetési feltételek

      Tengerszint feletti magasság
      0 ~ 3000 m
      Hőmérséklettartomány (üzem)
      0 ~ 40  °C
      MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő)
      50 000  óra
      Relatív páratartalom
      20 ~ 80 (üzemi), 5–95% (tárolási)  %
      Hőmérséklet-tartomány (tárolási)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimédiás alkalmazások

      USB videolejátszás
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB képlejátszás
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB audiolejátszás
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Tartozékok

      Mellékelt tartozékok
      • Hálózati tápkábel
      • Elemek a távvezérlőhöz
      • Gyors üzembe helyezési útmutató
      • Távvezérlő
      • Szegélyillesztő lapok
      • RS232 kábel
      Mellékelt tartozékok
      RS232 soros összefűzőkábel
      Opcionális tartozékok
      • Infra mozgásérzékelő (CRD41)
      • Asztali állvány

    • Egyéb

      Képernyőn megjelenő nyelvek
      • angol
      • francia
      • német
      • olasz
      • lengyel
      • orosz
      • spanyol
      • török
      • egyszerűsített kínai
      • hagyományos kínai
      • arab
      • japán
      • portugál
      Jótállás
      3 év garancia
      Előírt jóváhagyások
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, B osztály
      • UL/cUL

    Mit tartalmaz a doboz?

    A doboz egyéb tartalma

    • Hálózati tápkábel
    • Elemek a távvezérlőhöz
    • Gyors üzembe helyezési útmutató
    • Távvezérlő
    • Szegélyillesztő lapok
    • RS232 kábel
    • Opcionális tartozékok: Infra mozgásérzékelő (CRD41)
    • Opcionális tartozékok: Asztali állvány
    Badge-D2C

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